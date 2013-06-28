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Microsoft BUILD: DirectX 11.2 tanıtıldı, Xbox One'ın gizli silahı olabilir

5 yıl
1,2b
1
43
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft BUILD: DirectX 11.2 tanıtıldı, Xbox One'ın gizli silahı olabilir
Microsoft, geliştirici etkinliği BUILD kapsamında önemli açıklamalar yaptı ki bunlardan bir tanesi de DirectX 11.2 ile ilgiliydi. Windows 8.1 ile birlikte resmi olarak lanse edilecek DirectX 11.2, çok önemli yenilik ve güncellemeler ile gelecek. Bilindiği üzere Xbox One’da da Windows çekirdeği bulunuyor ve Microsoft, DirectX 11.2’de, Xbox One’da pratik fayda sağlayacak önemli yenilikler sunmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.  
DirectX 11.2 için Microsoft’un altını çizdiği en önemli yeniliklerin başında “Paylaştırılmış Kaynaklar” özelliği gelmekte. Bu özellik özünde programlanabilir donanımsal sayfa tablosu olup, oyun geliştiricilerine ekran kartının belleğinin yetmediği durum için ana sistem belleğini kullandırma yeteneği kazandırıyor. Bilindiği üzere şu anki mimaride VRAM’in yani grafik belleğinin yetmediği durumlarda kalitede ödün veriliyor ancak yeni nesil oyunlardaki daha fazla gerçek dünya etkisi yaratan grafikler için tahmin edilebileceği üzere daha fazla bellek kapasitesine ihtiyaç duyuluyor. Yeni eklenen bu özellik sayesinde geliştiriciler, RAM ve VRAM’i birlikte kullanabilecekler.
Windows 8.1 ile birlikte gelen bu özellik aynı zamanda Xbox One’da da bulunuyor. Açıkçası bu detay, Microsoft’un yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Xbox One 8GB GDDR3 bellek ile geliyor ve GPU için 32MB gömülü bellek bulunuyor. Sony PlayStation 4 ise tamamiyle GDDR5 mimarisinde 8GB belleğe sahip ve GPU da dahil sistemin tamamı yüksek hızlı GDDR5 bellek kapasitesinden istifade ediyor. Paylaştırılmış Kaynaklar özelliği ile Microsoft, sistem belleğinin daha yüklü grafikler için VRAM’e yardımcı olacak şekilde kullanımını mümkün kılarak oyunlarda grafik kalitesini ve detay seviyesini arttırmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili demoyu hemen aşağıda izleyebilirsiniz.


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Rubisco 5 yıl en beğenilen
Burda bahsettikleri megatexture kullanımı, yani çok çok büyük textureların kullanımı. Uçak demosunda 9 GB'lık texture var mesela. Oyun motoru, o anki sahneye göre bu büyük ve çok yüksek detay içeren texture'ı parçalara ayırıyor (tile denen şey bu parçaların her biri). Mesela 128x128 'lik parçalar / tile şeklinde işliyor. AMD'nin Partially Resident Textures diye bi teknolojisi var 7xxx GCN ile çıkan. Bu PRT denen özellik, bu tiling işleminin donanım üstünden yapılmasını sağlıyor. Parçalara ayrılan texture kısımlarının adreslenmesi donanım bellek yönetimi / adresleme birimi ile yapılıyor (MMU ile / memory management unit). Bu sayede, büyük texture'ın parçalara ayırma, kullanılacak olan veya kameranın yada bakış açısının odaklandığı yerdeki textureların adreslemesinin hesaplanması faln gibi şeyler donanım üstünden hızlı ve verimli bi şekilde gerçekleşebiliyor.

AMD GCN serisi GPU'ları çıkarttığında, PRT için demo yapmıştı ama bu ne OpenGL ile nede Dx tarafından desteklenmiyordu. OpenGL ile sonradan kullanılabilir gibi oldu. Doğru anlıyorsak yeni Dx de, donanımdan bu tarz adreslemeye destek veriyor olacak.

