MIMOBOT bellekler koleksiyona The Dark Knight Rises filmini de ekledi

Mimoco firmasının çizgi film ve sinema kahramanlarının temasını barındıran MIMOBOTS flash bellek serisi oldukça popüler. Firma The Dark Knight Rises filmi ve SDCC 2012 çizgi film fuarı anısına seriye yeni modeller ekledi.





Yeni ürünler Batman, Bane, Flash ve Superman olacak. Modellerin 64GB'a kadar kapasitesini bulmak mümkün. Firma, Warner Bros. ve DC Entertainment ile işbirliği kapsamında bellekleri üretiyor.





Filmin anısına belleklerin içerisinde özel Mimory ve mimoDesk ekran koruyucular, duvar kağıtları ve avatarlar da bulunacak.





Bane ise sadece 500 adet üretildi ve SDCC 2012 fuarına katılanlara dağıtıldı. Koleksiyon ürünü olan Bane için açık artırma sitelerine bakmakta fayda var.





Yeni serinin fiyatı 4GB 12.74$ şeklinde başlıyor ve 64GB 59.49$ olarak bitiyor. Site üzerinden farklı fiyatlardaki eski serilere ulaşmak mümkün. Ülkemizde de bazı teknoloji perakendecilerinde MIMOBOT ürünleri satılıyor.