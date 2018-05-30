Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi

Teknoloji Editörü
Regedit.exe olarak bilinen Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni, işletim sistemi ile ilgili çeşitli sorunları gidermek, özellikleri etkinleştirmek veya sorunları tanımlamak için kullandığımız en büyük yardımcı araçlardan biri olarak tanımlayabiliriz. Ancak bazı durumlarda belirli bir anahtara gitmek, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin ağaç görünümündeki yapısında oldukça zahmetli bir işe dönüşebiliyordu. Microsoft'un yeni güncellemesi ile bu problemin ortadan kaldırıldığı açıklandı.
İstediğimiz anahtara gitmek artık kolay bir hale geldi
Microsoft'un yeni güncellemesinde Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne eklenen adres çubuğu ile istediğiniz kayıtlara pratik bir şekilde gitmeniz mümkün hale getirildi. Bu özelliği kullanabilmek için gitmek istediğiniz Kayıt Defteri anahtarını kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırmanız ve ardından Enter tuşuna basmanız yeterli.
Örneğin "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" anahtarına erişmek istiyorsanız bu yolu kopyalayıp Kayıt Defteri'ndeki adres çubuğuna yapştırın ve Enter tuşuna basın. Anında ilgili anahtarın karşınıza geldiğini göreceksiniz. Yıllardır Kayıt Defteri'ndeki anahtarlara erişmek için zahmetli bir yoldan geçiyor olsak da, Microsoft uzun bir süre sonra bizi bu dertten de kurtarmış oldu.
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Windows 10 Build 1709 ve 1803 üzerinde kontrol ettiğimde zaten bu özelliğin var olduğunu görüyorum bana yeni gibi gelmedi bu özellik.
İlgili KB..... yi paylaşabilir misiniz ? Herhalde Windows Update üzerinden küçük bir güncelleme ile geldi.
Teşekkürler,
Ali D.
çok yaşa mikrosoft!
w10lu laptop aldım 118lik ssdnin 90u boştu.
1803 güncelledim şuan 60gb boş.
işte bu mikrosoftun gücü!
Su da var :
mshowto.org/...
Gerekli ayarlari otomatik veya elle de manuel temizlemeler yapiliyor. Disk Cleaner zaten yillardir var Windows 10 dan cok onceleri de vardir.
Birseyi elestirmek icin once hakim olmak gerekir.
Windows Millennium ( ME ) den beri olasi sistem cokmesi sorunlardan oturu otomatik yedeklemeler almaktadir ki bu kapatilabiliyor da secenek secme vs kisiye kalmistir... NT mimarisinden cok once bile bu mantalite vardi!
Windows NT ve Windows 2000 ile gunumuze gelen Windows 10 yillardir boyle ...
Boylelerine hic cevap yazmam ama gercekten de senin gibi hayiflanan birini yabanci forumlarda gormedim... Gectim Google dan cozumu var. Sonra derdin ki aaaa! Windows ta varmis ... Ekstra 3. parti uygulamalara da gerek yokmus derdin ...
Ilgincsin harbiden. Senin gibileri de varmis anlasilan...
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