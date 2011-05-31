Microsoft, Nvidia Tegra 2'li tablet üzerinde Windows 8 ön gösterimine hazırlanıyor

Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Windows 8'in ARM versiyonuna ilişkin ilk detayları açıklayan Microsoft, önümüzdeki günlerde yeni demo gösterimi yapabilir. Bloomberg'in haberine göre Microsoft, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayar örneğinin ön gösterimini yapmaya hazırlanıyor.

Microsoft'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Microsoft'un Windows Grubu başkanu Steven Sinofsky'nin All Things D Konferansı'nda, başkan yardımcısı Steve Guggenheimer'ın ise Computex 2011 etkinlikleri çerçevesinde Windows 8 işletim sisteminin erken örneğine sahip, Tegra 2 işlemcili tablet tanıtım yapacakları iddia ediliyor.

Japonya'da düzenlenen Microsoft Geliştiriciler Konferansı'nda, Windows 8 işletim sisteminin 2012'ye kadar çıkmayacağını belirten Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, Yeni Delhi'deki açıklamasında ise bir yarışın içerisinde olduklarını dolayısıyla bu durumun farklı form faktörlerine yönelik Windows varyasyonlarını gerektirdiğini belirtmişti.

Intel'in Yazılım Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Renee James ise geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında, Windows 8'in dört farklı ARM versiyouna sahip olacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre Microsoft, bu hafta yapılacağı iddia edilen ön gösterimleri sık sık tekrarlayarak, tablet üreticilerinin tepkilerini ölçmeyi ve nabız yoklamayı hedefliyor.