Microsoft BUILD: Dell'in 18-inç ekrana sahip, Windows 8.1'li tabletini kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
13-inç ekrana sahip tabletler size büyük mü geliyor, o zaman bir de bunu görmelisiniz. Dell'in 18-inç ekrana boyutuna sahip olan, Windows 8.1'li devasa tabletini kullandık. Aile ortamlarının vazgeçilmezi olacağı yönünde iddialı açıklamaların yapıldığı tabletin detayları, Microsoft BUILD etkinliği kapsamında hazırladığımız özel videomuzda.
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dediydi dersiniz.
Merhaba,
Sony'nin unutulduğu yok ama öyle zannediyorum ki videoyu izlemediniz.
Videoda, büyük ekranlı yeni tablet akımının Sony, ardından Lenovo (IdeaPad Horizon) ve şimdi de Dell ile devam ettiğini söylüyoruz.
Hatta belirttiğiniz Sony VAIO Tab ile ilgili sitemizde bir de video bulabilirsiniz.
Teşekkür ederim.
İyi forumlar.