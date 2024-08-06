Star Wars Jedi: Survivor, PS4 ve Xbox One'a geliyor: İşte çıkış tarihi ve fiyatı

- Star Wars Jedi: Survivor 17 Eylül'de PS4 ve Xbox One'a geliyor
- Star Wars Jedi: Survivor PS4/Xbox One fiyatı
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Star Wars Jedi: Survivor 17 Eylül'de PS4 ve Xbox One'a geliyor
Respawn, oyunun eski konsollarda çalışacak şekilde tamamen optimize edildiğini söylüyor. Geliştirici, PC platformuna performans sorunlarıyla çıkış yapan oyun için yeni güncellemenin yolda olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftalarda sunulacağı söylenen güncelleme, oyunun teknik performansını ve kontrollerini iyileştirecek.
Star Wars Jedi: Survivor PS4/Xbox One fiyatı
Star Wars Jedi: Survivor, PS4 ve Xbox One için 1800 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyun, EA Play üyeliği olanlara %10 indirimli sunulacak.Kaynakça https://store.playstation.com/tr-tr/product/UP0006-CUSA33778_00-APPLEJACKGAME000 https://www.xbox.com/tr-tr/games/store/star-wars-jedi-survivor-standard-edition-xbox-one/9n7v888zbc40 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.