Bunu donanım üstünden değilde yazılım ile de yapabilirz. Bunun için yanlız daha fazla işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü kullanılacak alanın tile edilmesi / parçalara ayrılması, burdaki tile / parçaların adreslerinin hesaplanması veya nasıl kullanılacağının belirlenmesi, sadece oraya ait parçaların çağrılması hepsi yazılım ile implemente edilmesi geliştrilmesi gereken şeyler. PC'de Rage oynayanlar, eğer süper manyak sistemleri yoksa kafayı sağa sola çevirince sanki bişeyler yükleniomuş gibi, detaylar sonradan geliyormuş çevre gecikmeli çiziliyomuş gibi şeyler görmüştür. Temelde yazılım ile geliştrilmiş bi sistem ve donanım üstünden süper optimize iletişim kuramayınca bu tarz gecikmelere yok açıyor.

Donanım üstünden adresleme, parçalara ayırma, sahneye göre bunları kullanabilme imkanı ile çok yüksek detaylı texturelar daha yüksek performans ile kullanılabilir olacak. Sadece etraf çevre için değil, karakter / 3d modeller için de geçerli bu.

Onlarca GB büyüklüğünde texture var iken, sahne için anlık kullanılacak kısmı bikaç yüz MB seviyesinde olabilir. Bunu donanımdan destekli olarak tile edip adresleyip, aktif sahne için sadece lazım olanları kullandığın zaman yüksek detay ve düşük bellek kullanımı elde edebiliyorsun. İhtiyacın olan texture transferi düşük olduğundan, belki en çok bikaç yüz MB olacağı için takılma etme detayların geç gelmesi sahnenin geç çizilmesi gibi şeylerin olmaması lazım.

Bunun işe yaraması için oyunu yapan elemanın başından sonuna kadar oyunun motorunu buna uygun şekilde dizayn etmesi lazım. Sadece megatexture değil, mesela SVO denilen bi yöntem ile megatexture olayının oyuna, şimdiye kadarkinden biraz farklı bi şekilde aktarılması lazım. SVO (sparse voxel octree) UE4'de de kullanılacak doğru biliyorsam. Alışageldiğimizden biraz farklı olarak poligon rasterization üstüne çalışmıyor, bu yüzden de megatexture ile beraber mesela zoomladıkça yaklaştıkça detayın sürekli korunduğu bi imkan veriyor. Götürüsü olarak SVO ya performans olarak verimsiz, yada çok yer kaplıyor bellekte(bu voxel tree denen şey pixel karşılığı olduğundan ama daha fazla veri taşıması gerektiğinden, mesela GB seviyesinde ilave Video Ram ihtiyacı gib). Carmack rage'den sonra, yeni motorları için daha verimli şeylerden bahsedip durmuştu. Unreal4 'de de kullanılacağından faln bahsediliyordu. Değişik sıkıştırma yöntemleri var, bellek ihtiyacı azalacak deniyordu.

Buna benzer şeyler yüzünden, bildiğimiz tekrarlayan texture kullanan sistemlerden farklı bu olay. AMD buna başından beri uygun donanıma sahip (Nvidia için emin değilim, bindless texture denen bi olayı var Nvidia'nın. Eğer bu iş için kullanılabiliyorsa Nvidia Kepler de başından beri uygun donanıma sahip demektir). Dx arkadan gelmiş anca yetişmiş oluyor bu haliyle.
@svideoz


Edit : Ms'nin gizli silahı derken, Ms ESRAM'ın küçük kapasitesi + megatexture olayı ile, anlık olarak sahnede kullanılacak olan texture miktarının az olacağını, sistemin anlık olarak çok yüksek miktarda texture ihtiyacı olmadığı için transfer miktarına daha az ihtiyaç duyulacağı açısından bakıp, MS o kadar zararlı çıkmayacak denirse haklı olunur sadece.

