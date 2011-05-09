Microsoft, Windows 8 sızıntılarından ötürü iki çalışanının işine son verdi

Microsoft'un geliştirme çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü Windows 8 işletim sistemi için şimdiye kadar hedeflenen güvenlik sağlanabilmiş değil. Farklı geliştirme aşamalarına ait çok sayıda sürüm paylaşım sitelerine sızdırılırken, son gelişmelerden sonra Microsoft'un tam zamanlı iki çalışanını kovduğu öne sürüldü.

Windows 8 sızdırmalarıyla tanınan ve Microsoft içerisinde kaynakları olduğu düşünülen Canouna rumuzlu kullanıcı tarafından ortaya atılan bu iddia henüz doğrulanmış değil. Elde edilen bilgilere göre sızıntılar nedeniyle kovulan çalışanlardan birinin Redmond'daki takımdan diğerinin ise şirketin Rusya operasyonundan olduğu belirtiliyor.

Windows 8'in mevcut sürümlerinde üzerinde "sıkı çalışmamızın sızdırılmasına izin vermeyelin" yazılı duvar kağıdı kullanan Microsoft'un pek çoğu radikal olarak nitelendirilebilecek yeni özellikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu noktada "Red Pill" kod adlı ayrı geliştirme sürümleri bulunan Windows 8'de sıkı bir lisans kontrol mekanizması işletiliyor.

Gerekli kod Microsoft çalışanını doğrulamaz ise Windows 8 sürümünde sadece güvenli özellikler aktif olurken, üzerinde çalışılan yenilikler için personel doğrulaması gerekiyor. ARM tabanlı sistemlerde de çalışacak şekilde tasarlanan Windows 8'in 2012 öncesinde çıkması beklenmezken, beta sürümün Eylül ayındaki Windows Geliştiriciler Konferansı'nda gösterilmesi bekleniyor.