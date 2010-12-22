Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, ARM tabanlı yeni işletim sistemini Ocak ayında duyuracak

8 yıl
20,9b
1
20
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz aylarda verdiğimiz bir haberde, Microsoft'un ARM tekolojisini lisansladığından bahsetmiştik. O dönemde konuyla ilgili yorumlar, Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları için kendi işlemcisini tasarlayacağı yönünde olsa bile henüz somut bir gelişme yaşanmış değil. Ancak gelen yeni bilgilere göre Redmond merkezli yazılım devi, Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarında ARM platformuna destek sunan yeni işletim sistemini tanıtabilir. Microsoft, Windows Embedded platformuyla hali hazırda ARM desteği sunmakla birlikte, Apple iOS ve Google Android platformlarının mobil cihazlardaki yükselişini dikkate alarak bu sefer daha önce olmadığı kadar gelişmiş bir yazılım platformu sunabilir.

Bir süredir Windows 8 tabanlı tablet bilgisayar prototiplerini göstermek için CES 2011 fuarını beklediği konuşulan Microsoft'un, yeni işletim sistemi için nasıl bir isimlendirmeye gideceği henüz bilinmiyor. Bu noktada Windows Embedded 8 güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Zira daha önce çıkan Windows 8 tabanlı tabletler aslında Windows Embedded 8 tabanlı çözümler olabilir çünkü Windows 8'in geliştirme çalışmaları şu an için erken mühendislik aşamasında ve işletim sisteminin 2012'den öncesinde çıkması beklenmiyor. Intel'in Oak Trail platformuyla birlikte tablet bilgisayar rekabetinin tavan yapacağı pazarda, Microsoft ta yeni yazılım çözümüyle iddialı olmanın planlarını yapıyor.

ARM tabanlı yeni işletim sistemiyle birlikte kesin bir kazanan olacaksa o da ARM gibi görünüyor zira teknolojisinin pazar yaygınlığı bu sayede pazarda daha da yaygınlaşabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IUnknown 8 yıl
Şu ARM konusunda bi kaç söyleyim. Öncelikle powerpc konusunu hatırlatıyım size. O konuyu biraz araştırın. Mesele x86 arm savaşı değil. RISC CISC savaşıdır. Bu iki mimari yıllardır savaşmasına rağmen microsoft ve intel sayesinde(wintel) CISC kazanmıştır. Bu savaş son yıllarda yeniden hortladı. Teknik olarak zaten RISC CISC ten daha iyi verimli olmasına rağmen CISC üzerine yapılan yatırımlar onun çok fazla gelişmesine sebeb olmuştur. Risc arge olarak geri kaldı ve o mesafeyide intel varken kapatamaz. Intel arm kanadını sattı o işi bıraktı(XScale intelindi armdır kendileri) Kaldıki Arm cortexlerin 2000mhzleri atom killer diyorlar ki atom x86 performas sıralamasını en dibinde. arm wintele kesinlikle rakip olamazlar ama ultra mobilde yazılım destekleri ile örnek ios, adroid çok iyi pazar oldu bundan intel pazar alamazsada microsoft alır. intel netbook ve biraz altında pazarın hakimi iken bunu microsofta borçlu(windows xp ye) yoksa işte chrome os çıktığında ve adroid gibi oturduğundan o o pazarıda amr ile paylaşır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
Verdiğin değerli bilgiler için çok teşekkürler.

