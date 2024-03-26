Microsoft, Windows ve Surface’i tek bir lider altında birleştirdi

Windows ve Surface'i Pavan Davuluri yönetecek
Panos Panay'ın ayrılmasının ardından Microsoft, Windows ve Surface gruplarını iki farklı lider altında toplamıştı. Davuluri, Surface ve cihaz çalışmalarını üstlenirken, Mikhail Parakhin de Windows ve web işlerine odaklanan ekibe liderlik etmişti. Ancak şirket, Mikhail Parakhin'in rolünden ayrılışının ardından Davuluri'nin rolünü yeniden genişletmeye karar verdi.
Microsoft'un deneyim ve cihazlardan sorumlu başkanı Rajesh Jha, Parakhin'in şirketten tam olarak ayrılıp ayrılmadığını açıklamadı. Ancak Microsoft AI biriminin kurulmasının hemen ardından Windows ve cihaz ekiplerini bir kez daha bir araya getiren yazılım devi, göründüğü kadarıyla yapay zekayı merkeze alarak bütüncül bir yaklaşım benimseyecek.
Pavan Davuluri artık Microsoft'un Windows ve Surface ekibinin lideri ve doğrudan Rajesh Jha'ya bağlı olacak. Ancak aynı zamanda Microsoft'un yapay zeka çalışmalarından sorumlu olan Mustafa Suleyman’a da rapor verecek. Microsoft'ta 23 yılı aşkın süredir çalışan Davuluri, şirketin Qualcomm ve AMD ile birlikte özel Surface işlemcileri geliştirme çalışmalarında yer almıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...