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Microsoft BUILD: Dell'in 18-inç ekrana sahip, Windows 8.1'li tabletini kullandık

5 yıl
9,9b
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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13-inç ekrana sahip tabletler size büyük mü geliyor, o zaman bir de bunu görmelisiniz. Dell'in 18-inç ekrana boyutuna sahip olan, Windows 8.1'li devasa tabletini kullandık. Aile ortamlarının vazgeçilmezi olacağı yönünde iddialı açıklamaların yapıldığı tabletin detayları, Microsoft BUILD etkinliği kapsamında hazırladığımız özel videomuzda.
 

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kymelria 5 yıl en beğenilen
samsung önümüzdeki aya galaxy tablet mega 22.5" diye model tanıtır kesin.
dediydi dersiniz.
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1OOOOOO 5 yıl
çay tepsisi gibi
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fx57 5 yıl asksevgidostluk
asksevgidostluk

Sony'nin 20 inçliği unutuldu galiba.

sony.com.tr/...



Merhaba,

Sony'nin unutulduğu yok ama öyle zannediyorum ki videoyu izlemediniz.

Videoda, büyük ekranlı yeni tablet akımının Sony, ardından Lenovo (IdeaPad Horizon) ve şimdi de Dell ile devam ettiğini söylüyoruz.

Hatta belirttiğiniz Sony VAIO Tab ile ilgili sitemizde bir de video bulabilirsiniz.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.
asksevgidostlukSony'nin 20 inçliği unutuldu galiba.sony.com.tr/...Merhaba,...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
armyoflovers 4 yıl
Tabletin performansı değilde Erdi Bey'in Cut The Rope performansı berbat yaaaww

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realteco 5 yıl
Videodaki oyunu oynayan kimdi ya?
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netstat 5 yıl
ulan yuh 18 inç nedir abi. bizim mutfaktaki televizyondan büyük
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Weekender 5 yıl
Bence ev için kullanışlı olabilir ben beğendim
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onur01651 5 yıl fx57
İlk 220 ibresi olan aracı tvde gördüğümde de bu bakışla bakmıştım. Nerede basacaksak. " 240 ile radara girdim
"
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amanhem 5 yıl
dokunmatik monitör yapmaya çalışmışlar,
oldu olacak bari tablet diyelim demişler buna :)
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Legolas Greenleaf 5 yıl
Erdi abi tablet büyüklüğüne güvenerek ilk etapta elini atarken hey maşallah der gibi bir tavır sergilemiş. Ayrıca ilk defa Cut The Rope oynuyor sanırım :)
Tablet için yorum yapmıyorum zira görür görmez nasıl tiksinmiş isem aklımda en ufak bir bilgi kalmadı ona dair :)
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ZEUS__ 5 yıl
kız istemede kahveleri bu tepside getiren kızdan ve ailesinden uzak durun, görgüsüzlüğün bu kadarı
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chamicals2 5 yıl
erdi hocam ''cute the rope'' hiç oynamadın mı şimdiye kadar :D :D
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escober12 5 yıl
bence ev için gayet kullanışlı bişey olmuş
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Solu 5 yıl
İnsan kullanacak bunu insan!
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FarukArsLN 5 yıl
Artık kız istemeye gittiğinizde kahveler bununla gelebilir şaşırmayın
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murat08e 5 yıl
Bence ekran fazla büyük aile için ideal fakat bireysel kullanımda sıkıntı oluştur bence
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