Merak ettiğim konu x86 komut seti için yazılmış bir program nasıl olurda arm komut setinde sorunsuz çalışır(dediğinden anladığım kadarı ile çalışıyor diyorsun). Windows fonksiyonları falan tamam ama kodun direk işlemciyle çalıştığı yerlerde var. Yoksa burada sanal makine veya emulator falan mı kullanılıyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 8 yıl
tabiki windows 7 embeded bildiğin windows 7 nin kendisi zaten arm uzerinde isteseniz çalıştırmaz.xp embeded vardı ki hala var şimdi onun yerine bunu çıkardırlar. hatta windows 2008 server embedeed bile var. windows 7 embededed leri indirebirisin. microsoft downloada 1 bak. Dediğim gibi bildiğiniz window 7 kurumunda hangi parçalarını istersen onu seçiyorsa sadece onları kuruyorsun . Sonra eklemek yok ama sonra üzerine ek programlar kurabiliyorsun. En önemli olayı usb üzerine kurabiliyorsunuz. ama tabi performaslı bişey olması lazım. Böylece tek bir donanıma özel windows 7 oluyor daha monolitik(yekpare) oluyor.
Burda aslında anahtar kelime işletim sisteminin "small footprint" olması. yani ufak ayak izi diye tercume edebiliriz. Bu işletim sisteminin az kaynak harcayıp az yer kaplaması demek aslında. windows xp yada windows 7 de böyle sınırlı kaynağa sahip sadece bir donanmıma özel işletim sistemi için oluşturulmuş. Aslında tam embedded sayılmazlar. Özel makinalarda kullanılar.
Bunun açıklamak için şöyle devam edeyim
Eskiden linux kernelinde driver diye bişey yoktu. Sürüculerin kaynak kodları ile kernel kaynak kodları beraber compile edilir ve kernel oluşturuldu. Buna monolitic kernel deniyor. Kurulabilir moduller sonradan yapılan bir değişiklik. Embedded asıl olay budur aslında işletim sisteminini mümkün olduğu kadar hızlı ve gereksiz bölümlerini ayrıştırmak için yalnızca gerekli bölümler seçilir belirli platformalar seçilir sonra o parçalar istenilen mimari (x86 arm, mips(playstation 2 mesela) ) seçilir kaynak kodları compile edilir işletim sistemi öyle oluşturulur. Mesela windows ce grubu (windows pocket pc,windows mobile) böyle oluşturulur. Windows Ce için platform builder diye yazılım vardır. burda tüm kaynak kodlarına vardır. istediğin parçayı seçer istediğin platformu seçeler kendi sürücülerine içine gömer işletim sistemini oluştursun.(Ki oluştrudum.) Bu tam kompakt donanıma özel işletim sistemi olur. Gerçek embeded sistemler böyle olur. androide böyledir,
Oyüzden windows 7 embededed yada windows xp embeded tam embeded sayılmaz. Ama işte mesela ben bir projemde window7 embeded üzerine web server kurup fişe tak çalıştır usb üzerinde çalışan minik bir uygulama serveri oluştudum. Mesela bitane kurup download makinası yapabilirsiniz.Ama tabi bu embeded denilen ürünler son kullanıcı ürünü değil daha çok donanım geliştirenlerin kullanabilceği bi ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
edi_büdü 8 yıl
microsoft tehlikeyi gördü ve ben hafiften krişi kırayım gibilerinden pazara girmeye çalışıyor. işlemci üreticileri de yakında tutuşur. eger arm ucuzlugu ile gücü birleşirse intel amd vay haline . acil lisanslamalılar. microsoft akıllı hareket. belki intel ve amd tarafındaki yavaşlama ve önceki yıllardaki hızlanma bu neden oluyordu. en cok payı apple aldı. zira o öna ayak oldu arm ye. artık türkiye de alale de elektronik mezunları dahi arm ye yöneliyor. arm güçleniyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IUnknown 8 yıl
PC lerde x86 devirmelerine imkan yok. Ama taşınabilirde güc avantajı yüzünde arm tabiki rekabette çok iyi durumda o yüzden arm üzerinde çalışacak işletim sistemi yeni değil hata phone 7 de arm üzerinde çalışıyor. Burda yeni olacak şey telefonlar notebook arasındaki tablet netbooklar için arm tabanlı bi şey yapılması büyük ihtimalle phone 7 bazlı bi şey olarak ve anyı şekilde .net üzerinde çalışacak bişey olacak bu. Windows 8 arm üzerinde olmasına imkan yok hali hazırda windows 7 emebeded versiyonu var hatta bizzat mini-itx sisteme kurdum. Windows 7 embedded windows 7 nini parçalarının seçebileceğiniz halde usb den boot edebilen hali . Zaten benim kurulumum en az konfigurasyonda 1.5GB yer kapaladı usbde. Bu google chome os karşılığı bişey olacak tahminim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tegir 8 yıl
Dünya yarıiletken pazarının %14,1'i intelin elinde. En yakın rakibi samsung oda %7,6 pazar sahibi. Kaldiki samsun nerdeyse herşeyi üretiyor Intel ise sade işlemci üretiyor. NVDIA 'nın bu pazarda %1,2 olduğunu hatırlatırsak pazardaki yerinin ne kadar sağlam olduğunu siz düşünün...
Kaynak : en.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl

