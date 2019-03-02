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SpaceX, yeni uzay kapsülünü ilk kez fırlattı: İşte detaylar

SpaceX'in yeni nesil uzay kapsülü Crew Dragon bugün ilk kez uzaya gönderildi. Yedi kişiye kadar taşıma kapasitesi olan kapsül NASA için çok büyük bir öneme sahip.
2 ay
5b
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13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX'in insanlı uzay görevleri için hazırladığı Crew Dragon kapsülü, uzun süren geliştirme süreci sonrasında nihayet bugün ilk kez fırlatıldı. Amerikan astronotların tekrar ABD topraklarından uzaya gönderilmesini sağlayacak olan Crew Dragon, bu anlamda NASA için çok büyük bir öneme sahip.

SpaceX'in Demo-1 ismini verdiği test uçuşu bugün TSİ 10.49'da başladı. Crew Dragon'un ilk denemesi olduğu için görev elbette mürettebatsız olarak gerçekleştirildi. Falcon 9 roketiyle birlikte Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkışa geçen kapsül şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yolculuğuna devam ediyor. Kapsülün 3 Mart'ta ISS'e ulaşması ve istasyona kenetlenmesi bekleniyor.

Crew Dragon, SpaceX'in 2012 yılından bu yana kullanmakta olduğu Dragon kapsülünün insanlı görevler için özel olarak güncellenmiş bir versiyonu. Şu anda ISS'e insan taşıyabilen tek uzay aracı konumundaki Soyuz kapsülüne göre Crew Dragon çok daha geniş ve basit bir iç dizayna sahip. SpaceX, Crew Dragon'un toplam 7 kişiye kadar astronot taşıyabildiğini söylüyor. Kapsül ayrıca büyük pencereler ve dokunmatik ekranlarla donatılmış.

Crew Dragon'un içerisinden bugünkü uçuş sırasında çekilmiş görüntü.

Crew Dragon bir SpaceX ürünü olduğu için elbette tekrar kullanılabilirlik özelliklerine de sahip. Kapsül Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir süre kaldıktan sonra Dünya'ya geri dönecek ve istenildiği takdirde daha sonra tekrar astronotları uzaya götürebilecek.

Astronotların Crew Dragon içerisinde giyeceği uzay kıyafetleri de normalden biraz farklı. Elon Musk'ın ilk kez geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkardığı kıyafet, estetik ve fonksiyonelliğin bir araya getirildiği fütüristik dizaynıyla epey ilgi çekmişti.

Tabi SpaceX'in estetik anlamda göze çok hoş görünen bu yeni nesil uzay kıyafetlerini NASA'nın iri, hantal astronot giysileriyle bir tutmamak gerekiyor. Zira paylaşılan fotoğraflardaki giysiler yalnızca Crew Dragon içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil.

Crew Dragon kapsülünün ilk insanlı test uçuşunun önümüzdeki temmuz ayında yapılması bekleniyor. Bu uçuş NASA için tarihi bir öneme sahip olacak. Bildiğiniz gibi uzay mekiği programının 2011 yılında iptal edilmesinden bu yana NASA kendi astronotlarını kendisi uzaya fırlatamıyordu. Soyuz kapsülündeki tek bir koltuk için Rusya'ya 80 milyon dolar ödenmesi ABD'nin iç işlerinde epey problem olmuştu.

NASA, Crew Dragon'u geliştirmesi için 2014 yılında SpaceX'e tam 2.6 milyar dolar yatırım yapmıştı. Kapsülün aslında ilk kez 2017 yılında uçması bekleniyordu ancak beklenmedik teknik problemler nedeniyle yaklaşık iki yıllık bir erteleme oldu. Crew Dragon resmi uçuşlarına 2020 yılında başlayacak. Kapsülün ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'na uzay turisti taşıması da bekleniyor.
Demo-1 canlı yayının tamamı:

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Ceqa 2 ay en beğenilen
Adamlar nelerle uğraşıyor biz nelerle... 2 saatte youtubeda yarım milyondan fazla insan izlemiş.
Dün Manisa'da ise Cumhurbaşkanı otobüsle giderken yol kenarında millete çay fırlatıyordu.
Adamlar nelerle uğraşıyor biz nelerle... 2 saatte youtubeda yarım milyondan fazla insan izlemiş.Dün Manisa'da ise Cumhurbaşkanı otobüsle giderken yol kena...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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K E N 2 ay Ceqa
Kendi ülkenizi çok büyük görüyorsunuz. Bizi Mısır, Afganistan, Kolombiya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Arjantin, İran, Kazakistan gibi ülkelerle kıyaslayın. Türkiye'nin klasmanı bu çünkü.
Kendi ülkenizi çok büyük görüyorsunuz. Bizi Mısır, Afganistan, Kolombiya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Arjantin, İran, Kazakistan gibi ülkelerle kıyaslayın....
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1 Yanıt Yanıtla +12
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pspoor 2 ay K E N
Arjantin her ne kadar cok krizlerle bogusan bir ulke bile olsa, bence yine de bizimle kiyaslamak icin fazla iyi kalir... ne yazik ki tr yakinda afrika ulkelerinden bile daha geriye dusecek..
Arjantin her ne kadar cok krizlerle bogusan bir ulke bile olsa, bence yine de bizimle kiyaslamak icin fazla iyi kalir... ne yazik ki tr yakinda afrika ulkeleri...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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burakdc 2 ay
Videoyu çeken arkadaş milyar dolarlık şirketi oturduğu yerden youtuber ağzıyla eleştirmiş. Millette inanmış. Bu video yu çekene kadar google da az bisey araştırma zahmetine kalkışsaydı bu kadar komik duruma düşmeyecekti.
cdn.webtekno.com/...
alın size link o bahsettiği stüdyo görüntüsü Dragon nakliye kapsülünün içten görünümü
ışık patlamasıda linkte iki parça şeklinde görülen kapsülün uzayda ikiye bölünerek taban kışmından ayrılmasını sağlayan patlayıcıların cıkardığı ışık. Ülke Bilgi sahibi olmadan Fikir sahibi olanlarla ve onlara inananlarla dolu. Merak edip araştıran okyanusta su damlası gibi.
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DH Misafiri 2 ay
türkiye'yi 18trilyon dolarlık ülkeyle kıyaslamak da enteresan.
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V2 2 ay
Simdi bu neyki?, Faydasız bir şey buna harcadığın paraya kur tanzim satışı millet ucuza sebze meyve yesin.
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scorpion20 2 ay
Zeki mürende bizi görücek mi?
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king56 2 ay
Harika
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Bloodin 2 ay
Söylenecek çok şey var ama... Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil...
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Ceqa 2 ay en beğenilen
Adamlar nelerle uğraşıyor biz nelerle... 2 saatte youtubeda yarım milyondan fazla insan izlemiş.
Dün Manisa'da ise Cumhurbaşkanı otobüsle giderken yol kenarında millete çay fırlatıyordu.
1 Yanıt Yanıtla +25
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K E N 2 ay Ceqa
Kendi ülkenizi çok büyük görüyorsunuz. Bizi Mısır, Afganistan, Kolombiya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Arjantin, İran, Kazakistan gibi ülkelerle kıyaslayın. Türkiye'nin klasmanı bu çünkü.
1 Yanıt Yanıtla +12
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spacex, crew dragon ve
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