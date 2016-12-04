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Microsoft Surface 5 güçleniyor

Microsoft'un beğenilen taşınabilir bilgisayar serisi Surface için yoldaki üyesi Surface Pro 5 için iddialar Kaby Lake işlemci ve daha fazla bellek ile güçleneceği gönünde.
2 yıl
3,4b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Microsoft'un merakle beklenen yeni taşınabilir bilgisayarı Surface Pro 5 Kaby Lake işlemci ve daha fazla bellek ile geliyor.

Microsoft Surface Pro 5 

İş üretkenliğin taşınabilir olmasına geldiğinde Microsoft'un ürün gamındaki en iyi çözüm Surface Pro 4 oluyor. Intel işlemciye, 16GB ram'e ve 256GB SSD depolamaya sahip olan taşınabilir bilgisayarın yeni donanımlarla güncellenmiş  modeli de yolda.
 Günümüz ihtiyaçlarına ve donanımına ayak uydurmak için güncellenecek bilgisayarın dahili depolaması 512GB'a kadar arttırılabilecek. Performans ve pil ömrü tarafında da Intel'in güncel Kaby Lake işlemcilerinden güç olacak bilgisayar USB Type-C ve Thunderbolt 3 portları ile de güncellenebilir.
Ekran çözünürlüğünün ise 4K'ya yükselebileceği konuşulan modelin üretkenliğindeki en büyük yardımcısı kalem de bu güncellemelerden nasibini alacak gibi.  Manyetik olarak bağlanabildiği dockta kablosuz olarak da şarj edilebilir olacağı konuşuluyor. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-Surface-5-specs-rumors-point-to-increased-storage-and-Intel-Kaby-Lake-processors_id88597 Yorum Yaz
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34dxf 2 yıl en beğenilen HeavenForce77
HeavenForce77
Sadece bakabiliyoruz ??

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seref35 2 yıl
Darısı surface book 2 ye şöyle nvidia 1060 veya muadil amd kartla makul olarak gelse macbook almaya gerek kalmayacak üstelik tablet özelliği de cabası
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exterminant 2 yıl
pahalıdan geçtim bari türkiyeye gelseydi
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swat882 2 yıl
2014 yılında abd de iken iyiki de surface pro 3 almışım, o zamanlar dolar 2 tl idi, şimdi yanına yaklaşmak mümkün değil
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Fenomenon 2 yıl
Pahalı ve gereksiz.
Amaç güçlü ve taşınması kolay bi pc ise ultrabooklar var. Amaç sadece taşınabilirlik ise yine bir sürü alternatif iş görür. Fuzuli cihaz bu surface serisi.
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1BilimAdamı 2 yıl
Windows 10u kurtaran piyasada tek surface ürünleri var.
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KalemKolik 2 yıl
Yurtdışı içinde ucuz cihazlar değiller ne yazıkki. Japonya için bile fiyatlar pahalı. Microsoft ürünleri hep pahalı olmuştur. Surface konusuna hiç girmiyorum bile
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seref35 2 yıl
Darısı surface book 2 ye şöyle nvidia 1060 veya muadil amd kartla makul olarak gelse macbook almaya gerek kalmayacak üstelik tablet özelliği de cabası
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HeavenForce77 2 yıl
Sadece bakabiliyoruz ??
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34dxf 2 yıl HeavenForce77
HeavenForce77
Sadece bakabiliyoruz ??

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