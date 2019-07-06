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AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim

Henüz piyasaya çıkmadan AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim yapıldı. Radeon RX 5700 XT ekran kartı 50$, Radeon RX 5700 ekran kartı ise 30$ indirimli satılacak.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Haftaya ekran kartı pazarında önemli bir çekişmeye şahit olacağız. AMD’nin yeni Radeon RX 5700 ekran kartları ile Nvidia’nın RTX Super ekran kartları hemen hemen aynı tarihlerde piyasada olacak. Çekişme ise şimdiden başladı.

Radeon RX 5700 XT indirimli fiyatı

AMD geçtiğimiz hafta 7nm Navi mimarisini temel alan Radeon 5700 ekran kartlarını duyurduğunda fiyatlarını da açıklamıştı. Henüz kartlar piyasaya çıkmadan Nvidia’nın önünü alma amacıyla fiyatlarında bir miktar indirim yapıldı.

Ayrıca Bkz. "Duels ile aksiyon PvP oyunlarına farklı bir yaklaşım"

Radeon RX 5700 XT ekran kartı tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisi, 9.75 TFLOPS performans değeri, 225W TDP değeri, 8GB GDDR6 bellek gibi özelliklere sahip olan Radeon RX 5700 XT ekran kartı 50$ indirimle 399$ seviyesine geriledi. 50. Yıl özel versiyon da yine 399$ oldu.

Radeon RX 5700 indirimli fiyatı

Radeon RX 5700 ekran kartı 2304 Stream işlemcisi, 8GB GDDR6 bellek, 180W TDP değeri gibi özelliklere sahip ve fiyatı 30$ inerek 349$ olmuş.

Fiyat anlamında her iki model de RTX 2060 Super ekran kartı ile aynı seviyede. Bununla birlikte Radeon RX 5700 XT ekran kartı fiyat avantajı sayesinde RTX 2070 Super ekran kartının önüne geçebilir.

 

https://www.guru3d.com/news-story/amd-lower-prices-for-radeon-rx-5700-navi-cards349-usd-and-399-for-the-xt-usd.html Yorum Yaz
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koyunsayar 1 gün en beğenilen hckoca
Performansı fiyat seviyesine göre karşılaştırmak doğru olanı. Yani 5700 un rakibi olan 2060 süper fiyat olarak 5700 den yukarıda olmasına rağmen performans olarak gerisinde. Yani ggwp 5700 2060 göre daha iyi
Performansı fiyat seviyesine göre karşılaştırmak doğru olanı. Yani 5700 un rakibi olan 2060 süper fiyat olarak 5700 den yukarıda olmasına rağmen performans ola...
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BoşnakAğa 1 gün hckoca


Sen Vega 7nm kaç mm2 bu 5700XT kaç mm2 biliyormusun?


Üstelik Vega 7nm DDR6dan çok daha enerji verimli, aşırı pahallı ve devasa bantgenişliğine sahip HBM2 bellek ile donatıldığı halde sadece 255mm2 lik çok yakan ve daha düşük bant genişliğine sahip DDR6 bellek ile hem radeon 7 nin ensesinde bitmiş hem de güç tüketimini büyük oranda düşürmeyi başarmış
Neden? Yeni mimari Vega mimarisine göre çok daha iyi de ondan
Mimariler karşılaştırılırken olaya senin baktığın gibi bakılmaz
Senin yazdığın "Navi 1.6 motor ile 2.5 motorun torkuna, tork eğrisine ve gücüne çok yaklaşmış ama geçememiş. O yüzden yeni 1.6 motor başarısız" demeye benziyor

