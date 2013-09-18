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Microsoft Türkiye gençlere programlama öğretiyor: Açık Akademi'yi konuştuk

5 yıl
19,8b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olan Açık Akademi ilk mezunlarını verdi. Ağırlıklı olarak gençler olsa da, her yaştan ve kesimden insanın katılabildiği tamamiyle ücretsiz Açık Akademi, programcılık dünyasının kapılarını aralarken, katılanlara yeni iş fırsatları da yaratıyor. Detaylar, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ile gerçekleştirdiğimiz video röportajda.
 

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Kulak Misafiri 5 yıl
Bundan 1 ya da 2 yıl önce konusunu açmıştım. Konu silinip bana da ceza verilmişti. Şu işe bak! Cevap bile verilmemişti neden silindiğine dair.
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Last Peony 5 yıl
c# ve programcılığa başlangıçta harika bir kaynak.Neden bu kadar eleştirdiniz anlayamadım.
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z0rr0nur 5 yıl
Bir bilisim bölumu mezunu olarak sunu söyleyeyim, önce turkiyedeki sözde egitimciler alinmali bu programa. Bazi liselerde hala ogreticiler yeni programlama dillerini bilinmediklerinden 40 sene önceki paskal gibi dilleri ögretmeye calisiyorlar. Guncel dillerdeyse hesap makinasi yapma , ekrana adini yazdirmanin otesine gidilemiyor malesef.
Bir bilisim bölumu mezunu olarak sunu söyleyeyim, önce turkiyedeki sözde egitimciler alinmali bu programa. Bazi liselerde hala ogreticiler yeni programlama dil...
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drdbre 5 yıl
darkest earth
İlla bir kötüleyeceksiniz. Adamlar çok güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tamamen ücretsiz bir şey. Her yerinden emek akıyor programın. Varsan baksan hepsi de korsan Windows kullanıyor bu kötüleyenlerin.

Microsoftun bu tutumu zaten var. Ben üniversite öğrencisiyim(bilgisayar alanında) ve bana şu an binlerce dolarlık program ve hizmetlerini bedava sunuyorlar(tabi ticarı amaçla kullanmamalıyım doğal olarak) Yani şu an Windows 8 pro içerisinde Visual Studio 2012 ultimate var hepsi bedava. Adamlar bunu Türkiye eğitim sistemi hayrına yapmıyor tabi. Tam bir reklam yapıyorlar. Hedef kitleside kendi araçlarını kulllanarak iş yapacak yada uygulama geliştirecek potansiyeldeki işçiler veya iş kurucular. Gerçekten güzel bir reklam sistemleri var.
Kısaca Açık Akademi iyi düşünülmüş interaktif bir reklam.
Adam sana kendi ürünlerinden başka bir şey öğretmez ayrıca. Neden başkasının reklamını yapsın ki. Değil mi?
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Battlelife 5 yıl
Bana şunu söyleyin cüzi bir miktarla size ciddi bir eğitim programı sunuyoruz ve eğitimden sonrada sizi destekleyeceğiz eğer isterseniz sanal eğitimi de kullanabilirsiniz diyin, hocaları gerçek programcılardan, hackerlardan ve web masterlarından seçin şu bilgeadam mallarına prim verdirtmeyeceğiz diyin arkadaşları da toplayıp geleyim.
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-mehmet- 5 yıl
beray07
Güzel reklam , yalan dolana devam...Öncelikle ;Daha önce kursa gitmemiş , programlama dili bilmeyenler unutsun bu olayı.Hadi diyelim girdiniz kısa bir süreniz var.Yaklaşık 20 gün.Adam gibi uygulama yapamazsan hop güle güle.Başınıza geçip güzel öğrencim diye sana kodda öğretmiyorlar ama bütün microsoft hizmetlerini kullanman şart ! Örn : Azure bulut sistemine kadar.Başvuru deseniz kimsenin ruhu duymuyor illaki tanıdığınız olucakta haberiniz olsun.Başka sorularınız varsa yanıtlayabilirim.Başvuru için google a msp diye aratırsanız çıkar ancak daha taze doldu süresi 3 aya yakın beklemeniz lazım.

Microsoft'a biraz fazla giydirmişsiniz. Acikakademi.com dan hiç kursa gitmemiş insanlar da "hiç tanıdığı olmadan :)" birşeyler öğrenebilir ve uygulama geliştirebilir.
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free4200 5 yıl
İlla bir sosyal sorumluluk projesi yapacaksanız önce Türkiye'deki şu rezil internet bağlantısını hızlandırın..!!
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ogzo 5 yıl
Tamam iyi hos uye oldum seviye belirleme sinavini cozdum sonra ne yapicam ? Sitede sayfalar yavas hatta acilmiyor gibi
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Bu işlerde üniversite değil çekirdekten yetişenlerede imkanlar sunmaları lazım ki birşeye benzesin.Bana bilgisayarı öğreten kişi şu bmw de çalışıyor.Özel kursta cisco eğitimi aldı microsoft sertefikasına sahip.Onun hocası ise bir disketten yola çıkarak şu an ağ uzmanı büyük şirketleree ağ kurulumu yapıyor.Bunun faydasını Türkiye'den çok amerika görecek.Çünkü yetenek avından vazgeçmiyorlar.Bizde beyin göçü vermekten vazgeçemiyoruz.
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Nike 5 yıl
Java akar...
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Tek Kural Ahmet Kural 5 yıl
Nerdeymiş bu 120 bin öğrenci çok merak ettim.Biz adını bile duymazken.
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1Kedi7Beni 5 yıl
Gayet güzel proje
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MALTHAEL 5 yıl
Erdi abi keşke hazır adamı bulmuşken XBOX ONE ne olacak nerede o verdiğiniz sözler , türkiye ye ne zaman gelecek diye biraz konuşsaydınız .
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X-1 5 yıl
Ucretsiz egitimler veriliyor arkadaslar. Internet uzerinden.

20 gun gibi sureler yok. Butun egitim videolarini, iceriklerini ben indirdim. Siz illa oraya mi baglisiniz ogrenin gidin baska yerlerden diploma alin.
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s_mail 5 yıl
sırf ms olduğundan eksiler havada uçuşuyor. adamlar sanki hepsi Apple'den kurs almışta ms'i beğenmiyor.
bravo ms siteye üyeyim. başarılar.
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darkest earth 5 yıl
İlla bir kötüleyeceksiniz. Adamlar çok güzel şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tamamen ücretsiz bir şey. Her yerinden emek akıyor programın.

Varsan baksan hepsi de korsan Windows kullanıyor bu kötüleyenlerin.
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