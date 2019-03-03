MIT'nin yeni robotu ters takla atabiliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün Cheetah 3 robotu oldukça çevik olsa da üniversitenin yeni tasarımı olan küçük ölçekli Mini Cheetah robotu, çeviklik anlamında diğerini utandıracak özelliklere sahipmiş gibi gözüküyor.
MIT araştırmacıları, yeni tasarladıkları Mini Cheetah'ın yeteneklerini bir video ile paylaşmışlar. Bu yetenekler arasında geriye doğru parende hareketi de var. Ekibe göre Cheetah, ters takla hareketini yapabilen ilk dört ayaklı robot olma özelliğini taşıyor. Robot ayrıca baş aşağı yürüme, düştükten sonra kendini toparlama ve düz olmayan satıhta yaklaşık 9 km/s hızında koşma yeteneklerine de sahip.
Küçük robot şu an için kusursuz sayılmaz. Aşağıdaki video da görebileceğiniz üzere, robot bazen kontrolden çıkabiliyor. Halen bir araştırma projesi olan Mini Cheetah'ın, Boston Dynamics'in SpotMini robotunun aksine henüz satışa sunulmaktan çok uzak olduğu ifade ediliyor. Ancak gelinen nokta, bizlere robotların çevikliği anlamında gelecekte neler bekleyebileceğimiz konusunda fikir verebiliyor.
https://www.engadget.com/2019/03/02/mit-mini-cheetah-backflip-robot/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ustune ir ve sonar radar ...
1 adet 6.5luk seri atar (300 mermi kapasiteli)
1 adet bomba atar 30luk...
operasyon suresi 12 saat full kapasitede...
sonra dusunun su robottan 100 tane var ve karsinda 1000 kisilik insan ordusu
sizce kim galip gelir ?
hareket motorlari cok yer kapliyor ve agir. daha basit sistem bulmalilar.
en temel sorun hala guc kaynagi. kati pil teknolojisine gecilecek 10 yil icinde. belki 10 yila bu sistemleri goruruz.
ya sen de düşünecek başka şey bulamadın yani he beni de gaza getirdin..
hareket kabiliyeti gerçekten süper. yalnız neden dört ayak yerine iki ayak seçmişler ki. ayrıca robota yapılan müdahalelerde kullanıcı müdahale ediyor mu yoksa yazılımsal müdahale var mı bunu merak ettim. çünkü işlem sayısı artınca hızın da artması lazım. buna mukabil enerji tüketimi de artar felan filan..sanırım uzay araştırmaları için dört ayak daha makul. yoksa iş yok etmeye varırsa sihalar veya roketler daha seri ve kestirme çözüm. skynet denmiş bir de. bence sknet' e insan ömrü yetmez. kıyamet silip süpürür herşeyi.
Eksigimiz yok fazlamiz var. Taklaci ve haciyatmaz bollugu var yillardir memlekette. Hatta organik.
Edit: Bomb has been planted!