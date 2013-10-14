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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Snapdragon 800 ve Full HD çözünürlüklere izin veren Windows Phone 8 GDR3 güncellemesini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Snapdragon 800 ve Full HD çözünürlüklere izin veren Windows Phone 8 GDR3 güncellemesini duyurdu

Geçen yıl Windows Phone 8 işletim sistemini duyurarak akıllı telefon pazarına yeni bir renk katan Microsoft, şimdiye kadar iki güncelleme ile platforma bazı katkılar yapmıştı. Platformun asıl değişimi olan ve rakip modeller ile donanım açısından yarışır hale getirecek üçüncü güncelleme de tanıtıldı.

Microsoft'un normalde gelecek hafta tanıtacağını beklediğiniz GDR3 kod adlı güncellemesi an itibariyle resmiyete kavuşturuldu. Windows Phone 8 Update 3 adındaki güncelleme önümüzdeki aylarda mevcut Windows Phone cihazlarına dağıtılmaya başlayacak. 

Güncelleme ile en dikkat çeken gelişme artık 5 ve 6 inçlik ekran boyutlarının ve Full HD çözünürlüğün cihazlarda mümkün hale gelmesi. Ekran boyutu ve çözünürlük artınca başlangıç ekranında da bazı optimizasyonlar kaçınılmaz hale geliyor. Microsoft bu nedenle başlangıç ekranına 3 büyük veya 6 küçük canlı karo eklenmesinin önünü açıyor. Email, Fotoğraflar, Kişiler, Müzik ve Video uygulamaları da yüksek çözünürlüklere göre optimize edildi. 

Güncellemenin ikinci dikkat çeken gelişmesi ise Snapdragon 800 platformunun artık resmen Windows Phone 8 cihazlarında boy gösterecek olması. Böylece amiral gemi WP8 cihazları diğer platformlardaki rakiplerinden donanım olarak geride kalmayacak. 

Microsoft ayrıca Sürüş Modu adında Bluetooth ile cihazlara bağlandığınız anda çalışan ve gelen çağrı ve mesajları kilit ekranına bildirimler halinde atarak sürücülerin araç kullanırken dikkatini dağıtmamasını sağlayan bir özellik daha sunuyor. 

Microsoft ayrıca Mobil Erişilebilirlik adında bir uygulama seti de hazırladı. Bu setin içerisinde görme engellilerin çağrı ve rehber gibi fonksiyonları yönetebilmesini sağlayan ekran okuyucu gibi uygulamalar yer alıyor. 

GDR3 güncellemesi ile akıllı telefonunuzdan interneti Bluetooth üzerinden paylaştırdığınızda Windows 8.1 kullanan tablet ve PC'leriniz şifre gerektirmeden interneti kullanabilecek. Ayrıca daha kullanışlı zil sesleri, daha kolay depolama yönetimi, çoklu görev yöneticisinden uygulamaları daha kolay kapatabilme, ilk kurulum esnasında WiFi ağlarına bağlanabilme, daha güçlü Bluetooth bağlantısı şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Güncelleme ilk olarak Lumia 1520 modeli ile karşımıza çıkacak. Ardından belirli modeller için güncelleme yayınlanacak. Önümüzdeki aylarda da diğer WP8 cihazları güncellemesini alacak. 



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DH Misafiri 6 yıl
Bence ağır ilerlemesi android ya da ios gibi hızlı ve kasıntılı ilerlemesinden kat kat iyidir. Boşuna android yada ios ile kıyas yapmayın wp8 daha yeni çıkan emin adımlar atan bir sistem eksiklikleri var biliyorum ama gidip de akıllı telefon diye şarj tutmayan bir ios yada android alacak da değilim. Tavsiyem siz siz olun wp8 i asla küçümsemeyin çünkü her adımını sağlam atan Dakka başı güncelleme yapmayan bir sistem var karşımızda. Teşekkürler
lumia 920 by hereklitoz
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DH Misafiri 6 yıl
Bence ağır ilerlemesi android ya da ios gibi hızlı ve kasıntılı ilerlemesinden kat kat iyidir. Boşuna android yada ios ile kıyas yapmayın wp8 daha yeni çıkan emin adımlar atan bir sistem eksiklikleri var biliyorum ama gidip de akıllı telefon diye şarj tutmayan bir ios yada android alacak da değilim. Tavsiyem siz siz olun wp8 i asla küçümsemeyin çünkü her adımını sağlam atan Dakka başı güncelleme yapmayan bir sistem var karşımızda. Teşekkürler
lumia 920 by hereklitoz
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307kd 6 yıl
android kullanicisiyim iphone da kullandim wp8 i de inceledim ama uygulama destegi olsa hicbiri windows mobile'a yaklasamazdi. microsoft windows mobile' i gelistirseydi uygulama destegi ve kullanisli bir arayuz getirseydi bugun pazari ezip gecerdi. ama onlar amerikayi yeniden kesfe ciktilar bermuda seytan ucgeninde hapis kaldilar... windows phone'da eksik denilenlerin hepsi windos mobile' da zaten vardi...
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lapatid 6 yıl
wp8 i elestiriyosunuz ios da su var androidde bu var wp de yok diye ama yalnis yapiyosunuz wp8 daha 1 yillik l,wp8 i android 1.5 cupcake veya froyo ile yada ios 3 ile karsilastirin,ayrica ister kabul edin yada etmeyi wp8 gelecegin mobil isletim sistemi olma yolunda emin adimlarla ilerliyor
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okan_cehapelioglu 6 yıl
şimdi tek eksik mağaza ve destek
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amönyak 6 yıl okan_cehapelioglu
Destek çok iyi tek mağaza
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Rizeli55 6 yıl
Ben WP dan umutluyum...Nokia yı aldılar, muhtemelen daha da yatırım yapacaklardır...
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olağan_şüpheli 6 yıl Rizeli55
Rizeli55

