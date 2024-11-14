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    Anlık Bildirim

    Microsoft, ARM bilgisayarlar için resmi Windows 11 ISO'yu yayınladı

    Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite'in piyasaya çıkmasından aylar sonra nihayet ARM tabanlı sistemler için Windows 11 ISO'yu yayınladı.                      
    Microsoft, ARM bilgisayarlar için Windows 11 ISO'yu yayınladı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite'in piyasaya çıkmasından aylar sonra nihayet ARM tabanlı sistemler için Windows 11 ISO'yu yayınladı. Windows'u ARM işlemcili cihazlarda çalıştırmak için birçok geçici çözüm olsa da, Microsoft'un resmi derlemesi tüketiciler için sorunsuz ve kolay bir yükleme deneyimi sağlıyor.

    Daha önce Windows 11'in ARM sürümünü yüklemek için kullanıcıların Windows Insider Programı'na kaydolmaları ve zahmetli aşamalardan geçmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla, Snapdragon X Elite işlemcileriyle gittikçe popüler hale gelen ARM tabanlı Windows bilgisayarlar için Windows'un resmi sürümünün yayınlanmasının artık zamanı gelmişti.

    ARM bilgisayarlara Windows 11 nasıl yüklenir?

    Artık Microsoft'un web sitesinden buradaki linke tıklayarak ARM için Windows 11 ISO'yu indirebilirsiniz. 5 GB'ın biraz üzerinde olan dosya ile USB yükleme diski veya sanal makine oluşturabilirsiniz. Yükleme prosedürü x86 tabanlı sistemlerle benzer. Rufus programı kullanılarak ISO dosyasıyla USB bellek üzerinde ön yükleme diski oluşturabilirsiniz. Bunun için Windows 11 nasıl yüklenir rehberimize göz atabilirsiniz.

    Bu yolla Snapdragon X Elite donanımlı sistemlere sorunsuz olarak Windows yüklenebiliyor ancak belirli üreticiye özgü sürücüleri manuel olarak yüklemeniz gerekebilir. Eski Snapdragon işlemcilere sahip cihazlar için ise, üreticilerin sürücülerinin ISO dosyasına eklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde Windows kurulumunda sorunlar ortaya çıkıyor. Ayrıca Raspberry Pi 5 üzerinde yapılan denemede, şuan için Windows 11 ISO ile yükleme yapılamadığı belirtiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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