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Microsoft, Windows 8 sızıntılarından ötürü iki çalışanının işine son verdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,8b
1
39
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un geliştirme çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde yürüttüğü Windows 8 işletim sistemi için şimdiye kadar hedeflenen güvenlik sağlanabilmiş değil. Farklı geliştirme aşamalarına ait çok sayıda sürüm paylaşım sitelerine sızdırılırken, son gelişmelerden sonra Microsoft'un tam zamanlı iki çalışanını kovduğu öne sürüldü.

Windows 8 sızdırmalarıyla tanınan ve Microsoft içerisinde kaynakları olduğu düşünülen Canouna rumuzlu kullanıcı tarafından ortaya atılan bu iddia henüz doğrulanmış değil. Elde edilen bilgilere göre sızıntılar nedeniyle kovulan çalışanlardan birinin Redmond'daki takımdan diğerinin ise şirketin Rusya operasyonundan olduğu belirtiliyor.

Windows 8'in mevcut sürümlerinde üzerinde "sıkı çalışmamızın sızdırılmasına izin vermeyelin" yazılı duvar kağıdı kullanan Microsoft'un pek çoğu radikal olarak nitelendirilebilecek yeni özellikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu noktada "Red Pill" kod adlı ayrı geliştirme sürümleri bulunan Windows 8'de sıkı bir lisans kontrol mekanizması işletiliyor.

Gerekli kod Microsoft çalışanını doğrulamaz ise Windows 8 sürümünde sadece güvenli özellikler aktif olurken, üzerinde çalışılan yenilikler için personel doğrulaması gerekiyor. ARM tabanlı sistemlerde de çalışacak şekilde tasarlanan Windows 8'in 2012 öncesinde çıkması beklenmezken, beta sürümün Eylül ayındaki Windows Geliştiriciler Konferansı'nda gösterilmesi bekleniyor.


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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
m4y
Daha kendi açıklarını kapatamayan adamlar işletim sisteminin açıklarını nasıl kapatacak acaba. i7 üstü bir işlemci alana kadar XPye devam
Edit: İmla

Bilmiyorsan söyleyeyim XP yide microsoft yaptı.
m4yDaha kendi açıklarını kapatamayan adamlar işletim sisteminin açıklarını nasıl kapatacak acaba. i7 üstü bir işlemci alana kadar XPye devam ...
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3 Yanıt Yanıtla +32
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IgorStravinsky 8 yıl

m4y


CodeMachine

m4y

Daha kendi açıklarını kapatamayan adamlar işletim sisteminin açıklarını nasıl kapatacak acaba. i7 üstü bir işlemci alana kadar XPye devam
Edit: İmla

Bilmiyorsan söyleyeyim XP yide microsoft yaptı.





Biliyoruz arkadaşım. Sadece Windows 7'den daha seri çalıştığı için öyle söyledim.

Daha seri mi? Yavaş derler adama
m4yCodeMachinem4yDaha kendi açıklarını kapatamayan adamlar işletim ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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FRAPS 8 yıl
Windows xp , win 7 den daha hızlıdır.95 ten beri her versiyonu denedim.
İyi bilgisayarım var sırf daha seri ve tam ses kartı desteği olduğu için xp kullanıyorum.
Ses kartları vista ve win7 de tam performans çalışamıyor.
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Roccer 8 yıl
Bence iyi yapmışlar süprizi bozuyorlardı.
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MKylmz 8 yıl FRAPS
FRAPS

Windows xp , win 7 den daha hızlıdır.95 ten beri her versiyonu denedim.

İyi bilgisayarım var sırf daha seri ve tam ses kartı desteği olduğu için xp kullanıyorum.

Ses kartları vista ve win7 de tam performans çalışamıyor.


win7 ve vistadan asla performans aldıgımı hatırlamıyorum zaten xp den sonra sacmaladılar bence.
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Shape Of My Heart 8 yıl
Her firmada bi casus vardır
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Metafeller 8 yıl fx57
fx57

Windows 8'in mevcut sürümlerinde üzerinde "sıkı çalışmamızın sızdırılmasına izin vermeyelin" yazılı duvar kağıdı kullanan Microsoft'un pek çoğu radikal olarak nitelendirilebilecek yeni özellikler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.



Anlamadım

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In-ception 8 yıl
Intel(R) Core i7 inside - Windows 7 64 bit edition tadından yenmez
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alpa07 8 yıl
itiraf ediyorum.sızdıran bendim :D :D :D
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[SeXMacHine] 8 yıl
yazik olmus
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met@lrock 8 yıl
Microsoftda ÖSYM Gibi aynı :) Bizde onlarda sızdırıyoruz Yamalamak lazım
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Se_co 8 yıl
Ne yaparsa yapsın ama hiç bir zaman bu bizim milletimizin kaçakkullanmasını önleyemezler.. Çıkış tarihi zaten en erkeni açıklanmış 2013 olasılıkları varsayarsam 2014 Bulabilir fakat bu sızıntılardan dolayı 2 çalışanın sucu ne acaba?
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lucasthehacker 8 yıl
Windows xp, Windows 7 den daha iyi değildir. Hatta yanına bile yanaşamaz. Hala Windows xp kullananlar varsa onlara lafım yok ama windows xp yi savunanlara bir lafım var. Yiğidi öldür hakkını yeme
uehuehe saçma oldu
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Rainbow6 8 yıl
Iste bunlarda gedikli tasa donen isletim sistemlerinden sona daha yeni surum cikmadan yolunu yapiyolar ilk basta en guvenli diye cikacak
eger virus falan bulasirsa bakin bizim sucumuz degil diyecekler
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kajmeran89 8 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar MS :)
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