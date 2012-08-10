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Microsoft, Windows 9 işletim sistemi için hazırlıklara başladı

6 yıl
12,6b
1
208
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Endüstri içerisindeki pek çok uzmana göre, Windows 95 sonrasında Microsoft'un piyasaya süreceği en radikal işletim sistemi olacak Windows 8 için hazırlıklar tamamlandı. Bu aşamadan sonra Windows 8 için geliştirilecek güncellemeler ve eklenecek yeni fonksiyonlar, işletim sistemi piyasaya çıktıktan sonra Windows Update yolu ile kullanıma sunulacak yani RTM versiyonu tamamlanan Windows 8'e, ürün piyasaya çıkana kadar yeni bir özellik eklenmeyecek. 26 Ekim'de lanse edilecek işletim sistemi için donanım üreticileri ve sistem entegratörleri de hazırlıklarına hız vermiş, yeni cihazları duyurmaya başlamış durumdalar.
Windows  8 için hazırlıkların tamamlanmış olması, Microsoft geliştirici ekibinin duracağı anlamına gelmiyor. Redmond merkezli şirketin Windows bölümünde yer alan kimi çalışanlar, profesyonel iş yaşamının sanal dünyadaki ağı olan Linkedin'deki profillerini güncelleyerecek, şu anki projeleri olarak "Winows 9" üzerinde çalışmaya başladıklarına işaret ediyorlar.
Windows.next kod adıyla anılan Windows 9 hakkında henüz kaydadeğer bir bilgi bulunmuyor. Ancak kimileri Windows Vista ve Windows 7 benzeri bir gelişme yaşanabileceğini de öngörmüyor değiller. Yani önemli yenilikler içeren Windows 8 işletim sisteminin pazarda beklenen oranda kabul görmemesi halinde, Microsoft hızlı bir geliştirme süreciyle Windows 9'u piyasaya sürebilir. Yeni işletim sisteminin genel olarak daha geniş ARM desteği sunması, daha fazla mobil teknoloji içermesi ve uygulama mağazacalığına yönelik yenilikler ile arayüz geliştirmeleri içereceği yönünde tahminde bulunmak, mevcut eğilimler çerçevesinde yanlış olmayacaktır.

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Cidelee 6 yıl en beğenilen
vitor reis

windows 8 ile de deviremiceğini anladı Mac Osu... Tutuşmaya başladı microsoft... Apple bu kardeşim adama böyle yusuf çektirir


önce acıdım sonra bastım eksiyi
vitor reiswindows 8 ile de deviremiceğini anladı Mac Osu... Tutuşmaya başladı microsoft... Apple bu kardeşim adama böyle yusuf çektirir...
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Darthblast 6 yıl vitor reis
vitor reis

windows 8 ile de deviremiceğini anladı Mac Os'u...
Tutuşmaya başladı microsoft...
Apple bu kardeşim adama böyle yusuf çektirir

Adam kendi kendine gelin güvey olmuş
vitor reiswindows 8 ile de deviremiceğini anladı Mac Os'u...Tutuşmaya başladı microsoft...Apple bu kardeşim adama böyle yusu...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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asi_ 6 yıl
Büyük şirketlerin büyük planları olur. 5 Yıl sonrasının hazırlıkları bunlar. Elbetteki bunlar normal şeyler. Aksini düşünebiliyormusunuz ?
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Sistemin Kurbanlarıyız 6 yıl
Ya bana çok erken gibi geliyor. Windows 8 bile erken çıktı diyebilirim. Hadi onun çıkması tabletler ve telefonlar için gerekliydi ama windows 9'u niye bu kadar erken duyuruyorlar.. Xp gibi 8'i de uzun yıllar kullanacağım gibi gözüküyor.
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sarman29 6 yıl
Yavas gelsin daha 8'e gecmedik.
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hakemzsr 6 yıl
8 güzel bir işletim sistemi ama bence biraz şirazenin ayarını kacırıp tamamen tabletlere dönülmüş gibi geldi enazından baslat menüsü olmalıydı be arkadas sonucta yılların alıskanlıgı var
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Key 6 yıl
Bir halta yaramayan windows 8den sonra bu seferde 9 u neden çikartiyor ki bunlar? yine bir satiş politikasi herhalde!
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DemirKipi 6 yıl Key
Key

Bir halta yaramayan windows 8den sonra bu seferde 9 u neden çikartiyor ki bunlar? yine bir satiş politikasi herhalde!

Bu iş zaten böyledir. Size neden garip geliyor ki? Her işletim sistemi bittikten sonra yeni bir projeye başlanılır.
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komando57 6 yıl
demekki xp gibi kalıcısı gelmeyecek artık
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kurunc 6 yıl
mek os ne ya? ne işe yarıyo bu yiycek bişeymi :)
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PWT 6 yıl
OvernightSensation
vitor reis windows 8 ile de deviremiceğini anladı Mac Osu... Tutuşmaya başladı microsoft... Apple bu kardeşim adama böyle yusuf çektirir
anlamıyorum bu ne apple tutkusu sanki babalarının şirketi.

Dostum bırak opengl ile 20 fps alınca sinirleri tavan yapıyor elmacıların ayrıca buradan herkese seslenıyorum bmw x6 dan sonra x7 ye basladı bu demek değildir ki yarın x7 yi satısa sunucak en 6 yılı var kaza testi onaylar dağıtım pazar tasarım vs vs biraz genis düsünün win 8 varla yok arası evet ama win 9 cıkartıcaz demisler yarın geliyor dememisler :)
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Türkuaz 6 yıl
W8 bitti demekki :D
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01myavuz 6 yıl
Win8'e de yazık olacak anlaşıldı. Zaten hiç sevmemiştim.
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Dayyyyy 6 yıl
Beh Vin 20 çıkana kadar beklicem..
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