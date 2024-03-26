Tam Boyutta Gör Microsoft, Panos Panay'ın geçen yıl sürpriz bir şekilde Amazon'a gitmesinin ardından Windows ve Surface gruplarını iki farklı lider altında toplamaya karar verdi. Yapılan açıklamaya göre Pavan Davuluri, Windows ve Surface birimlerinin yeni başkanı olacak.

Windows ve Surface'i Pavan Davuluri yönetecek

Panos Panay'ın ayrılmasının ardından Microsoft, Windows ve Surface gruplarını iki farklı lider altında toplamıştı. Davuluri, Surface ve cihaz çalışmalarını üstlenirken, Mikhail Parakhin de Windows ve web işlerine odaklanan ekibe liderlik etmişti. Ancak şirket, Mikhail Parakhin'in rolünden ayrılışının ardından Davuluri'nin rolünü yeniden genişletmeye karar verdi.

Microsoft'un deneyim ve cihazlardan sorumlu başkanı Rajesh Jha, Parakhin'in şirketten tam olarak ayrılıp ayrılmadığını açıklamadı. Ancak Microsoft AI biriminin kurulmasının hemen ardından Windows ve cihaz ekiplerini bir kez daha bir araya getiren yazılım devi, göründüğü kadarıyla yapay zekayı merkeze alarak bütüncül bir yaklaşım benimseyecek.

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Pavan Davuluri artık Microsoft'un Windows ve Surface ekibinin lideri ve doğrudan Rajesh Jha'ya bağlı olacak. Ancak aynı zamanda Microsoft'un yapay zeka çalışmalarından sorumlu olan Mustafa Suleyman’a da rapor verecek. Microsoft'ta 23 yılı aşkın süredir çalışan Davuluri, şirketin Qualcomm ve AMD ile birlikte özel Surface işlemcileri geliştirme çalışmalarında yer almıştı.

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Microsoft, Windows ve Surface’i tek bir lider altında birleştirdi