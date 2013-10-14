Microsoft, Snapdragon 800 ve Full HD çözünürlüklere izin veren Windows Phone 8 GDR3 güncellemesini duyurdu





Geçen yıl Windows Phone 8 işletim sistemini duyurarak akıllı telefon pazarına yeni bir renk katan Microsoft, şimdiye kadar iki güncelleme ile platforma bazı katkılar yapmıştı. Platformun asıl değişimi olan ve rakip modeller ile donanım açısından yarışır hale getirecek üçüncü güncelleme de tanıtıldı.





Microsoft'un normalde gelecek hafta tanıtacağını beklediğiniz GDR3 kod adlı güncellemesi an itibariyle resmiyete kavuşturuldu. Windows Phone 8 Update 3 adındaki güncelleme önümüzdeki aylarda mevcut Windows Phone cihazlarına dağıtılmaya başlayacak.





Güncelleme ile en dikkat çeken gelişme artık 5 ve 6 inçlik ekran boyutlarının ve Full HD çözünürlüğün cihazlarda mümkün hale gelmesi. Ekran boyutu ve çözünürlük artınca başlangıç ekranında da bazı optimizasyonlar kaçınılmaz hale geliyor. Microsoft bu nedenle başlangıç ekranına 3 büyük veya 6 küçük canlı karo eklenmesinin önünü açıyor. Email, Fotoğraflar, Kişiler, Müzik ve Video uygulamaları da yüksek çözünürlüklere göre optimize edildi.





Güncellemenin ikinci dikkat çeken gelişmesi ise Snapdragon 800 platformunun artık resmen Windows Phone 8 cihazlarında boy gösterecek olması. Böylece amiral gemi WP8 cihazları diğer platformlardaki rakiplerinden donanım olarak geride kalmayacak.





Microsoft ayrıca Sürüş Modu adında Bluetooth ile cihazlara bağlandığınız anda çalışan ve gelen çağrı ve mesajları kilit ekranına bildirimler halinde atarak sürücülerin araç kullanırken dikkatini dağıtmamasını sağlayan bir özellik daha sunuyor.





Microsoft ayrıca Mobil Erişilebilirlik adında bir uygulama seti de hazırladı. Bu setin içerisinde görme engellilerin çağrı ve rehber gibi fonksiyonları yönetebilmesini sağlayan ekran okuyucu gibi uygulamalar yer alıyor.





GDR3 güncellemesi ile akıllı telefonunuzdan interneti Bluetooth üzerinden paylaştırdığınızda Windows 8.1 kullanan tablet ve PC'leriniz şifre gerektirmeden interneti kullanabilecek. Ayrıca daha kullanışlı zil sesleri, daha kolay depolama yönetimi, çoklu görev yöneticisinden uygulamaları daha kolay kapatabilme, ilk kurulum esnasında WiFi ağlarına bağlanabilme, daha güçlü Bluetooth bağlantısı şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Güncelleme ilk olarak Lumia 1520 modeli ile karşımıza çıkacak. Ardından belirli modeller için güncelleme yayınlanacak. Önümüzdeki aylarda da diğer WP8 cihazları güncellemesini alacak.







