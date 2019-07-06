AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim

Haftaya ekran kartı pazarında önemli bir çekişmeye şahit olacağız. AMD’nin yeni Radeon RX 5700 ekran kartları ile Nvidia’nın RTX Super ekran kartları hemen hemen aynı tarihlerde piyasada olacak. Çekişme ise şimdiden başladı.
Radeon RX 5700 XT indirimli fiyatı
AMD geçtiğimiz hafta 7nm Navi mimarisini temel alan Radeon 5700 ekran kartlarını duyurduğunda fiyatlarını da açıklamıştı. Henüz kartlar piyasaya çıkmadan Nvidia’nın önünü alma amacıyla fiyatlarında bir miktar indirim yapıldı.Ayrıca Bkz. "Duels ile aksiyon PvP oyunlarına farklı bir yaklaşım"
Radeon RX 5700 XT ekran kartı tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisi, 9.75 TFLOPS performans değeri, 225W TDP değeri, 8GB GDDR6 bellek gibi özelliklere sahip olan Radeon RX 5700 XT ekran kartı 50$ indirimle 399$ seviyesine geriledi. 50. Yıl özel versiyon da yine 399$ oldu.
Radeon RX 5700 indirimli fiyatı
Radeon RX 5700 ekran kartı 2304 Stream işlemcisi, 8GB GDDR6 bellek, 180W TDP değeri gibi özelliklere sahip ve fiyatı 30$ inerek 349$ olmuş.
Fiyat anlamında her iki model de RTX 2060 Super ekran kartı ile aynı seviyede. Bununla birlikte Radeon RX 5700 XT ekran kartı fiyat avantajı sayesinde RTX 2070 Super ekran kartının önüne geçebilir.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-lower-prices-for-radeon-rx-5700-navi-cards349-usd-and-399-for-the-xt-usd.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sen Vega 7nm kaç mm2 bu 5700XT kaç mm2 biliyormusun?
Üstelik Vega 7nm DDR6dan çok daha enerji verimli, aşırı pahallı ve devasa bantgenişliğine sahip HBM2 bellek ile donatıldığı halde sadece 255mm2 lik çok yakan ve daha düşük bant genişliğine sahip DDR6 bellek ile hem radeon 7 nin ensesinde bitmiş hem de güç tüketimini büyük oranda düşürmeyi başarmış
Neden? Yeni mimari Vega mimarisine göre çok daha iyi de ondan
Mimariler karşılaştırılırken olaya senin baktığın gibi bakılmaz
Senin yazdığın "Navi 1.6 motor ile 2.5 motorun torkuna, tork eğrisine ve gücüne çok yaklaşmış ama geçememiş. O yüzden yeni 1.6 motor başarısız" demeye benziyor
Büyük boy navi çıkınca bu mimari ile radeon 7'yi fena sollarlar her açıdan