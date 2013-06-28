Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Microsoft BUILD: HP'den Beats Audio özelllikli tablet/notebook melezi bilgisayar

5 yıl
3,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un BUILD etkinliği kapsamında, HP'nin henüz piyasaya sürmediği Wolverine kod adlı tablet/notebookmelezi yeni bilgisayarını yakından görme ve kullanma şansı yakaladık. Sahip olduğu işlemci, Beats Audio ses teknolojisi ve Windows 8.1 gibi özellikler ile dikkat çeken melez bilgisyarın detayları videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Videoyu seyrederken araya reklam girdi. Bu yeni moda mı?
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Citizem 5 yıl
Tam istediğim gibi fiyatları ne kadar olur ve ne zaman gelir acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-89877533B 5 yıl
Anladik hp daha once kullaniyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 5 yıl
Bu MS build nedir? Nvidia nın bu konuda bir açıklaması var. Daha az hafızayla daha iyi grafilerden bahsediyor. Anlaşılan donanımsal bir işbirliğinden daha fazlası geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
micropod 5 yıl
İyi güzel sırf destek olsun diye adblock çalıştırmıyorum, lakin video başlamış, yaslanmışım izliyorum pat yine reklam. Soğutmaya mı çalışıyorsunuz milleti anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Videoyu seyrederken araya reklam girdi. Bu yeni moda mı?
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurQich 5 yıl
Beats mobil cihazlara yapilmis en guzel eklentilerdendir.
Hele ki notebooklarda.
Eskiden birseyler izlemek iskenceydi.
Simdi beats sayesinde bu sorun kalkti cok sukur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1OOOOOO 5 yıl
etkinliğe katılım az herhalde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 5 yıl 1OOOOOO
George Jetson

etkinliğe katılım az herhalde

Merhaba,

Etkinlik geliştiricilere özel bir organizasyon ve biletleri ücretli. Tüm biletlerin satıldığı ve yaklaşık 6000 bin kişinin olduğunu söylemem gerekiyor :)

Teşekkürler.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
InViSiBLePLaYeR 5 yıl
Videonun başında konferanstaki Maclerde yakıyor hani :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 5 yıl
Yeni seçeneklerle beraber fiyatlarda iyileşme olacaktır. Klavyesinde pil ve hdd olan modeller çıksa piyasaya çok iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anarchistdoomer 5 yıl
beats kullanmak da htc den sonra moda oldu ..
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isimsiz2424 5 yıl anarchistdoomer
lgndkgn
beats kullanmak da htc den sonra moda oldu ..

hp htc den önce kullanıyordu beats di
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quad core 5 yıl anarchistdoomer
lgndkgn
beats kullanmak da htc den sonra moda oldu ..

Hp hep kullanıyordu. Su anda kullandigim dv6 serisi notebook um da var ve harika, normallere gore 2 kat fazla ve berrak ses kalitesi sunuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl anarchistdoomer
lgndkgn

beats kullanmak da htc den sonra moda oldu ..

sen pavilion serisini bilmion?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,6b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,1b izlenme · 5 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,2b izlenme · 21 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
15:24
Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150
9b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,7b izlenme · 4 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,7b izlenme · 22 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,8b izlenme · 4 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
1,2b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,5b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,1b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim