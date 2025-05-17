Xbox ana ekranı daha kişiselleştirilebilir olacak: İşte gelecek özellikler

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox konsolların ana ekranına gelecek olan ve oyunculara son oynananlar bölümünü kontrol ederken gördükleriyle ilgili daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak değişiklikleri duyurdu. Şirket, ilk olarak Insider'lara gelecek güncellemenin ana sayfayı daha kişisel, esnek ve uyumlu hale getirmeyi amaçladığını söylüyor.

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Xbox ana ekrana gelecek yeni kişiselleştirme seçenekleri

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Sistem uygulamalarını gizleme

Oyun ve uygulamaları ana sayfaya sabitleme

Daha az kutucuk içeren ana sayfa

Xbox kullanıcıları artık ana sayfada son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesinde arama yaptıklarında görünen sistem uygulamalarını gizleyebilecek. Bu değişiklik oyuncuların oyunlara ve eğlenceye daha iyi odaklanmasını sağlarken karmaşayı da azaltacak. Bunun dışında, doğrudan son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesine oyun veya uygulama sabitleyebilecek. Microsoft, üç oyun veya uygulama ile sınırlandırıyor. Başka bir oyuna geçildiğinde bile sabitlenen oyunlar hızlı erişim için ana sayfada önde olacak.

Güncellemeyle ana sayfa daha sade bir görünüm kazanacak. Son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesinde görünen kutucuk sayısı daha az olacak.

Microsoft, ana ekrandaki bu değişikliklerin kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapıldığını söylüyor. Yeni seçenekler, bu haftadan itibaren öncelikli olarak Alpha Skip-Ahead ve Alpha Xbox Insider programındaki kullanıcılara sunulacak.

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Xbox konsolların ana ekranı daha kişiselleştirilebilir olacak