Star Wars Jedi: Survivor, PS4 ve Xbox One'a geliyor: İşte çıkış tarihi ve fiyatı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Tam Boyutta Gör EA CEO'su Andrew Wilson, geçen yıl Star Wars Jedi: Survivor’ın eski nesil konsollar için geliştirilmekte olduğunu duyurmuştu. Respawn, Star Wars Jedi: Survivor’ın 17 Eylül’de PS4 ve Xbox One’a çıkış yaptığını resmî olarak duyurdu.

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Star Wars Jedi: Survivor 17 Eylül'de PS4 ve Xbox One'a geliyor

Respawn, oyunun eski konsollarda çalışacak şekilde tamamen optimize edildiğini söylüyor. Geliştirici, PC platformuna performans sorunlarıyla çıkış yapan oyun için yeni güncellemenin yolda olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftalarda sunulacağı söylenen güncelleme, oyunun teknik performansını ve kontrollerini iyileştirecek.

Star Wars Jedi: Survivor PS4/Xbox One fiyatı

Star Wars Jedi: Survivor, PS4 ve Xbox One için 1800 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Oyun, EA Play üyeliği olanlara %10 indirimli sunulacak.

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Star Wars Jedi: Survivor, PS4 ve Xbox One'a geliyor