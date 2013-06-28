Microsoft BUILD: HP'den Beats Audio özelllikli tablet/notebook melezi bilgisayar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un BUILD etkinliği kapsamında, HP'nin henüz piyasaya sürmediği Wolverine kod adlı tablet/notebookmelezi yeni bilgisayarını yakından görme ve kullanma şansı yakaladık. Sahip olduğu işlemci, Beats Audio ses teknolojisi ve Windows 8.1 gibi özellikler ile dikkat çeken melez bilgisyarın detayları videomuzda.
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Hele ki notebooklarda.
Eskiden birseyler izlemek iskenceydi.
Simdi beats sayesinde bu sorun kalkti cok sukur.
Merhaba,
Etkinlik geliştiricilere özel bir organizasyon ve biletleri ücretli. Tüm biletlerin satıldığı ve yaklaşık 6000 bin kişinin olduğunu söylemem gerekiyor :)
Teşekkürler.
hp htc den önce kullanıyordu beats di
Hp hep kullanıyordu. Su anda kullandigim dv6 serisi notebook um da var ve harika, normallere gore 2 kat fazla ve berrak ses kalitesi sunuyor.
sen pavilion serisini bilmion?