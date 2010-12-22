Microsoft, ARM tabanlı yeni işletim sistemini Ocak ayında duyuracak

Geçtiğimiz aylarda verdiğimiz bir haberde, Microsoft'un ARM tekolojisini lisansladığından bahsetmiştik. O dönemde konuyla ilgili yorumlar, Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları için kendi işlemcisini tasarlayacağı yönünde olsa bile henüz somut bir gelişme yaşanmış değil. Ancak gelen yeni bilgilere göre Redmond merkezli yazılım devi, Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarında ARM platformuna destek sunan yeni işletim sistemini tanıtabilir. Microsoft, Windows Embedded platformuyla hali hazırda ARM desteği sunmakla birlikte, Apple iOS ve Google Android platformlarının mobil cihazlardaki yükselişini dikkate alarak bu sefer daha önce olmadığı kadar gelişmiş bir yazılım platformu sunabilir.
Bir süredir Windows 8 tabanlı tablet bilgisayar prototiplerini göstermek için CES 2011 fuarını beklediği konuşulan Microsoft'un, yeni işletim sistemi için nasıl bir isimlendirmeye gideceği henüz bilinmiyor. Bu noktada Windows Embedded 8 güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Zira daha önce çıkan Windows 8 tabanlı tabletler aslında Windows Embedded 8 tabanlı çözümler olabilir çünkü Windows 8'in geliştirme çalışmaları şu an için erken mühendislik aşamasında ve işletim sisteminin 2012'den öncesinde çıkması beklenmiyor. Intel'in Oak Trail platformuyla birlikte tablet bilgisayar rekabetinin tavan yapacağı pazarda, Microsoft ta yeni yazılım çözümüyle iddialı olmanın planlarını yapıyor.
ARM tabanlı yeni işletim sistemiyle birlikte kesin bir kazanan olacaksa o da ARM gibi görünüyor zira teknolojisinin pazar yaygınlığı bu sayede pazarda daha da yaygınlaşabilir.
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Merak ettiğim konu x86 komut seti için yazılmış bir program nasıl olurda arm komut setinde sorunsuz çalışır(dediğinden anladığım kadarı ile çalışıyor diyorsun). Windows fonksiyonları falan tamam ama kodun direk işlemciyle çalıştığı yerlerde var. Yoksa burada sanal makine veya emulator falan mı kullanılıyor ?
Burda aslında anahtar kelime işletim sisteminin "small footprint" olması. yani ufak ayak izi diye tercume edebiliriz. Bu işletim sisteminin az kaynak harcayıp az yer kaplaması demek aslında. windows xp yada windows 7 de böyle sınırlı kaynağa sahip sadece bir donanmıma özel işletim sistemi için oluşturulmuş. Aslında tam embedded sayılmazlar. Özel makinalarda kullanılar.
Bunun açıklamak için şöyle devam edeyim
Eskiden linux kernelinde driver diye bişey yoktu. Sürüculerin kaynak kodları ile kernel kaynak kodları beraber compile edilir ve kernel oluşturuldu. Buna monolitic kernel deniyor. Kurulabilir moduller sonradan yapılan bir değişiklik. Embedded asıl olay budur aslında işletim sisteminini mümkün olduğu kadar hızlı ve gereksiz bölümlerini ayrıştırmak için yalnızca gerekli bölümler seçilir belirli platformalar seçilir sonra o parçalar istenilen mimari (x86 arm, mips(playstation 2 mesela) ) seçilir kaynak kodları compile edilir işletim sistemi öyle oluşturulur. Mesela windows ce grubu (windows pocket pc,windows mobile) böyle oluşturulur. Windows Ce için platform builder diye yazılım vardır. burda tüm kaynak kodlarına vardır. istediğin parçayı seçer istediğin platformu seçeler kendi sürücülerine içine gömer işletim sistemini oluştursun.(Ki oluştrudum.) Bu tam kompakt donanıma özel işletim sistemi olur. Gerçek embeded sistemler böyle olur. androide böyledir,
Oyüzden windows 7 embededed yada windows xp embeded tam embeded sayılmaz. Ama işte mesela ben bir projemde window7 embeded üzerine web server kurup fişe tak çalıştır usb üzerinde çalışan minik bir uygulama serveri oluştudum. Mesela bitane kurup download makinası yapabilirsiniz.Ama tabi bu embeded denilen ürünler son kullanıcı ürünü değil daha çok donanım geliştirenlerin kullanabilceği bi ürün.
Kaynak : en.wikipedia.org/...
Windows 7 Embedded'te x86 uyumluluğu varmı? Yani pc programlarını denedin mi hiç ?
Aynı zamanda HDMI üzerinde LCD TV ye bağlanıp oyun ve 1080p film oynatabilen Dual Core işlemci, nVidia Grafik kartlı, 512Mb Ram, 8Gb HDD li LG Optimus 2x de buna çok güzel tuz biber ekti. Bunun oyunları çıksın. Grafikler ve işlemci de baya gelişsin o zaman bakın herkes buna oyun yazıyor mu yazmıyor mu.
Zaten 8 çekirdek işlemcili Tegra 3 lü modelleri çıkacakmış. O zaman akıllı telefonlar AKARRRRR.........
Apple aynı süreci yaşamıştı x86 mimarisine geçerken , Benim asıl merak ettiğim , Microsoft bir süredir linux üzerinde çalışıyordu , acaba bu yeni işletim sistemi linux kerneli üzerinemi geliştirildi?
Aynen, x86 programlarımızı çalıştıramadıktan sonra arm tabanlı bir windows kullanmak saçma olur.