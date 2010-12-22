Microsoft, ARM tabanlı yeni işletim sistemini Ocak ayında duyuracak

Geçtiğimiz aylarda verdiğimiz bir haberde, Microsoft'un ARM tekolojisini lisansladığından bahsetmiştik. O dönemde konuyla ilgili yorumlar, Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları için kendi işlemcisini tasarlayacağı yönünde olsa bile henüz somut bir gelişme yaşanmış değil. Ancak gelen yeni bilgilere göre Redmond merkezli yazılım devi, Ocak ayında yapılacak CES 2011 fuarında ARM platformuna destek sunan yeni işletim sistemini tanıtabilir. Microsoft, Windows Embedded platformuyla hali hazırda ARM desteği sunmakla birlikte, Apple iOS ve Google Android platformlarının mobil cihazlardaki yükselişini dikkate alarak bu sefer daha önce olmadığı kadar gelişmiş bir yazılım platformu sunabilir.

Bir süredir Windows 8 tabanlı tablet bilgisayar prototiplerini göstermek için CES 2011 fuarını beklediği konuşulan Microsoft'un, yeni işletim sistemi için nasıl bir isimlendirmeye gideceği henüz bilinmiyor. Bu noktada Windows Embedded 8 güçlü bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Zira daha önce çıkan Windows 8 tabanlı tabletler aslında Windows Embedded 8 tabanlı çözümler olabilir çünkü Windows 8'in geliştirme çalışmaları şu an için erken mühendislik aşamasında ve işletim sisteminin 2012'den öncesinde çıkması beklenmiyor. Intel'in Oak Trail platformuyla birlikte tablet bilgisayar rekabetinin tavan yapacağı pazarda, Microsoft ta yeni yazılım çözümüyle iddialı olmanın planlarını yapıyor.

ARM tabanlı yeni işletim sistemiyle birlikte kesin bir kazanan olacaksa o da ARM gibi görünüyor zira teknolojisinin pazar yaygınlığı bu sayede pazarda daha da yaygınlaşabilir.