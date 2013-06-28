Microsoft BUILD: DirectX 11.2 tanıtıldı, Xbox One'ın gizli silahı olabilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft, geliştirici etkinliği BUILD kapsamında önemli açıklamalar yaptı ki bunlardan bir tanesi de DirectX 11.2 ile ilgiliydi. Windows 8.1 ile birlikte resmi olarak lanse edilecek DirectX 11.2, çok önemli yenilik ve güncellemeler ile gelecek. Bilindiği üzere Xbox One’da da Windows çekirdeği bulunuyor ve Microsoft, DirectX 11.2’de, Xbox One’da pratik fayda sağlayacak önemli yenilikler sunmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
DirectX 11.2 için Microsoft’un altını çizdiği en önemli yeniliklerin başında “Paylaştırılmış Kaynaklar” özelliği gelmekte. Bu özellik özünde programlanabilir donanımsal sayfa tablosu olup, oyun geliştiricilerine ekran kartının belleğinin yetmediği durum için ana sistem belleğini kullandırma yeteneği kazandırıyor. Bilindiği üzere şu anki mimaride VRAM’in yani grafik belleğinin yetmediği durumlarda kalitede ödün veriliyor ancak yeni nesil oyunlardaki daha fazla gerçek dünya etkisi yaratan grafikler için tahmin edilebileceği üzere daha fazla bellek kapasitesine ihtiyaç duyuluyor. Yeni eklenen bu özellik sayesinde geliştiriciler, RAM ve VRAM’i birlikte kullanabilecekler.
Windows 8.1 ile birlikte gelen bu özellik aynı zamanda Xbox One’da da bulunuyor. Açıkçası bu detay, Microsoft’un yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Xbox One 8GB GDDR3 bellek ile geliyor ve GPU için 32MB gömülü bellek bulunuyor. Sony PlayStation 4 ise tamamiyle GDDR5 mimarisinde 8GB belleğe sahip ve GPU da dahil sistemin tamamı yüksek hızlı GDDR5 bellek kapasitesinden istifade ediyor. Paylaştırılmış Kaynaklar özelliği ile Microsoft, sistem belleğinin daha yüklü grafikler için VRAM’e yardımcı olacak şekilde kullanımını mümkün kılarak oyunlarda grafik kalitesini ve detay seviyesini arttırmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili demoyu hemen aşağıda izleyebilirsiniz.
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AMD GCN serisi GPU'ları çıkarttığında, PRT için demo yapmıştı ama bu ne OpenGL ile nede Dx tarafından desteklenmiyordu. OpenGL ile sonradan kullanılabilir gibi oldu. Doğru anlıyorsak yeni Dx de, donanımdan bu tarz adreslemeye destek veriyor olacak.
Bunu donanım üstünden değilde yazılım ile de yapabilirz. Bunun için yanlız daha fazla işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü kullanılacak alanın tile edilmesi / parçalara ayrılması, burdaki tile / parçaların adreslerinin hesaplanması veya nasıl kullanılacağının belirlenmesi, sadece oraya ait parçaların çağrılması hepsi yazılım ile implemente edilmesi geliştrilmesi gereken şeyler. PC'de Rage oynayanlar, eğer süper manyak sistemleri yoksa kafayı sağa sola çevirince sanki bişeyler yükleniomuş gibi, detaylar sonradan geliyormuş çevre gecikmeli çiziliyomuş gibi şeyler görmüştür. Temelde yazılım ile geliştrilmiş bi sistem ve donanım üstünden süper optimize iletişim kuramayınca bu tarz gecikmelere yok açıyor.
Donanım üstünden adresleme, parçalara ayırma, sahneye göre bunları kullanabilme imkanı ile çok yüksek detaylı texturelar daha yüksek performans ile kullanılabilir olacak. Sadece etraf çevre için değil, karakter / 3d modeller için de geçerli bu.
Onlarca GB büyüklüğünde texture var iken, sahne için anlık kullanılacak kısmı bikaç yüz MB seviyesinde olabilir. Bunu donanımdan destekli olarak tile edip adresleyip, aktif sahne için sadece lazım olanları kullandığın zaman yüksek detay ve düşük bellek kullanımı elde edebiliyorsun. İhtiyacın olan texture transferi düşük olduğundan, belki en çok bikaç yüz MB olacağı için takılma etme detayların geç gelmesi sahnenin geç çizilmesi gibi şeylerin olmaması lazım.
Bunun işe yaraması için oyunu yapan elemanın başından sonuna kadar oyunun motorunu buna uygun şekilde dizayn etmesi lazım. Sadece megatexture değil, mesela SVO denilen bi yöntem ile megatexture olayının oyuna, şimdiye kadarkinden biraz farklı bi şekilde aktarılması lazım. SVO (sparse voxel octree) UE4'de de kullanılacak doğru biliyorsam. Alışageldiğimizden biraz farklı olarak poligon rasterization üstüne çalışmıyor, bu yüzden de megatexture ile beraber mesela zoomladıkça yaklaştıkça detayın sürekli korunduğu bi imkan veriyor. Götürüsü olarak SVO ya performans olarak verimsiz, yada çok yer kaplıyor bellekte(bu voxel tree denen şey pixel karşılığı olduğundan ama daha fazla veri taşıması gerektiğinden, mesela GB seviyesinde ilave Video Ram ihtiyacı gib). Carmack rage'den sonra, yeni motorları için daha verimli şeylerden bahsedip durmuştu. Unreal4 'de de kullanılacağından faln bahsediliyordu. Değişik sıkıştırma yöntemleri var, bellek ihtiyacı azalacak deniyordu.
Buna benzer şeyler yüzünden, bildiğimiz tekrarlayan texture kullanan sistemlerden farklı bu olay. AMD buna başından beri uygun donanıma sahip (Nvidia için emin değilim, bindless texture denen bi olayı var Nvidia'nın. Eğer bu iş için kullanılabiliyorsa Nvidia Kepler de başından beri uygun donanıma sahip demektir). Dx arkadan gelmiş anca yetişmiş oluyor bu haliyle.
@svideoz
Edit : Ms'nin gizli silahı derken, Ms ESRAM'ın küçük kapasitesi + megatexture olayı ile, anlık olarak sahnede kullanılacak olan texture miktarının az olacağını, sistemin anlık olarak çok yüksek miktarda texture ihtiyacı olmadığı için transfer miktarına daha az ihtiyaç duyulacağı açısından bakıp, MS o kadar zararlı çıkmayacak denirse haklı olunur sadece.
Yoksa Ps4'ün bunu yada bu tarz şeyleri desteklemesini engelleyen hiçbişey yok. Yukarda ve farklı yerlerde yazdığım gibi AMD GCN GPU'su PRT denen olayı ilk çıktığı zamandan beri destekliyor. Sony, PS4'ün bu tarz megatexture için özel bi desteği varmı yokmu açıklamadı ama, GPU' driver + geliştirme ortamı AMD ile beraber hazırlandığına göre yapabileceği şeyleri biliyorlar. Yani bu tarz megatexture olayı sadece Microsoft'a özel bi olay değil. Aksine PS4'ün API'si olan PSSL donanıma daha yakın daha düşük seviyeli olduğu için hala avantajlı. Burda önemli olan , oyun geliştricilerinin bu tarz teknolojileri kullanmaları.