IUnknown

PC lerde x86 devirmelerine imkan yok. Ama taşınabilirde güc avantajı yüzünde arm tabiki rekabette çok iyi durumda o yüzden arm üzerinde çalışacak işletim sistemi yeni değil hata phone 7 de arm üzerinde çalışıyor. Burda yeni olacak şey telefonlar notebook arasındaki tablet netbooklar için arm tabanlı bi şey yapılması büyük ihtimalle phone 7 bazlı bi şey olarak ve anyı şekilde .net üzerinde çalışacak bişey olacak bu. Windows 8 arm üzerinde olmasına imkan yok hali hazırda windows 7 emebeded versiyonu var hatta bizzat mini-itx sisteme kurdum. Windows 7 embedded windows 7 nini parçalarının seçebileceğiniz halde usb den boot edebilen hali . Zaten benim kurulumum en az konfigurasyonda 1.5GB yer kapaladı usbde. Bu google chome os karşılığı bişey olacak tahminim.


Windows 7 Embedded'te x86 uyumluluğu varmı? Yani pc programlarını denedin mi hiç ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
ARMnin bu denli büyüyeceğini kim düşünebilirdi!! şimdilik bu işlemcilerin en büyük avantajı düşük güç tüketimleri, birgün daha hızlı daha güçlü olcak diye adamlar hırs yapıp tıpkı intel yada AMD gibi 125W güç çeken işlemciler tasarlarlarsa sanırım o zaman çıktığı gibi inişe geçer..!! çünkü o zamanda x86 mimarisi ön plana çıkar..!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
İşte gördüğünüz gibi daha önce bir konuda konuştuğumuz x86'nın ve Intel'in sonu geliyor teorim (Aynı zamanda ARM'ın sahibi de söylemişti) gerçek olma yolunda bir adım daha attı...
Aynı zamanda HDMI üzerinde LCD TV ye bağlanıp oyun ve 1080p film oynatabilen Dual Core işlemci, nVidia Grafik kartlı, 512Mb Ram, 8Gb HDD li LG Optimus 2x de buna çok güzel tuz biber ekti. Bunun oyunları çıksın. Grafikler ve işlemci de baya gelişsin o zaman bakın herkes buna oyun yazıyor mu yazmıyor mu.
Zaten 8 çekirdek işlemcili Tegra 3 lü modelleri çıkacakmış. O zaman akıllı telefonlar AKARRRRR.........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
bu tegraya da yarar gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 8 yıl
Sadece işletim sistemi değil halen kullanmakta olduğumuz x86 programlarını ARM ye port etmek için araçlarda yayınlamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERIM 8 yıl

resler

Sadece işletim sistemi değil halen kullanmakta olduğumuz x86 programlarını ARM ye port etmek için araçlarda yayınlamalı.


Apple aynı süreci yaşamıştı x86 mimarisine geçerken , Benim asıl merak ettiğim , Microsoft bir süredir linux üzerinde çalışıyordu , acaba bu yeni işletim sistemi linux kerneli üzerinemi geliştirildi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0tt0m@n 8 yıl
resler

Sadece işletim sistemi değil halen kullanmakta olduğumuz x86 programlarını ARM ye port etmek için araçlarda yayınlamalı.

Aynen, x86 programlarımızı çalıştıramadıktan sonra arm tabanlı bir windows kullanmak saçma olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 8 yıl
ne güzel bir haber böylece piyasada pili 12 saat giden ve hantal olmayan netbooklar görebiliriz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20935 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, microsoft ve
5 etiket daha windows 8 işletim sistemi Yazılım Windows arm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPod/iPhone oyunu -3- 8 yıl TG: Samsung Galaxy Tab video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim