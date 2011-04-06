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Microsoft CEO'su Steve Ballmer, kendi çalışanları tarafından en kötü yönetici seçildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un renkli kişiliği ile dikkat çeken tepe yöneticisi Steve Ballmer kendi çalışanları tarafından en kötü yönetici seçildi. Şirket incelemeleri yapan Glassdoor.com'un açıkladığı detaylara göre Microsoft çalışanlarının, Steve Ballmer'a verdiği verdiği kabul oyu oranı %40 seviyesinde kaldı ve geçtiğimiz yıla oranla (%46) düşüş yaşandı. Bir süre önce önümüzdeki 10 yıl içerisinde emekli olmayı planladığını açıklayan Steve Ballmer'ın en düşük oyu almasında özellikle KIN serisi telefonlardaki başarısızlığın etkili olduğu belirtiliyor. En düşük ikinci oyu ise (%46) ile eBay'in kaptanı John Donahe aldı ve Steve Ballmer'dan sonra araştırma sonucunda en kötü ikinci yönetici olarak yer aldı.

En iyi yöneticiler listesinin zirvesinde ise aldığı %96 rating ile koltuğu geçtiğimiz günlerde Larry Page'e bırakan Google'ın eski tepe yöneticisi Erics Shcmidt'in yer aldığını görüyoruz. Şirketlerin çalışanları tarafından oylanan yöneticiler arasında en iyi ikinci isim ise %95 rating ile Apple'ın vizyoner lideri Steve Jobs oldu.


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dark-knight 8 yıl en beğenilen
bu adamın çok kötü ceo olduğunu herkes biliyor zaten.
microsoft şu aşırı kurumsal çalışma mantığını değiştirmeli bence.
daha nitelikli yöneticiler işe almalı, apple ve google gibi sadece iyi olduğu şeyler üzerine yoğunlaşmalı
bu adamın çok kötü ceo olduğunu herkes biliyor zaten.microsoft şu aşırı kurumsal çalışma mantığını değiştirmeli bence.daha nitelikli yöneticiler işe al...
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mcsamir 8 yıl
google'ın eski ceo'sunun ismi eric schmidt olacak ufak bir imla hatası var.
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Rusty 8 yıl
sen tutup google lafını duyunca ofisindeki sandalyeyi cama fırlatırsan o sonuçları alman gayet normal :)
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cmert 8 yıl
bana faydası olmayan microsoftun ceo'sunu seveyim
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Batuist 8 yıl
bence microsoftun şu an başında çok daha vizyon sahibi ve yenilikçi dışa dönük bir ceo olması lazım. bu haliyle içine kapanık ve çok katı kuralları olan bir firma imajı çiziyor.. daha esnek ve zamana çok daha çabuk uyum sağlayan bir firma olmalı microsoft.. bununda yolu iyi bir yöneticiden geçer..
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Windows10 8 yıl
işte her zaman öyle olmuyor. steve jobs, pepsi ceosu yüzünden appleı bırakmak zorunda kalmıştı.
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aydogdu1453 8 yıl
Ne yönetici behhhhhhh.Adama sorsalar bir günün nasıl geççiyor diye asıl yapması gerekenlerle hiç alakası olmayan şeyler söyler.Zatem microsoft'u sevmiyoruz.
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dark-knight 8 yıl en beğenilen
bu adamın çok kötü ceo olduğunu herkes biliyor zaten.
microsoft şu aşırı kurumsal çalışma mantığını değiştirmeli bence.
daha nitelikli yöneticiler işe almalı, apple ve google gibi sadece iyi olduğu şeyler üzerine yoğunlaşmalı
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