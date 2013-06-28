Microsoft BUILD: HP'den Beats Audio özelllikli tablet/notebook melezi bilgisayar

Microsoft'un BUILD etkinliği kapsamında, HP'nin henüz piyasaya sürmediği Wolverine kod adlı tablet/notebookmelezi yeni bilgisayarını yakından görme ve kullanma şansı yakaladık. Sahip olduğu işlemci, Beats Audio ses teknolojisi ve Windows 8.1 gibi özellikler ile dikkat çeken melez bilgisyarın detayları videomuzda.

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