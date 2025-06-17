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    Microsoft ile OpenAI arasındaki çatlak büyüyor; Ortaklık mahkemede bitebilir

    Altı yıldır her iki tarafa da büyük katkı sağlayan Microsoft - OpenAI ortaklığı günün sonunda mahkmeede bitebilir. İki şirket arasındaki çatlak büyürken, OpenAI son kozunu oynamaya hazırlanıyor.

    Microsoft - OpenAI ortaklığı mahkemede bitebilir Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Microsoft, zamanında OpenAI'a yaptığı yatırımın uzun yıllar sürecek kârlı bir ortaklığa dönüşmesini umuyordu. Şu ana kadar öyle de oldu. OpenAI, Microsoft'tan aldığı yatırım sayesinde bugün olduğu dev şirkete dönüşürken, Microsoft da başta GPT modelleri olmak üzere OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojilerine erişim sağladı. Ancak yıllardır iki tarafa da başarıyla hizmet eden bu ortaklık, günün sonunda mahkemede bitebilir.

    Nisan ayında gelen haberler, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile Sam Altman'ın eskisi kadar iyi anlaşmadığını, bu yüzden iki şirket arasında çatlaklar oluşmaya başladığını ortaya çıkarmıştı. Aradan geçen iki ayda bu çatlak daha da büyürken, dışarıdan da net bir şekilde görünür hâle geldi. Nitekim daha birkaç gün önce OpenAI Google ile stratejik ortaklık kurarak, Microsoft'u kızdıracak bir hamle yaptı.

    OpenAI, Microsoft'u Mahkemeye Verebilir

    OpenAI'ın Microsoft ile ortaklığından çıkmak istediği bu noktada artık herkesçe biliniyor. Ancak sorun şu ki zamanında yapılan anlaşma OpenAI'ın istediği zaman bu ortaklığı sonlandırmasına izin vermiyor. Bu yüzden OpenAI, bir süredir yasal yükümlülüklerinden kurtulup bu anlaşmadan çıkmanın yollarını arıyordu. Gelen son haberler, şirketin aradığı stratejiyi belirlemiş olabileceğini gösteriyor. Çünkü The Wall Street Journal'ın haberine göre OpenAI yönetimi, Microsoft'a dava açma ihtimalini ciddi ciddi konuşmaya başlamış durumda.

    The Wall Street Journal tarafından edinilen bilgilere göre OpenAI, şu anda devam eden görüşmeler sırasında Microsoft'tan istediğini alamazsa, şirketle bağlarını koparmak için Microsoft'a dava açmayı düşünüyor. Şirket, sadece mecbur olunduğunda kullanılacak bir tür son çare olarak gördüğü bu kartı oynarsa, Microsoft'u antitröst yasalarını çiğneyip tekel kurmakla suçlayacak; Aralarındaki anlaşmanın Microsoft'un tekel hâline gelmesine yardımcı olduğunu öne sürerek feshini isteyecek.

    Bu senaryo gerçeğe dönüşürse iki şirket mahkemede karşı karşıya gelecek. Dahası federal kurumlar, Microsoft'u tekelcilik şüphesiyle mercek altına alacak. Bu yüzden Microsoft'un bu senaryodan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışacağı düşünülüyor. Bunu yapması için OpenAI'ı tamamen azat etmesi de gerekmiyor. OpenAI'ın birkaç temel talebi bulunuyor. Bunlardan ilki Microsoft ile paylaşacağı teknolojilerin sınırlanması.

    Microsoft, OpenAI ile olan anlaşması gereği şirketin tüm teknolojilerine erişim hakkına sahip. Ancak OpenAI, kısa süre önce 3 milyar dolara satın aldığı Windsurf'ün bundan muaf olması gerektiğini savunuyor. Microsoft ise Windsurf'ün elindeki teknolojilerin de kendisine açılmasını istiyor. Bu da iki şirket arasında ipleri kopma noktasına getirmiş durumda.

    OpenAI'ın bir diğer talebi de kâr amacı gütmeyen bir kamu kuruluşundan şirkete dönüşmesi sürecinde Microsoft'un kendilerine zorluk çıkarmaması. Çünkü Microsoft'un bu dönüşüme itiraz etmesi OpenAI için işleri fazlasıyla zorlaştırabilir. Diğer yandan OpenAI bir şirkete dönüştükten sonra Microsoft'un ne kadar hisseye sahip olacağı sorusu da tartışma konusu olmaya devam ediyor.

    Bunlara ek olarak OpenAI'ın Google Cloud gibi harici bulut servislerini kullanmak istemesi ve AGI (yapay genel zeka) konusunda Microsoft'tan farklı bir standart belirlemesi de iki şirket arasında anlaşmazlığa sebep oluyor. Tüm bunları birlikte ele aldığımızda, bu işin mahkemeye gitmeden çözülme ihtimali epey düşük görünüyor.

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