Büyük boy navi çıkınca bu mimari ile radeon 7'yi fena sollarlar her açıdan
Sen Vega 7nm kaç mm2 bu 5700XT kaç mm2 biliyormusun?Üstelik Vega 7nm DDR6dan çok daha enerji verimli, aşırı pahallı ve ...
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hckoca 1 gün
Sızdırılan sonuçlara göre 5700 xt performans olarak Radeon VII nin bile gerisinde. Yeni mimari, 7nm ye revize edilmiş eski mimariden bile kötü olarak çıkıyor. Rekabet umudu Navi 2 mimarisine kaldı.
Sızdırılan sonuçlara göre 5700 xt performans olarak Radeon VII nin bile gerisinde. Yeni mimari, 7nm ye revize edilmiş eski mimariden bile kötü olarak çıkıyor. R...
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GT_55 16 sa.
2560x1080 75 hz monitörüm var, acaba 1070'den 5700xt'ye geçiş yapsam, değer mi diye düşünüyorum.
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denizbay1 1 gün
RX 560 4GB kullanıyorum ve şu ana kadar hiç bir oyunda High ve Ultra High altına düşmedim. Söyleyeceklerim bu kadar.
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FoonBoi 1 gün yeni yorumcu simbolmina
Orası öyle tabi kim verdiğim paraya daha iyi performans veriyorsa onu alırım dediğiniz gibi kimse müşteriyi düşünmüyor ama yinede piyasada tek marka yerine en azından 2 tane olması daha iyi gibi geliyor bana.
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FoonBoi 1 gün yeni yorumcu simbolmina
Kesinlikle sizde haklisiniz Amd'nin ciddi bir baskı kurması lazım üreticilere marka tasarımlarını erken çıkarmaları için yabancı siteler Ağustosun ortası diyorki geç bir tarih bu güç tüketimi konusunda hala daha çok yolu var ancak ciddi bir ilerleme söz konusu göz ardı edilemez rekabet kullanıcıya yarıyor hep olduğu gibi rekabet olmasa Nvidia aynı fiyata super ekran kartlarını çıkarmazdı Amd $50 ucuza aynı performansı vermezdi. Ray Tracing güzel teknoloji tamam ama 2060 Super vs yetersiz ne yazıkki.
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simbolmina 1 gün FoonBoi
İki oyunculu ve sürekli fiyatlarım arttığı bir pazarda ben rekabetin olduğuna inanmıyorum. Bu vesileyle AMD’nin de imkan bulunca sopayı soktuğunu iyice görmüş olduk.
Ben genel olarak rekabetin tüketiciye yaradığına inanmıyorum ayrıca. Farkinda misiniz bilmiyorum ama deminden beri AMD savunuyorsunuz o kadar olumsuz şey söylememe rağmen. Piyasadaki rekabet “fan/taraftar” oluşturmak üzere kurulmuş. Bunların hiçbiri babamızın firması değil. Bir markaya ait müşteri olarak genel bir kanımız olabilir, tavsiye de edebiliriz ama adamların niyeti böyle, şöyle iyiler böyle iyiler falan geçelim o işleri. Kendim de esnaflık yapıyorum dolaylı olarak. Fiyatımı belirlerken müşterilerin kişisel mutluluğunu falan hiç düşünmüyorum. Mutlu müşteri eşittir satış olarak görüyorum ve fiyat ve müşteri iliskimi de ona göre ayarlıyorum. Bunu bir esnaf bile böyle düşünürken devasa şirketlerin farklı düşünmesi düşünülebilir mi?
AMD’nin Nvidia’dan farkı yok. Beni çok düşünüyor olsaydi 5700’u 200 dolara, karsız, 5700XT’yi de 220 dolara karsiz satsaydı. Bu sefer de bizden deseydi. Ama demiyor, bunun yerine ben bu fiyata kitlerim diyor, kitleyemeyince de sizi düşünerek fiyat indirdik diyor. Açıkcası bu olayda AMD’ye olan sempatimi çok büyük oranda yitirdim. Intel ekran kartı çıkarsa da en azından gerçek bir alternatif olsa diyorum artık.
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TheNewAtilla 1 gün
Yeni yılda 100 dolar düşer bunlar
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tanhu11 1 gün
Fiyatları birazda rakibine göre ayarlaman lazım.nvidia nin fiyatı fazla arttirmadan güçlendirmesi de AMD nin piyqsaya çıkmadan fiyat indirimi yapmasında son kullanıcı için iyidir.burda AMD biraz akıl oyunu yaptı gibi geliyor bana ama sonuç olarak bu iş yeni kart almayı dusunenlere yaradı.
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sniper23 1 gün
Bu kartların performanslarını cidden merak ediyorum. Ayın 7si zaten yarın. 8'inde bütün sonuçları görürüz gibi.
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simbolmina 1 gün
Rezalet gibi rezalet. Sözde AMD kartları Nvidia’da fiyat düşürtecekti, tam tersi oldu ahahahaha
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Spider_hip 1 gün simbolmina
Nvidiaya 2 ay içinde aynı fiyata kartların süper versiyonlarını çıkarttırmış olmadı mı? İlk rtx alanlara biraz kazık atmış durumuna dahi düştü nvidia. Bu da amd nin başarısı sayılır bence. Ama hala işlemcide olduğu gibi ekran kartında fark koyabilecek durumda olmayacak görünüyor şimdilik.
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001ATB 1 gün
5700 xt şu an oldu çıktığı gibi alacam bu kartı,çok iyi oldu bu indirimler
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FantomİçinF 1 gün
böyle uzun isimlwndirmlere neden geri dönüldü anlamıyorum.. ne güzel rx400-500 diye gidiyorduk..
nvidia da aynı şekilde gtx900dü en son bıraktığımda şimdi rtx 2080 ti super falan olmuş..
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