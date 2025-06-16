Windows 11'e uyarlanabilir enerji tasarrufu modu geliyor

Daha akıllı çalışacak
Windows 11 dev ve beta kanallarındaki kullanıcılar son önizleme sürümünde işletim sistemine gelecek yeni enerji tasarrufu moduna ilişkin ipuçlarına rastladı. Uyarlanabilir Enerji Tasarrufu, kullanıcının bilgisayarda ne yaptığına, mevcut şarj seviyesine, kaynak yüküne ve daha fazlasına bağlı olarak otomatik olarak devreye girecek.
Windows Insider ekibinden Brandon LeBlanc, geliştiricilerin uyarlanabilir enerji tasarrufu üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak, özelliğin düzgün çalışmaması nedeniyle şu anda işlevsel değil, resmi olarak duyurulmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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