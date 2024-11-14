Microsoft, ARM bilgisayarlar için resmi Windows 11 ISO'yu yayınladı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite'in piyasaya çıkmasından aylar sonra nihayet ARM tabanlı sistemler için Windows 11 ISO'yu yayınladı. Windows'u ARM işlemcili cihazlarda çalıştırmak için birçok geçici çözüm olsa da, Microsoft'un resmi derlemesi tüketiciler için sorunsuz ve kolay bir yükleme deneyimi sağlıyor.

Daha önce Windows 11'in ARM sürümünü yüklemek için kullanıcıların Windows Insider Programı'na kaydolmaları ve zahmetli aşamalardan geçmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla, Snapdragon X Elite işlemcileriyle gittikçe popüler hale gelen ARM tabanlı Windows bilgisayarlar için Windows'un resmi sürümünün yayınlanmasının artık zamanı gelmişti.

ARM bilgisayarlara Windows 11 nasıl yüklenir?

Artık Microsoft'un web sitesinden buradaki linke tıklayarak ARM için Windows 11 ISO'yu indirebilirsiniz. 5 GB'ın biraz üzerinde olan dosya ile USB yükleme diski veya sanal makine oluşturabilirsiniz. Yükleme prosedürü x86 tabanlı sistemlerle benzer. Rufus programı kullanılarak ISO dosyasıyla USB bellek üzerinde ön yükleme diski oluşturabilirsiniz. Bunun için Windows 11 nasıl yüklenir rehberimize göz atabilirsiniz.

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Bu yolla Snapdragon X Elite donanımlı sistemlere sorunsuz olarak Windows yüklenebiliyor ancak belirli üreticiye özgü sürücüleri manuel olarak yüklemeniz gerekebilir. Eski Snapdragon işlemcilere sahip cihazlar için ise, üreticilerin sürücülerinin ISO dosyasına eklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde Windows kurulumunda sorunlar ortaya çıkıyor. Ayrıca Raspberry Pi 5 üzerinde yapılan denemede, şuan için Windows 11 ISO ile yükleme yapılamadığı belirtiliyor.

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Microsoft, ARM bilgisayarlar için Windows 11 ISO'yu yayınladı