Microsoft, Windows 9 işletim sistemi için hazırlıklara başladı

Endüstri içerisindeki pek çok uzmana göre, Windows 95 sonrasında Microsoft'un piyasaya süreceği en radikal işletim sistemi olacak Windows 8 için hazırlıklar tamamlandı. Bu aşamadan sonra Windows 8 için geliştirilecek güncellemeler ve eklenecek yeni fonksiyonlar, işletim sistemi piyasaya çıktıktan sonra Windows Update yolu ile kullanıma sunulacak yani RTM versiyonu tamamlanan Windows 8'e, ürün piyasaya çıkana kadar yeni bir özellik eklenmeyecek. 26 Ekim'de lanse edilecek işletim sistemi için donanım üreticileri ve sistem entegratörleri de hazırlıklarına hız vermiş, yeni cihazları duyurmaya başlamış durumdalar.

Windows 8 için hazırlıkların tamamlanmış olması, Microsoft geliştirici ekibinin duracağı anlamına gelmiyor. Redmond merkezli şirketin Windows bölümünde yer alan kimi çalışanlar, profesyonel iş yaşamının sanal dünyadaki ağı olan Linkedin'deki profillerini güncelleyerecek, şu anki projeleri olarak "Winows 9" üzerinde çalışmaya başladıklarına işaret ediyorlar.

Windows.next kod adıyla anılan Windows 9 hakkında henüz kaydadeğer bir bilgi bulunmuyor. Ancak kimileri Windows Vista ve Windows 7 benzeri bir gelişme yaşanabileceğini de öngörmüyor değiller. Yani önemli yenilikler içeren Windows 8 işletim sisteminin pazarda beklenen oranda kabul görmemesi halinde, Microsoft hızlı bir geliştirme süreciyle Windows 9'u piyasaya sürebilir. Yeni işletim sisteminin genel olarak daha geniş ARM desteği sunması, daha fazla mobil teknoloji içermesi ve uygulama mağazacalığına yönelik yenilikler ile arayüz geliştirmeleri içereceği yönünde tahminde bulunmak, mevcut eğilimler çerçevesinde yanlış olmayacaktır.