Ben WP dan umutluyum...Nokia yı aldılar, muhtemelen daha da yatırım yapacaklardır...

anroidi tokatlarlar bir kac yıl sonra. biz su an kendimizi düşünüyoruz windowsu değil
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crossmatch 6 yıl
Burda ne olmuş ya? :D
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DH Misafiri 6 yıl
İphone 5s fiyatına 925 + 920 alınabiliyor.Ufak bir farkla 1020 + 920 alınabiliyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Windows Phone ekosistemini savunan arkadaşlara istinaden yerli bir mobil yazılım geliştirelim örneğin pardus mobil 2014 olsun :)sonra buna oldukça gelişmiş bir işlemci ile piyasaya sürelim malum herhangi bir zorlayıcı uygulama ve oyun olmayacağı için çok stabil çalışacaktır böylece en kötü ihtimalle Windows Phone savunan arkadaşlar için bulunmaz nimet olacağını düşünüyorum :D
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amönyak 6 yıl DH Misafiri
Benim 520i Full doluyken stabildi neyin kafasındasın sen
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Reddemon35 6 yıl
Komi
Reddemon35
Komi
SystemAppsbeğenmeyen kullanmasın kimse windows phone kullanın diye yalvarmıyor size...gidin hapios kullanın yada andorozort kullanın.yok şu geç gelmişte yok bişey yokmuşta...ne saçma sapan yorumlar bunlar.full hd desteği yok daha diye sayıklıyodunuz işte alın size full hd.alın size üst seviye donanımlar.adamlar işletim sistemini ilmek ilmek dokuyor.kaldıki windows phone 7 ile windows phone 8 arasında dağlar kadar fark var.adamlar gelecek için radikal kararlar alıyorlar.andorid kaç senede adam olamadı daha...varmı windows phone benzeri bir sistem? yok o zaman susun biraz saygıdan da olsa susun.kullanmayın sevmeyin istemeyin ama yiğidinde hakkını yemeyin...
Ortada yiğit yok ki hakkını verelim? Daha bildirim merkezi olmayan, uygulamaları geri tuşuna basmadan kapatamadığımız, sesi bütünleşik, mkv oynatamayan, videolara altyazı ekleyemediğimiz, dosya yöneticisi olmayan, pil yönetimi olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Sonra sen gelip diyorsun ki yiğide hakkını ver. Hadi oradan!
Arkadaşım androidin ilk sürümleri IOS un ilk sürümleri nasıldı kaldı ki Microsoft geriye uyumluluğu da düşünüyor Donanım konusundaki kısıtlamaları yüzünden optimizasyonu da düşünerek bişeyler yapması doğal neticede Samsung ve diğerleri gibi bu modele bukadar destek yenisini alın dese daha kötü değilmi eleştirmek en doğal hakkımız ancak bazı şeyleri enine boyuna tartmak ta lazım rakiplerin aynı zamanda partnerlerin olduğu bir ekosisteme çıkıp en büyük benim herşeyi yaptım deyip onların tekerine çomak sokarsan başka yerlerden kaybedersin. Sonuçta Apple tüm firmalara eakip partner değil bu da ona daha agresif davranma fırsatıbtanıyor.
İlk sürümler diye tutturmuşsunuz, Microsoft wm modeli ile iOSdan önceki zamanlardan beri var. Wp 7 de vardı zaten. Bunu geçtim o yıllarla bu yıllar bir mi? Şu yılda bildirim merkezi gibi büyük eksiklik kabul edilemez.

