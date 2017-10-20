Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: İlkay Zaman

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu İlkay Zaman'dı. Amerika'daki yaşantısı, teknolojiye bakışı ve gelecek planları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrarını buradan izleyebilirsiniz.
Mesut Çevik ile Canlı'da internet ve youtube dünyasının tanıdık yüzlerini konuk etmeye devam ediyoruz. Cuma günü gerçekleştirdiğimiz canlı yayında konuğum İlkay Zaman'dı. Kendisiyle Amerika'daki yaşantısı ve gelecek planları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrarı sizlerle.
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Mesut bey size de aşk olsun yani şu aknyi kaldırmadınız hala uğraştığınız şeylere bakın.Ayrıca bir şikayette daha bulunmak istiyorum.Geçenlerde mahallede elektrik kesintisi oldu ve tam 4 dk gelmedi.Birde bu işe el atın bırakın fuzuli işlerle uğraşmayı.Saygılar
Mesut başkan Barış ÖZCANıda davet edersen seviniriz.....
Ayrıca ilkay Reis samimi hakiki adam , kendisine taaa Suadiye'den selamlar sağlık ve gönenç dilerim....
Ses telleri problemi için Nar suyu içsin , iltihap miltihap kalmaz ,
güzel program elinize sağlık..
He bekle tıraş, adamın kurtarılma görüntüleri var internette, insanları böyle bilip bilmeden suçlamayı bırak.