Microsoft, ARM bilgisayarlar için resmi Windows 11 ISO'yu yayınladı

Daha önce Windows 11'in ARM sürümünü yüklemek için kullanıcıların Windows Insider Programı'na kaydolmaları ve zahmetli aşamalardan geçmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla, Snapdragon X Elite işlemcileriyle gittikçe popüler hale gelen ARM tabanlı Windows bilgisayarlar için Windows'un resmi sürümünün yayınlanmasının artık zamanı gelmişti.
ARM bilgisayarlara Windows 11 nasıl yüklenir?
Artık Microsoft'un web sitesinden buradaki linke tıklayarak ARM için Windows 11 ISO'yu indirebilirsiniz. 5 GB'ın biraz üzerinde olan dosya ile USB yükleme diski veya sanal makine oluşturabilirsiniz. Yükleme prosedürü x86 tabanlı sistemlerle benzer. Rufus programı kullanılarak ISO dosyasıyla USB bellek üzerinde ön yükleme diski oluşturabilirsiniz. Bunun için Windows 11 nasıl yüklenir rehberimize göz atabilirsiniz.
Bu yolla Snapdragon X Elite donanımlı sistemlere sorunsuz olarak Windows yüklenebiliyor ancak belirli üreticiye özgü sürücüleri manuel olarak yüklemeniz gerekebilir. Eski Snapdragon işlemcilere sahip cihazlar için ise, üreticilerin sürücülerinin ISO dosyasına eklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde Windows kurulumunda sorunlar ortaya çıkıyor. Ayrıca Raspberry Pi 5 üzerinde yapılan denemede, şuan için Windows 11 ISO ile yükleme yapılamadığı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir