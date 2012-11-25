Microsoft, Surface with Windows RT cihazına 2017 yılına kadar destek sağlayacak





Tablet pazarına Surface cihazlarıyla bizzat dahil olmayı planlayan ve bu konuda eleştirilere kulak asmayan Microsoft, cihazlarına uzun vadeli bir destek hazırlıyor.





Microsoft'un yaşam döngüsü desteği sayfasında ortaya çıkan bilgiye göre, Surface RT kullanıcılarına 11 Nisan 2017'ye kadar yaygın destek sunulacak. Destek kapsamında yeni özelliklerden ziyade servis paketleri ve yamalar bulunacak.





Microsoft'un farklı Windows 8 yapılarına 9 Ocak 2018 tarihine kadar yaygın destek sunacağı bildirilmişti. Uzatılmış destek ise 10 Ocak 2023 tarihine kadar verilecek.





Genelde mobil cihaz dünyasında güncelleme periyotları çok uzun sürmüyor. Microsoft, Windows Phone 8 için, yayınlandıktan sonra 18 aylık bir süreçte güncelleme desteği sunacağını açıklamıştı. iOS ve Android platformlarında da benzer periyotlar sözkonusu. Bu bakımdan Surface with Windows RT kullanıcıları için 4 yıl 4 aylık güncelleme periyodu oldukça avantajlı sayılabilir.





Windows RT işletim sistemi için ise nasıl bir yaşam döngüsü öngörüldüğü henüz belli değil.

http://microsoft-news.com/microsoft-plans-on-supporting-the-surface-rt-till-2017/