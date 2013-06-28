Microsoft BUILD: DirectX 11.2 tanıtıldı, Xbox One'ın gizli silahı olabilir

Microsoft, geliştirici etkinliği BUILD kapsamında önemli açıklamalar yaptı ki bunlardan bir tanesi de DirectX 11.2 ile ilgiliydi. Windows 8.1 ile birlikte resmi olarak lanse edilecek DirectX 11.2, çok önemli yenilik ve güncellemeler ile gelecek. Bilindiği üzere Xbox One’da da Windows çekirdeği bulunuyor ve Microsoft, DirectX 11.2’de, Xbox One’da pratik fayda sağlayacak önemli yenilikler sunmak için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

DirectX 11.2 için Microsoft’un altını çizdiği en önemli yeniliklerin başında “Paylaştırılmış Kaynaklar” özelliği gelmekte. Bu özellik özünde programlanabilir donanımsal sayfa tablosu olup, oyun geliştiricilerine ekran kartının belleğinin yetmediği durum için ana sistem belleğini kullandırma yeteneği kazandırıyor. Bilindiği üzere şu anki mimaride VRAM’in yani grafik belleğinin yetmediği durumlarda kalitede ödün veriliyor ancak yeni nesil oyunlardaki daha fazla gerçek dünya etkisi yaratan grafikler için tahmin edilebileceği üzere daha fazla bellek kapasitesine ihtiyaç duyuluyor. Yeni eklenen bu özellik sayesinde geliştiriciler, RAM ve VRAM’i birlikte kullanabilecekler.

Windows 8.1 ile birlikte gelen bu özellik aynı zamanda Xbox One’da da bulunuyor. Açıkçası bu detay, Microsoft’un yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Xbox One 8GB GDDR3 bellek ile geliyor ve GPU için 32MB gömülü bellek bulunuyor. Sony PlayStation 4 ise tamamiyle GDDR5 mimarisinde 8GB belleğe sahip ve GPU da dahil sistemin tamamı yüksek hızlı GDDR5 bellek kapasitesinden istifade ediyor. Paylaştırılmış Kaynaklar özelliği ile Microsoft, sistem belleğinin daha yüklü grafikler için VRAM’e yardımcı olacak şekilde kullanımını mümkün kılarak oyunlarda grafik kalitesini ve detay seviyesini arttırmayı amaçlıyor. Konuyla ilgili demoyu hemen aşağıda izleyebilirsiniz.



