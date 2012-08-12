Microsoft, Windows 8'in arayüzü için ''Metro'' yerine ''Modern'' tanımlamasını kullanmaya başladı

Windows 8'in arayüzü için Metro ismini kullanmaktan vazgeçen Microsoft, onun yerine Windows 8 ismini kullanmaya başlamıştı. Ancak, Microsoft'un arayüz için yeni bir isim arayışlarının halen sürdüğü görülüyor.





Konuyla ilgili gelen son haberlere bakıldığında, Microsoft çalışanlarının Windows 8'in arayüz tasarımı için ''modern arayüz tasarımı'' ifadesini kullanmaya başladıkları belirtiliyor. Ayrıca, şirketin Windows 8 ve Bing'in haritalar servisi için düzenleyeceği etkinliklere yönelik bildirimlerde de Metro veya Windows 8 tasarımı yerine ''modern arayüz tarzı'' ve ''Modern arayüz tasarımı'' ifadelerinin kullanılmış olması dikkat çekiyor. Windows 8 için getirilen bu isimlendirme değişikliklerinin Windows Phone 8 içinde geçerli olacağını belirtmekte fayda var.





Uzun süredir kullandığı ''Metro'' ismini kullanan Microsoft'un, Alman şirketi Metro AG ile isim hakkı sorununu yaşamamak için değişikliğe gittiği arayüz isimlendirmesinin geliştiriciler ve kullanıcılar tarafından ne kadar benimseneceği ise halen merak konusu.

http://www.theverge.com/2012/8/10/3232921/microsoft-modern-ui-style-metro-style-replacement