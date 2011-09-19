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Microsoft, Windows 8 Charm özelliği için marka tescil başvurusu yaptı

7 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 Charm özelliği için marka tescil başvurusu yaptı
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Microsoft, Windows 8 Charm özelliği için marka tescil başvurusu yaptı
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Geçtiğimiz hafta BUILD konferansında gösterişli bir tanıtımla görücüye çıkan Windows 8 ile ilgili Microsoft kullanacğı teknolojilerin de isim hakkını satın almaya başladı.

Yazılım devi 12 Eylül tarihinde CHARM isminin tescili için başvurdu ve bu hakkı elde etti. İsim bilgisayar&yazılım ürünleri&elektronik&bilimsel ürünler kategorisi altında yer alıyor. Microsoft CHARM ismini bilgisayar programları;grafiksel kullanıcı arayüzü ve işletim sistemi programları şeklinde tanımlıyor.

Charm özelliği Microsoft'un Windows 8 işletim sisteminde kullanacağı özelliklerden birisi. Açılır menü şeklinde tasarlanan charm dokunmatik özelliği kullanılacaksa sağ tarafta ortaya çıkıyor. Eğer klavye ve fare seti kullanılacaksa sol alt bölümde ortaya çıkıyor.

Charm menüsünün altında kullanıcıların cihaz ve internette arama yaptığı Arama, paylaşımlar yapabildiği Paylaş, başlangıç ekranına döndüren Başlat, bağlı cihazları gösteren Cihazlar ve uygulama ayarları, parlaklık, ses ve kapatma seçeneğinin olduğu Ayarlar butonları bulunuyor.

Microsoft isim hakkını almasına rağmen bununla ilgili herhangi bir alan adını henüz tescil ettirmedi.

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@wise 7 yıl
Acaba bu win 8 yüksek karşıt temayı da, destekliyor mudur? Çok mühim benim için.
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CodeMachine 7 yıl
Onu bunu bilmemde bu WPF yaktı beni :D
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Besiktask34 7 yıl
yakında arabalarıda dokunarak süreceğiz kimsede kas filan kalmayacak dokun sür, dokun ye, dokun çocuk yap

bilim kurgu filimleri gerçek oluyor

bir filim vardı adını unuttum adam 2binli yıllardan 2100 lü yıllarakadar donduruluyor kadını öpmeye kalkıyor kadın şaşırıyor böyle yapılmaz diyor adamda soruyor nasıl olur diye
kadın 2 kablo bağlayıp işe başlayınca adam dayanamayıp bu neder gibisinden kabloları söküyordu

bizde o sapağa sapmak üzereyiz
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Foo Fighters 7 yıl
snomask
masaüstü bilgisayarlarda insanların kolları yorulur. tabletler için başarılı olabilir ama bu arayüzü iptal edip klasik windows gibi kullanıcağıma eminim.

Ben öyle düşünmüyorum. Klasik arayüz çok kullanışsız ve çoğu insan için çok ayrıntılı denilebilir. Yeni arayüz hem çok kullanışlı hem de oldukça basit.
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sadtneverdie 7 yıl
snomask
masaüstü bilgisayarlarda insanların kolları yorulur. tabletler için başarılı olabilir ama bu arayüzü iptal edip klasik windows gibi kullanıcağıma eminim.

hem mouse hem dokunmatik için kullanılsın diye yapılmış. seçimler çok daha hızlı oalcaktır. şahsen fences programını kullanıyorum ve win 8 bana çok daha fazlasını verecek gibi görünüyor.
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snomask 7 yıl
masaüstü bilgisayarlarda insanların kolları yorulur. tabletler için başarılı olabilir ama bu arayüzü iptal edip klasik windows gibi kullanıcağıma eminim.
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Guest-F8946C419 7 yıl
Değişim, insanları daima korktutur.

W8 tasarımcıların çok hoşuna gideceğinden şüphem yok.
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sadtneverdie 7 yıl
Sırf şu Win 8 yüzünden dokunmatik ekran alabilirim.
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