Microsoft Türkiye gençlere programlama öğretiyor: Açık Akademi'yi konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olan Açık Akademi ilk mezunlarını verdi. Ağırlıklı olarak gençler olsa da, her yaştan ve kesimden insanın katılabildiği tamamiyle ücretsiz Açık Akademi, programcılık dünyasının kapılarını aralarken, katılanlara yeni iş fırsatları da yaratıyor. Detaylar, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ile gerçekleştirdiğimiz video röportajda.
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Microsoftun bu tutumu zaten var. Ben üniversite öğrencisiyim(bilgisayar alanında) ve bana şu an binlerce dolarlık program ve hizmetlerini bedava sunuyorlar(tabi ticarı amaçla kullanmamalıyım doğal olarak) Yani şu an Windows 8 pro içerisinde Visual Studio 2012 ultimate var hepsi bedava. Adamlar bunu Türkiye eğitim sistemi hayrına yapmıyor tabi. Tam bir reklam yapıyorlar. Hedef kitleside kendi araçlarını kulllanarak iş yapacak yada uygulama geliştirecek potansiyeldeki işçiler veya iş kurucular. Gerçekten güzel bir reklam sistemleri var.
Kısaca Açık Akademi iyi düşünülmüş interaktif bir reklam.
Adam sana kendi ürünlerinden başka bir şey öğretmez ayrıca. Neden başkasının reklamını yapsın ki. Değil mi?
Microsoft'a biraz fazla giydirmişsiniz. Acikakademi.com dan hiç kursa gitmemiş insanlar da "hiç tanıdığı olmadan :)" birşeyler öğrenebilir ve uygulama geliştirebilir.
20 gun gibi sureler yok. Butun egitim videolarini, iceriklerini ben indirdim. Siz illa oraya mi baglisiniz ogrenin gidin baska yerlerden diploma alin.
bravo ms siteye üyeyim. başarılar.
Varsan baksan hepsi de korsan Windows kullanıyor bu kötüleyenlerin.