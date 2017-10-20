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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: İlkay Zaman

1 yıl
4,3b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu İlkay Zaman'dı. Amerika'daki yaşantısı, teknolojiye bakışı ve gelecek planları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrarını buradan izleyebilirsiniz.
Mesut Çevik ile Canlı'da internet ve youtube dünyasının tanıdık yüzlerini konuk etmeye devam ediyoruz. Cuma günü gerçekleştirdiğimiz canlı yayında konuğum İlkay Zaman'dı. Kendisiyle Amerika'daki yaşantısı ve gelecek planları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrarı sizlerle. 

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m_keskin 1 yıl en beğenilen
İlkay Zaman'ın mülteciler ile ilgili söylediğine tamamen katılıyorum. Irkçı, faşist bir insan değilim, mültecilerin doğum oranı Türkiye de ki doğum oranını geçmiş durumda. Madem savaştan kaçmışsın bu ne rahatlık arkadaş 1,5 yıllık evliyim çocuk olayını halen düşünüyoruz. Adamalar her sene bir tane getiriyor. Sosyal politikalar önemli ama önce kendi işsizine, dar gelirli vatandaşına yardım edeceksin sonra yabancıya.
İlkay Zaman'ın mülteciler ile ilgili söylediğine tamamen katılıyorum. Irkçı, faşist bir insan değilim, mültecilerin doğum oranı Türkiye de ki doğum oranını geç...
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interwap 1 yıl
İlkay Zaman'ın bugünkü konuğu Mesut Çevik :)
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javaprof 1 yıl
bir bölümdede sadi evren şeker gelsin hep donanımdan gitmeyin biraz da yazılım olsun.ubuntu 17.10 un çıktığı bu dönemde güzel bir sohbet olur.
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bkaakco 1 yıl
Otomatik oynatmanın kapatılması gerekiyor.
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2moon 1 yıl
ilkay abi gönlüne ağzına sağlık
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AnadoluEfes 1 yıl
İlkay candır ilk günden beri takip ederim bu sabah youtube üzerinden yine konuştuk adamın dibi alçak gönüllü onun videolarını izleyince sanki amerikada ben yaşıyorum ben geziyorum gibi oluyor adam herşeyi gösteriyor karamambasımı dersin etleri gömmesimi dersin adam halktan ve içten birisi ben şahsen elif ile düğünlerinin videosunu bekliyorum
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TetraYazilim 1 yıl
Videolarını izliyorum, ama anlatmakla olmaz, soru cevap sitesi açmışsın hep soru var zahmet edip kimseye cevap bile yazmamışsın. İnsanlar bazı şeyleri merak ediyor, sormak istedikleri çok şey var sen çıkıp etleri gömüyorsun.
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hakanyurtseven 1 yıl
ilkay başkan sağlık konusunda sonuna kadar haklısın. Başın sağolsun başkan...
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BYRM81 1 yıl
Yahu Allah aşkına (bakın Allahın c.c. adını verdim)şu site problemleri falan filan dediğiniz sorunları biraz kendinizde arayın.Şu siteye o kadar giren adam birtek bende mi sorun yok?Yok yavaş,yok aşağı yukarı kaydırıyorum duraklattığım video otomatik başlıyor,yok bilmem ne.
Mesut bey size de aşk olsun yani şu aknyi kaldırmadınız hala uğraştığınız şeylere bakın.Ayrıca bir şikayette daha bulunmak istiyorum.Geçenlerde mahallede elektrik kesintisi oldu ve tam 4 dk gelmedi.Birde bu işe el atın bırakın fuzuli işlerle uğraşmayı.Saygılar
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hakanyurtseven 1 yıl
ilkay kardeş can suyu gibi yetiştin. teşekkürler....



Mesut başkan Barış ÖZCANıda davet edersen seviniriz.....


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sendemail 1 yıl
MÇ canlı program konuklarını şu ana kadar sıralarsak All Star olmuş ,umarım devam eder,
Ayrıca ilkay Reis samimi hakiki adam , kendisine taaa Suadiye'den selamlar sağlık ve gönenç dilerim....
Ses telleri problemi için Nar suyu içsin , iltihap miltihap kalmaz ,
güzel program elinize sağlık..
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assasin34 1 yıl
Kaybolma olayı tıraş.
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Persona_Non_Grata 1 yıl assasin34
assasin34
Kaybolma olayı tıraş.

He bekle tıraş, adamın kurtarılma görüntüleri var internette, insanları böyle bilip bilmeden suçlamayı bırak.
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