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Microsoft, Nvidia Tegra 2'li tablet üzerinde Windows 8 ön gösterimine hazırlanıyor

7 yıl
17,4b
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Windows 8'in ARM versiyonuna ilişkin ilk detayları açıklayan Microsoft, önümüzdeki günlerde yeni demo gösterimi yapabilir. Bloomberg'in haberine göre Microsoft, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanan Windows 8 işletim sistemli tablet bilgisayar örneğinin ön gösterimini yapmaya hazırlanıyor.

Microsoft'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Microsoft'un Windows Grubu başkanu Steven Sinofsky'nin All Things D Konferansı'nda, başkan yardımcısı Steve Guggenheimer'ın ise Computex 2011 etkinlikleri çerçevesinde Windows 8 işletim sisteminin erken örneğine sahip, Tegra 2 işlemcili tablet tanıtım yapacakları iddia ediliyor.

Japonya'da düzenlenen Microsoft Geliştiriciler Konferansı'nda, Windows 8 işletim sisteminin 2012'ye kadar çıkmayacağını belirten Microsoft tepe yöneticisi Steve Ballmer, Yeni Delhi'deki açıklamasında ise bir yarışın içerisinde olduklarını dolayısıyla bu durumun farklı form faktörlerine yönelik Windows varyasyonlarını gerektirdiğini belirtmişti.

Intel'in Yazılım Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcısı Renee James ise geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında, Windows 8'in dört farklı ARM versiyouna sahip olacağını açıklamıştı. Gelen bilgilere göre Microsoft, bu hafta yapılacağı iddia edilen ön gösterimleri sık sık tekrarlayarak, tablet üreticilerinin tepkilerini ölçmeyi ve nabız yoklamayı hedefliyor.


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Hirotaro 7 yıl
hala mı ARM işlemciler ??
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timescape 7 yıl
Tabletlerde , CRTL-ALT-DEL tuşları olmadığı için windows işe yaramaz , kilitlendikten sonra servise götürürüz onlar yeniden yüklerler sonra kullanmaya devam ederiz...
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Menow 7 yıl

timescape

Tabletlerde , CRTL-ALT-DEL tuşları olmadığı için windows işe yaramaz , kilitlendikten sonra servise götürürüz onlar yeniden yüklerler sonra kullanmaya devam ederiz...


Bu işiN geyik tarafı, windows 7 ile ben nerdeyse kitlenme yaşamıyorum. Hani kitlenmiyor diye UBUNTU'yu savunurduk, yada MAC OS'i savunurduk. Ama Windows 7 de bu konuda başarılı şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. Birde adam başlat kısmına CTR+ALT+DEL koyar zaten :)

Ama herşey bir yana Google şu sıralar tablet PC deki işletim sistemine yüklenebilir ise ve kullanımı biraz daha masaüstüne doğru çevirir ise kie 3.0 ile fena gelmedi, işte o zaman ben Windowsun şansı olacağını sanmıyorum.

Şu anda bile Androidin uygulama desteği gayet iyi ki herhangi bir siteye girip uygulama indirebiliyor oyun indirebiliyorum. Şu anda bir standart çok iyi oturmuş değil bazı oyunlar çalışıyor bazıları çalışmıyor. Ama google buna zamanla çözüm üretir ise ve standartları daha katı koyar ise tablet PC işletim sistemind emesela işte o zaman çok çok daha da güzel olur.

1.Bedava
2.Arkasında Google desteği var
3.Hızlı

Şu tablet PC ler iyice güçlensinde Google da güçlü masaüstü işletim sistemleri gibi işletim sistemleri yazmaya başlasın. Ben çok daha güzel işletim sistemlerini Google sayesinde göreceğimize inanıyorum. Rekabet her zaman bize güzel ;)
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Menow 7 yıl
Android Honeycomb 3.1 henüz piyasada, Wİndows çıkana kadar muhtemelen Android 4.0 a ulaşır.
Windows biraz daha beklerse zaten Android beklemeyecek ve 5.0 da masaüstünde olacak :)
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Batuist 7 yıl
wp7ye benzemesinde... gördük adroid ve ios'u gömen işletim sistemini.. koca bir balon..
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Volkanbaba 7 yıl
Pek tutmaz gibi ama üreticilerle işbirliği yapıp satabililr.
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santanio 7 yıl
merakla bekliyoruz... google i386 da chrome os u oturtamadı gitti. ama microsoft için durum farklı gibi gözüküyor sağlam giriş yapacak gibi. bide intel arm lisansı alıp işlemci yapsa ortalık hepten karışır. atıyorum .net 5.0 çıksa iki platformuda desteklese (i386 yazılan programı arm destekli olursa) 1 senede ortalığı silip süpürebilir. hernekadar tablette ipad ve google pazarı paylaşsada 10larca yıl kullandığımız windows aklımızı çelecektir.
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