Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: İlkay Zaman

Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu İlkay Zaman'dı. Amerika'daki yaşantısı, teknolojiye bakışı ve gelecek planları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

Mesut Çevik ile Canlı'da internet ve youtube dünyasının tanıdık yüzlerini konuk etmeye devam ediyoruz. Cuma günü gerçekleştirdiğimiz canlı yayında konuğum İlkay Zaman'dı. Kendisiyle Amerika'daki yaşantısı ve gelecek planları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Tekrarı sizlerle.