Yazdıklarıma muhalif olmak için mi okuduğun için mi cevap yazdın anlamadım ????? Tartıştığımız konu 2 kısımda incelenebilir stratejik olarak Microsoft ne yapacağını gayet iyi biliyor ama anlaşmaları çerçevesinde yapmak işin gelmiyor çünkü ayağını kendi bağladı
2 ve bence konu ile en alakalı kısmı winmo geliştirmelerini bırakıp 8ile sil baştan başlaması bu onlar için sutface modeli ile birlikte bir ilk oldu Ve rt ile de ne kadar çuvalladıklarını gördük yani bu sektörde yıllardır varlar ama bilinçli olarak 8le sektörü tanıdılar demek istediğim daha acemiler şimdi ya kullanıcıları dinleyip biryerlere gelecekler buda dediklerinizi sisteme koymaları anlamına geliyor yada geliştiricilerinden aldıkları feedbacklere bakmaksızın Nokia alımı ile mobil sektörde zarar ettiklerini kabul edecekler. Bu onların tercihi olur. Yalnız Microsoft güncelleme ve yenilik konusunda kayıtsız kalmayacaktır sonra bill Gates in kızı nasıl zoom yerine Ipod kullandıysa kendisi de Iphone kullanır.
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ceremony 6 yıl Reddemon35
Reddemon35

Komi

Reddemon35
Komi
SystemAppsbeğenmeyen kullanmasın kimse windows phone kullanın diye yalvarmıyor size...gidin hapios kullanın yada andorozort kullanın.yok şu geç gelmişte yok bişey yokmuşta...ne saçma sapan yorumlar bunlar.full hd desteği yok daha diye sayıklıyodunuz işte alın size full hd.alın size üst seviye donanımlar.adamlar işletim sistemini ilmek ilmek dokuyor.kaldıki windows phone 7 ile windows phone 8 arasında dağlar kadar fark var.adamlar gelecek için radikal kararlar alıyorlar.andorid kaç senede adam olamadı daha...varmı windows phone benzeri bir sistem? yok o zaman susun biraz saygıdan da olsa susun.kullanmayın sevmeyin istemeyin ama yiğidinde hakkını yemeyin...
Ortada yiğit yok ki hakkını verelim? Daha bildirim merkezi olmayan, uygulamaları geri tuşuna basmadan kapatamadığımız, sesi bütünleşik, mkv oynatamayan, videolara altyazı ekleyemediğimiz, dosya yöneticisi olmayan, pil yönetimi olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Sonra sen gelip diyorsun ki yiğide hakkını ver. Hadi oradan!
Arkadaşım androidin ilk sürümleri IOS un ilk sürümleri nasıldı kaldı ki Microsoft geriye uyumluluğu da düşünüyor Donanım konusundaki kısıtlamaları yüzünden optimizasyonu da düşünerek bişeyler yapması doğal neticede Samsung ve diğerleri gibi bu modele bukadar destek yenisini alın dese daha kötü değilmi eleştirmek en doğal hakkımız ancak bazı şeyleri enine boyuna tartmak ta lazım rakiplerin aynı zamanda partnerlerin olduğu bir ekosisteme çıkıp en büyük benim herşeyi yaptım deyip onların tekerine çomak sokarsan başka yerlerden kaybedersin. Sonuçta Apple tüm firmalara eakip partner değil bu da ona daha agresif davranma fırsatıbtanıyor.
İlk sürümler diye tutturmuşsunuz, Microsoft wm modeli ile iOSdan önceki zamanlardan beri var. Wp 7 de vardı zaten. Bunu geçtim o yıllarla bu yıllar bir mi? Şu yılda bildirim merkezi gibi büyük eksiklik kabul edilemez.


Yazdıklarıma muhalif olmak için mi okuduğun için mi cevap yazdın anlamadım ????? Tartıştığımız konu 2 kısımda incelenebilir stratejik olarak Microsoft ne yapacağını gayet iyi biliyor ama anlaşmaları çerçevesinde yapmak işin gelmiyor çünkü ayağını kendi bağladı
2 ve bence konu ile en alakalı kısmı winmo geliştirmelerini bırakıp 8ile sil baştan başlaması bu onlar için sutface modeli ile birlikte bir ilk oldu Ve rt ile de ne kadar çuvalladıklarını gördük yani bu sektörde yıllardır varlar ama bilinçli olarak 8le sektörü tanıdılar demek istediğim daha acemiler şimdi ya kullanıcıları dinleyip biryerlere gelecekler buda dediklerinizi sisteme koymaları anlamına geliyor yada geliştiricilerinden aldıkları feedbacklere bakmaksızın Nokia alımı ile mobil sektörde zarar ettiklerini kabul edecekler. Bu onların tercihi olur. Yalnız Microsoft güncelleme ve yenilik konusunda kayıtsız kalmayacaktır sonra bill Gates in kızı nasıl zoom yerine Ipod kullandıysa kendisi de Iphone kullanır.

Konu disi;

Senden ricam, noktalama ve imla isaretlerini de kullanirsan daha rahat anlayarak okuyacagiz yazdiklarini. Simdiden tesekkurler.
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