Microsoft BUILD: Dell'in 18-inç ekrana sahip, Windows 8.1'li tabletini kullandık

13-inç ekrana sahip tabletler size büyük mü geliyor, o zaman bir de bunu görmelisiniz. Dell'in 18-inç ekrana boyutuna sahip olan, Windows 8.1'li devasa tabletini kullandık. Aile ortamlarının vazgeçilmezi olacağı yönünde iddialı açıklamaların yapıldığı tabletin detayları, Microsoft BUILD etkinliği kapsamında hazırladığımız özel videomuzda.

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