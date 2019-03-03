MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün Cheetah 3 robotu oldukça çevik olsa da üniversitenin yeni tasarımı olan küçük ölçekli Mini Cheetah robotu, çeviklik anlamında diğerini utandıracak özelliklere sahipmiş gibi gözüküyor.

MIT araştırmacıları, yeni tasarladıkları Mini Cheetah'ın yeteneklerini bir video ile paylaşmışlar. Bu yetenekler arasında geriye doğru parende hareketi de var. Ekibe göre Cheetah, ters takla hareketini yapabilen ilk dört ayaklı robot olma özelliğini taşıyor. Robot ayrıca baş aşağı yürüme, düştükten sonra kendini toparlama ve düz olmayan satıhta yaklaşık 9 km/s hızında koşma yeteneklerine de sahip.

Küçük robot şu an için kusursuz sayılmaz. Aşağıdaki video da görebileceğiniz üzere, robot bazen kontrolden çıkabiliyor. Halen bir araştırma projesi olan Mini Cheetah'ın, Boston Dynamics'in SpotMini robotunun aksine henüz satışa sunulmaktan çok uzak olduğu ifade ediliyor. Ancak gelinen nokta, bizlere robotların çevikliği anlamında gelecekte neler bekleyebileceğimiz konusunda fikir verebiliyor.

Aşağıda Mini Çitayı hareket halinde izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2019/03/02/mit-mini-cheetah-backflip-robot/