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Microsoft, Windows 8'in arayüzü için ''Metro'' yerine ''Modern'' tanımlamasını kullanmaya başladı

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8'in arayüzü için Metro ismini kullanmaktan vazgeçen Microsoft, onun yerine Windows 8 ismini kullanmaya başlamıştı. Ancak, Microsoft'un arayüz için yeni bir isim arayışlarının halen sürdüğü görülüyor.

Konuyla ilgili gelen son haberlere bakıldığında, Microsoft çalışanlarının Windows 8'in arayüz tasarımı için ''modern arayüz tasarımı'' ifadesini kullanmaya başladıkları belirtiliyor. Ayrıca, şirketin Windows 8 ve Bing'in haritalar servisi için düzenleyeceği etkinliklere yönelik bildirimlerde de Metro veya Windows 8 tasarımı yerine ''modern arayüz tarzı'' ve ''Modern arayüz tasarımı'' ifadelerinin kullanılmış olması dikkat çekiyor. Windows 8 için getirilen bu isimlendirme değişikliklerinin Windows Phone 8 içinde geçerli olacağını belirtmekte fayda var.

Uzun süredir kullandığı ''Metro'' ismini kullanan Microsoft'un, Alman şirketi Metro AG ile isim hakkı sorununu yaşamamak için değişikliğe gittiği arayüz isimlendirmesinin geliştiriciler ve kullanıcılar tarafından ne kadar benimseneceği ise halen merak konusu.

http://www.theverge.com/2012/8/10/3232921/microsoft-modern-ui-style-metro-style-replacement Yorum Yaz
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Recharged 6 yıl en beğenilen
Adı ne olursa olsun kaç kere kullanacağız ismini ? O bizim için hep "başlat" ismiyle gündemimizde olacak.
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JoeyBane 6 yıl
Önemli olan işlevi.
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myhotyro 6 yıl
İçimden bir his adı ne olursa olsun sonuç fiyasko olacak diyor.
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Recharged 6 yıl en beğenilen
Adı ne olursa olsun kaç kere kullanacağız ismini ? O bizim için hep "başlat" ismiyle gündemimizde olacak.
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alito 6 yıl
şu arayüzü millete dayatacak olması hiç iyi değil. sanki herkes dokunmatik monitör kullanıyor.
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Hsna 6 yıl
Windows 9 varken 8'in şansı yok
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napolyon94 6 yıl
hala win8 diyen var ,tavisyem 9'a geçmeleri
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
windows 8 e geçilmez artık...
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abrenax 6 yıl
bu arayüzün üstüne çok gittiler. nedense masaüstü bilgisayar kullanıcılarının bundan şikayet etmeleri hakkında yaptıkları en ufak bir şey bile yok.
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gFalcon 6 yıl
Gençler 8'e geçmeyen kaldıysa geçsin hiç düşünmeden.
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murdocklawless 6 yıl
ben modern gmbh ın sahibiyim, hemen dava açacam.
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