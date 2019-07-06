AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim

Haftaya ekran kartı pazarında önemli bir çekişmeye şahit olacağız. AMD’nin yeni Radeon RX 5700 ekran kartları ile Nvidia’nın RTX Super ekran kartları hemen hemen aynı tarihlerde piyasada olacak. Çekişme ise şimdiden başladı.

Radeon RX 5700 XT indirimli fiyatı

AMD geçtiğimiz hafta 7nm Navi mimarisini temel alan Radeon 5700 ekran kartlarını duyurduğunda fiyatlarını da açıklamıştı. Henüz kartlar piyasaya çıkmadan Nvidia’nın önünü alma amacıyla fiyatlarında bir miktar indirim yapıldı.

Ayrıca Bkz.

"Duels ile aksiyon PvP oyunlarına farklı bir yaklaşım"

Radeon RX 5700 XT ekran kartı tam Navi 10 grafik birimini temel alıyor. 2560 Stream işlemcisi, 9.75 TFLOPS performans değeri, 225W TDP değeri, 8GB GDDR6 bellek gibi özelliklere sahip olan Radeon RX 5700 XT ekran kartı 50$ indirimle 399$ seviyesine geriledi. 50. Yıl özel versiyon da yine 399$ oldu.

Radeon RX 5700 indirimli fiyatı

Radeon RX 5700 ekran kartı 2304 Stream işlemcisi, 8GB GDDR6 bellek, 180W TDP değeri gibi özelliklere sahip ve fiyatı 30$ inerek 349$ olmuş.

Fiyat anlamında her iki model de RTX 2060 Super ekran kartı ile aynı seviyede. Bununla birlikte Radeon RX 5700 XT ekran kartı fiyat avantajı sayesinde RTX 2070 Super ekran kartının önüne geçebilir.