Yoksa Ps4'ün bunu yada bu tarz şeyleri desteklemesini engelleyen hiçbişey yok. Yukarda ve farklı yerlerde yazdığım gibi AMD GCN GPU'su PRT denen olayı ilk çıktığı zamandan beri destekliyor. Sony, PS4'ün bu tarz megatexture için özel bi desteği varmı yokmu açıklamadı ama, GPU' driver + geliştirme ortamı AMD ile beraber hazırlandığına göre yapabileceği şeyleri biliyorlar. Yani bu tarz megatexture olayı sadece Microsoft'a özel bi olay değil. Aksine PS4'ün API'si olan PSSL donanıma daha yakın daha düşük seviyeli olduğu için hala avantajlı. Burda önemli olan , oyun geliştricilerinin bu tarz teknolojileri kullanmaları.
Burda bahsettikleri megatexture kullanımı, yani çok çok büyük textureların kullanımı. Uçak demosunda 9 GB'lık texture var mesela. Oyun motoru, o anki sahneye g...
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phantom_coal 5 yıl
Ps4 çöp , directx11.2 ve esrame karşı koyamaz. Ön siparişimi iptal ettim, xbox one önsiparişimi 2 ye çıkardım
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magicool 5 yıl
komik eskidem xbox360 kullanan biri olarak microsoft un bu yaptıgını sony nin ps3 te cell şu kadar güçlü vb... söylemlerine benzetiyorum xboone ile ps4 arasında ciddi donanım farkı varken yazılım falan kurtaramaz tamam konsollar cıktıkları 2 sene farkı cok net anlıyamayız fakat sonrasında ps4 arayı açacaktır ne yazılım kurtarır artık micro yu ne bulut sistemi malesef,bende xboxone alacaktım ama yarışmanın galibi belliyken maceraya lüzüm yok(bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi)

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bkaakco 5 yıl
Aman ne korktum.
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senjido 5 yıl
tamamda aga kafama takıldı; oyun konsolları DirectX teknolojisini kullanmıyor ki. yani bu konsolların grafik anlamında DirectX ile alakaları yok.
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F355 Challenge 5 yıl senjido
berkay1122
tamamda aga kafama takıldı; oyun konsolları DirectX teknolojisini kullanmıyor ki. yani bu konsolların grafik anlamında DirectX ile alakaları yok.

One ve 360 DirectX altyapısı kullanıyor, PS3 OpenGL kullanıyor. PS4 hakkında bilgim yok.
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fatihburak95 5 yıl
Her directx daha fazla gpu kullanımına neden oluyor...
Ps3 nasıl bf3 oynatıyor o donanımlar??? Çünkü directx gibi eyv. Güzel görünen ama 2 senede bir donanım değiştirmemize neden olan alet yok :)
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darkaura 5 yıl
yasli kopege yeni numara ogretemezsin derler ya. microsoft her yeni urununde ayni tekelci numaralari kullaniyor. yeni dx simdi eski windows ve konsolla hic bir teknik engel olmamasina karsin sadece tekelcilik adina yuklenemez, kisa surede cikacak halo oyunuda yeni dx olmadan calismaz....
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Sunstorms 5 yıl
iyide bugüne kadar sistem zaten bu şekilde işlemiyormuydu yoksa reel olarak bellek kullanımı 1gb olan bir kart 2.5ghz e yakın grafik verisini sistem belleğine başvurmadan ve çok ciddi gecikmeler olmadan nasıl işleyebilir? kaliteden ödün verilme durumu ayrı bir muamma kalitede bir kısılma olmuyor ki afterburner benzeri uygulamalarda aktif ram kullanımının 2gb bellekli kartlara göre değişmediği açıkça görülüyor ???
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t.baris 5 yıl
"ios veya android ile yapamazsın ama windows os yada xbox one ile yapabilirsin"
android veya ios ile yarışmaya düştülerse şimdiden işimiz var.
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NKFPK 5 yıl
cevat yerli insanlar konsola yönlensin diye crysis i kanırtı artık düşüncem bu
dx11. 2 olayıda donanım sattırmak için adam umacak kart alacak ğöz boyanacak.alamayan hesabına gelmeyen gene konsola yönelecek
önümüzdeki sene tablo belli oldu bir çok kart çöp olacak.

