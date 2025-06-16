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    Anlık Bildirim

    Windows 11'e uyarlanabilir enerji tasarrufu modu geliyor

    Windows 11'deki mevcut enerji tasarrufu modu pil ömrünü uzatıyor ancak özelleştirme seçeneği sınırlı. Microsoft, daha akıllı çalışacak yeni bir pil tasarrufu modunu test ediyor.

    windows 11 uyarlanabilir (adaptif) enerji tasarrufu modu Tam Boyutta Gör
    Windows 11, Enerji Tasarrufu modunun ne zaman devreye gireceğini özelleştirmek için pek fazla seçenek sunmuyor. Açılabiliyor, kapatılabiliyor veya pil seviyesi belirli bir seviyeye ulaştığında etkinleştirilecek şekilde ayarlanabiliyor ancak bu kadar. Microsoft'un pilin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak yeni bir Uyarlanabilir Enerji Tasarrufu modu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Daha akıllı çalışacak

    Windows 11 dev ve beta kanallarındaki kullanıcılar son önizleme sürümünde işletim sistemine gelecek yeni enerji tasarrufu moduna ilişkin ipuçlarına rastladı. Uyarlanabilir Enerji Tasarrufu, kullanıcının bilgisayarda ne yaptığına, mevcut şarj seviyesine, kaynak yüküne ve daha fazlasına bağlı olarak otomatik olarak devreye girecek.

    Windows Insider ekibinden Brandon LeBlanc, geliştiricilerin uyarlanabilir enerji tasarrufu üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak, özelliğin düzgün çalışmaması nedeniyle şu anda işlevsel değil, resmi olarak duyurulmadı.

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    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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