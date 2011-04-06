Microsoft CEO'su Steve Ballmer, kendi çalışanları tarafından en kötü yönetici seçildi

Microsoft'un renkli kişiliği ile dikkat çeken tepe yöneticisi Steve Ballmer kendi çalışanları tarafından en kötü yönetici seçildi. Şirket incelemeleri yapan Glassdoor.com'un açıkladığı detaylara göre Microsoft çalışanlarının, Steve Ballmer'a verdiği verdiği kabul oyu oranı %40 seviyesinde kaldı ve geçtiğimiz yıla oranla (%46) düşüş yaşandı. Bir süre önce önümüzdeki 10 yıl içerisinde emekli olmayı planladığını açıklayan Steve Ballmer'ın en düşük oyu almasında özellikle KIN serisi telefonlardaki başarısızlığın etkili olduğu belirtiliyor. En düşük ikinci oyu ise (%46) ile eBay'in kaptanı John Donahe aldı ve Steve Ballmer'dan sonra araştırma sonucunda en kötü ikinci yönetici olarak yer aldı.

En iyi yöneticiler listesinin zirvesinde ise aldığı %96 rating ile koltuğu geçtiğimiz günlerde Larry Page'e bırakan Google'ın eski tepe yöneticisi Erics Shcmidt'in yer aldığını görüyoruz. Şirketlerin çalışanları tarafından oylanan yöneticiler arasında en iyi ikinci isim ise %95 rating ile Apple'ın vizyoner lideri Steve Jobs oldu.