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Mihrali Bey 5 yıl
al işte yeni nesilde titan, hd7990 felan hep yalan oldu
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Rubisco 5 yıl
cagataykoroglu

2 GB ram yetmez diyenler eğer şu an kullanılan kartlar bu özelliği kullanabilirse artık susabilirler :)


PRT (partially resident textures) AMD GCN'yi (7000 serisini) çıkardığından beri destekliyor. O zmanlar ne OpenGL'de buna destek vardı nede Dx'in desteği vardı.

Nvidia'dan emin değilim aama Bindless Texture diye olayı var, onunla alakalı olması lazım. sonuçta demoyu 770 üstünde yapmışlar.

Sonuç olarak ikisi de kısmı texture kullanımını / megatexture olayını bi şekilde destekliyor uzun zamandır. Donanımdan adresleme yaparak büyük textureların daha hızlı işlenmesini desteklerken, Rage dışında megatexture detekleyen oyun varmıydı bilmiyorum ben mesela. O da zaten PC'de düzgün çalışamıyordu tam olarak(çünkü yazılım ile implemente edilmiş haliydi).

Nvidia için ilginç olanı, dx11.1'i desteklemezken bu 11.2'de olan özellği eskiden beri kullanabilir gibi olması.

AMD zaten başından beri megatexture tarzı şeyleri kullanabilmek, bu tile şeklinde işlemek için adreslemeyi donanımdan yapmak için imkana sahip, ama ne OpenGL uzun bi süre buna tam olarak uydu, nede Dx.

İş dönüp dolaşıp programcıya geliştriciye bakıyo sonuç olarak. Kimse bi tarafını kaldırmadığı sürece bi cacık olacağı yok.

edit : aynı zmanda sahne / 3d tasarımcı vs. ile de alakalı bu. Büyük texture / modeller kullanılmazsa bi getirisi yok.
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MALTHAEL 5 yıl
Microsoft ve yazılımını SONY e satma bunları yan yana koymayın sakın . Xbox one ve windows için gelecektir . Şuan ki duruma bakarsak SONY e geleceğini hiç sanmıyorum . Burada ki çoğu kişi biliyordur donanımın önemli olmadığını önemli olanın yazılım olduğunu . Microsoft da yazılım devi dx 11.2 + gelişmiş cloud sistemi ki grafik dosyalarını cloud ile taşıyabilecekler deniliyor . kb/s olarak taşısa bile uçurum derecesindne farklar oluşur inanılmaz grafikler görebilirsiniz . Göreceksiniz kinectsiz xbox one da çıkacak bunlar rekabetin doğurduğu güzel şeyler . Ben xbox one dan çok şey bekliyorum Gamescome da bombalar patlayacak her iki konsol içinde ama microsofttan daha fazla oyun bekliyorum 1 milyar dolar para harcamışlar 3A cinsinden exc oyun tanıtmaları lazım ...Hatta oyun ödenekleri için ayırılan havuzu genişletebileceği söyleniyor . Mantık basit ön sparişler iyi gitmeye başladıkça güzel haberler gelmeye başlıyor . Şuan amazonda en çok satan konsol tekrar XO dememk ki bir şeylerin farkına vardılar hatalarından ders çıkarttılar böyle devam ederler umarım...
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xpugur 5 yıl
xpugur
Team NINJA
_Kutup_Ayısı_ Arkadaslar su an kullandigimiz kartlara bu ozellik gelir mi sizce ?
hiç sanmıyorum açıkcası.
nvidia 770 ile uçak demo sunu yapmışlar ... bence 6xx veya daha eski olanlara da kısmen uygulanabilinir yazılım güncellemesi ile ... sonuçta 6xx ve 7xx nvidia kartlar aynı yapıdalar ... DX11.2 daha çok yazılımsal bir güncelleme, bence son 2-3 yıllık bi teknoloji üstünde çalışırlar gibi ;)

hem ayrıca zaten eskiden böyle birşey vardı diye hatırlıyorum grafik belleği yetmediğinde normal ram den destek alınabilinyordu (ya da onboard gpu için miydi tam hatırlamadım)... daha çok yazılımsal bir güncelleme ve çok eski olanlar hariç bence çoğu sistemde çalışır ;)
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Team NINJA 5 yıl
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