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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Surface with Windows RT cihazına 2017 yılına kadar destek sağlayacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet pazarına Surface cihazlarıyla bizzat dahil olmayı planlayan ve bu konuda eleştirilere kulak asmayan Microsoft, cihazlarına uzun vadeli bir destek hazırlıyor. 

Microsoft'un yaşam döngüsü desteği sayfasında ortaya çıkan bilgiye göre, Surface RT kullanıcılarına 11 Nisan 2017'ye kadar yaygın destek sunulacak. Destek kapsamında yeni özelliklerden ziyade servis paketleri ve yamalar bulunacak. 

Microsoft'un farklı Windows 8 yapılarına 9 Ocak 2018 tarihine kadar yaygın destek sunacağı bildirilmişti. Uzatılmış destek ise 10 Ocak 2023 tarihine kadar verilecek. 

Genelde mobil cihaz dünyasında güncelleme periyotları çok uzun sürmüyor. Microsoft, Windows Phone 8 için, yayınlandıktan sonra 18 aylık bir süreçte güncelleme desteği sunacağını açıklamıştı. iOS ve Android platformlarında da benzer periyotlar sözkonusu. Bu bakımdan Surface with Windows RT kullanıcıları için 4 yıl 4 aylık güncelleme periyodu oldukça avantajlı sayılabilir.

Windows RT işletim sistemi için ise nasıl bir yaşam döngüsü öngörüldüğü henüz belli değil. 

http://microsoft-news.com/microsoft-plans-on-supporting-the-surface-rt-till-2017/ Yorum Yaz
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playmaker10 7 yıl en beğenilen
6 ayda nefesi kesilen Android'lere selam olsun
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SystemApps 7 yıl
hayyam_karadenizli
RTnin kurulabilir olanı çıkmalı. Bu haliyle windows isminin anlamı boşalıyor. Kurulamayan windows da gördük ya, daha ne diyeyim.

ve bunu android bir tabletden yazıyorsun :)
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hayyam_karadenizli 7 yıl
RT'nin kurulabilir olanı çıkmalı. Bu haliyle windows isminin anlamı boşalıyor. Kurulamayan windows da gördük ya, daha ne diyeyim.
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Prequel 7 yıl
Boş konuşmayalım sırf tablet olan bir işletim sistemiyle hem tablet hem telefonlara olan bir işletim sistemini kıyaslıyorsunuz. RT'yle kıyaspayacağınıza WP'yle kıyaslayın. Hem Android'de en azından özellikler gelişiyor, Microsoft boyuna güncelleme yerine saçma sapan yamalar sürüp duracak. Hayatınızda bir kere masaüstünde Windows'a güncellemeyle ek özellik kazandırıldığını gördünüz mü?
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haymatloshan 7 yıl
Microsoft piyasayı sallayacak iyice,bu ilk piyasaya hitap eden tableti ve gerçekten güzel.
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myhotyro 7 yıl
Windows Phone 7.5'e sağladığı desteğe benzemesin sonra.
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aceleciburak 7 yıl
1 eylül 2018 de de Tüm windows 8 lere destek kesilecek ... 2023 e kadar şirketlere uzatılmış destek sağlanacak ...
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playmaker10 7 yıl
MrKattchup
playmaker106 ayda nefesi kesilen Androidlere selam olsun
çok saçma bi yorum olmuş , windows kendi cihazına kendi işletim sistemine destek sağlayacak başka bir platformla kıyaslamak çok saçma

Öyle bakarsak da Nexus'ların ömrü 2 yıl. Başka hiçbir platformda 4 sene destek alan bir ürün yok. Eğer Surface tutarsa Microsoft güncelleme alanında çıtayı yükselten firma olacaktır ki özellikle Android tarafında herkesin yakındığı problem bu.
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MrKattchup 7 yıl
playmaker10
6 ayda nefesi kesilen Androidlere selam olsun

çok saçma bi yorum olmuş , windows kendi cihazına kendi işletim sistemine destek sağlayacak başka bir platformla kıyaslamak çok saçma
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playmaker10 7 yıl en beğenilen
6 ayda nefesi kesilen Android'lere selam olsun
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