Microsoft Surface 5 güçleniyor

Microsoft'un merakle beklenen yeni taşınabilir bilgisayarı Surface Pro 5 Kaby Lake işlemci ve daha fazla bellek ile geliyor.

Microsoft Surface Pro 5

İş üretkenliğin taşınabilir olmasına geldiğinde Microsoft'un ürün gamındaki en iyi çözüm Surface Pro 4 oluyor. Intel işlemciye, 16GB ram'e ve 256GB SSD depolamaya sahip olan taşınabilir bilgisayarın yeni donanımlarla güncellenmiş modeli de yolda.

Günümüz ihtiyaçlarına ve donanımına ayak uydurmak için güncellenecek bilgisayarın dahili depolaması 512GB'a kadar arttırılabilecek. Performans ve pil ömrü tarafında da Intel'in güncel Kaby Lake işlemcilerinden güç olacak bilgisayar USB Type-C ve Thunderbolt 3 portları ile de güncellenebilir.

Ekran çözünürlüğünün ise 4K'ya yükselebileceği konuşulan modelin üretkenliğindeki en büyük yardımcısı kalem de bu güncellemelerden nasibini alacak gibi. Manyetik olarak bağlanabildiği dockta kablosuz olarak da şarj edilebilir olacağı konuşuluyor.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Surface-5-specs-rumors-point-to-increased-storage-and-Intel-Kaby-Lake-processors_id88597