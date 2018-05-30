Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi

Regedit.exe olarak bilinen Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni, işletim sistemi ile ilgili çeşitli sorunları gidermek, özellikleri etkinleştirmek veya sorunları tanımlamak için kullandığımız en büyük yardımcı araçlardan biri olarak tanımlayabiliriz. Ancak bazı durumlarda belirli bir anahtara gitmek, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin ağaç görünümündeki yapısında oldukça zahmetli bir işe dönüşebiliyordu. Microsoft'un yeni güncellemesi ile bu problemin ortadan kaldırıldığı açıklandı.

İstediğimiz anahtara gitmek artık kolay bir hale geldi

Microsoft'un yeni güncellemesinde Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne eklenen adres çubuğu ile istediğiniz kayıtlara pratik bir şekilde gitmeniz mümkün hale getirildi. Bu özelliği kullanabilmek için gitmek istediğiniz Kayıt Defteri anahtarını kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırmanız ve ardından Enter tuşuna basmanız yeterli.

Örneğin "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" anahtarına erişmek istiyorsanız bu yolu kopyalayıp Kayıt Defteri'ndeki adres çubuğuna yapştırın ve Enter tuşuna basın. Anında ilgili anahtarın karşınıza geldiğini göreceksiniz. Yıllardır Kayıt Defteri'ndeki anahtarlara erişmek için zahmetli bir yoldan geçiyor olsak da, Microsoft uzun bir süre sonra bizi bu dertten de kurtarmış oldu.