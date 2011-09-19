Microsoft, Windows 8 Charm özelliği için marka tescil başvurusu yaptı

Geçtiğimiz hafta BUILD konferansında gösterişli bir tanıtımla görücüye çıkan Windows 8 ile ilgili Microsoft kullanacğı teknolojilerin de isim hakkını satın almaya başladı.





Yazılım devi 12 Eylül tarihinde CHARM isminin tescili için başvurdu ve bu hakkı elde etti. İsim bilgisayar&yazılım ürünleri&elektronik&bilimsel ürünler kategorisi altında yer alıyor. Microsoft CHARM ismini bilgisayar programları;grafiksel kullanıcı arayüzü ve işletim sistemi programları şeklinde tanımlıyor.





Charm özelliği Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminde kullanacağı özelliklerden birisi. Açılır menü şeklinde tasarlanan charm dokunmatik özelliği kullanılacaksa sağ tarafta ortaya çıkıyor. Eğer klavye ve fare seti kullanılacaksa sol alt bölümde ortaya çıkıyor.





Charm menüsünün altında kullanıcıların cihaz ve internette arama yaptığı Arama, paylaşımlar yapabildiği Paylaş, başlangıç ekranına döndüren Başlat, bağlı cihazları gösteren Cihazlar ve uygulama ayarları, parlaklık, ses ve kapatma seçeneğinin olduğu Ayarlar butonları bulunuyor.





Microsoft isim hakkını almasına rağmen bununla ilgili herhangi bir alan adını henüz tescil ettirmedi.