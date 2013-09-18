Microsoft Türkiye gençlere programlama öğretiyor: Açık Akademi'yi konuştuk

Microsoft Türkiye'nin sosyal sorumluluk projesi olan Açık Akademi ilk mezunlarını verdi. Ağırlıklı olarak gençler olsa da, her yaştan ve kesimden insanın katılabildiği tamamiyle ücretsiz Açık Akademi, programcılık dünyasının kapılarını aralarken, katılanlara yeni iş fırsatları da yaratıyor. Detaylar, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen ile gerçekleştirdiğimiz video röportajda.

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