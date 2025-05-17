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    Xbox ana ekranı daha kişiselleştirilebilir olacak: İşte gelecek özellikler

    Microsoft, Xbox konsolların ana ekranına gelecek üç yeni kişiselleştirme özelliğini duyurdu. Bunlardan ikisi bu hafta Xbox Insider kullanıcılarına sunulacak.    

    microsoft xbox ana ekran değişiklikleri Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox konsolların ana ekranına gelecek olan ve oyunculara son oynananlar bölümünü kontrol ederken gördükleriyle ilgili daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak değişiklikleri duyurdu. Şirket, ilk olarak Insider'lara gelecek güncellemenin ana sayfayı daha kişisel, esnek ve uyumlu hale getirmeyi amaçladığını söylüyor.

    Xbox ana ekrana gelecek yeni kişiselleştirme seçenekleri

    Xbox konsolların ana ekranı daha kişiselleştirilebilir olacak Tam Boyutta Gör

    • Sistem uygulamalarını gizleme
    • Oyun ve uygulamaları ana sayfaya sabitleme
    • Daha az kutucuk içeren ana sayfa

    Xbox kullanıcıları artık ana sayfada son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesinde arama yaptıklarında görünen sistem uygulamalarını gizleyebilecek. Bu değişiklik oyuncuların oyunlara ve eğlenceye daha iyi odaklanmasını sağlarken karmaşayı da azaltacak. Bunun dışında, doğrudan son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesine oyun veya uygulama sabitleyebilecek. Microsoft, üç oyun veya uygulama ile sınırlandırıyor. Başka bir oyuna geçildiğinde bile sabitlenen oyunlar hızlı erişim için ana sayfada önde olacak.

    Güncellemeyle ana sayfa daha sade bir görünüm kazanacak. Son oynanan oyunlar ve uygulamalar listesinde görünen kutucuk sayısı daha az olacak.

    Microsoft, ana ekrandaki bu değişikliklerin kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapıldığını söylüyor. Yeni seçenekler, bu haftadan itibaren öncelikli olarak Alpha Skip-Ahead ve Alpha Xbox Insider programındaki kullanıcılara sunulacak.

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    Evren7 1 gün önce

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    goro1982 2 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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