Xbox ana ekranı daha kişiselleştirilebilir olacak: İşte gelecek özellikler

Xbox ana ekrana gelecek yeni kişiselleştirme seçenekleri
- Sistem uygulamalarını gizleme
- Oyun ve uygulamaları ana sayfaya sabitleme
- Daha az kutucuk içeren ana sayfa
Xbox kullanıcıları artık ana sayfada son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesinde arama yaptıklarında görünen sistem uygulamalarını gizleyebilecek. Bu değişiklik oyuncuların oyunlara ve eğlenceye daha iyi odaklanmasını sağlarken karmaşayı da azaltacak. Bunun dışında, doğrudan son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesine oyun veya uygulama sabitleyebilecek. Microsoft, üç oyun veya uygulama ile sınırlandırıyor. Başka bir oyuna geçildiğinde bile sabitlenen oyunlar hızlı erişim için ana sayfada önde olacak.
Güncellemeyle ana sayfa daha sade bir görünüm kazanacak. Son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesinde görünen kutucuk sayısı daha az olacak.
Microsoft, ana ekrandaki bu değişikliklerin kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapıldığını söylüyor. Yeni seçenekler, bu haftadan itibaren öncelikli olarak Alpha Skip-Ahead ve Alpha Xbox Insider programındaki kullanıcılara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.