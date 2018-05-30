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Microsoft, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu ekledi

Yazılım devi Microsoft'un, Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne adres çubuğu eklemesi, artık sistem kayıtlarının daha hızlı bir şekilde bulunabilmesini sağlıyor. Detaylar haberimizde...
12 ay
2,7b
1
17
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Regedit.exe olarak bilinen Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni, işletim sistemi ile ilgili çeşitli sorunları gidermek, özellikleri etkinleştirmek veya sorunları tanımlamak için kullandığımız en büyük yardımcı araçlardan biri olarak tanımlayabiliriz. Ancak bazı durumlarda belirli bir anahtara gitmek, Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin ağaç görünümündeki yapısında oldukça zahmetli bir işe dönüşebiliyordu. Microsoft'un yeni güncellemesi ile bu problemin ortadan kaldırıldığı açıklandı.

İstediğimiz anahtara gitmek artık kolay bir hale geldi

Microsoft'un yeni güncellemesinde Windows Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ne eklenen adres çubuğu ile istediğiniz kayıtlara pratik bir şekilde gitmeniz mümkün hale getirildi. Bu özelliği kullanabilmek için gitmek istediğiniz Kayıt Defteri anahtarını kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırmanız ve ardından Enter tuşuna basmanız yeterli.
Örneğin "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" anahtarına erişmek istiyorsanız bu yolu kopyalayıp Kayıt Defteri'ndeki adres çubuğuna yapştırın ve Enter tuşuna basın. Anında ilgili anahtarın karşınıza geldiğini göreceksiniz. Yıllardır Kayıt Defteri'ndeki anahtarlara erişmek için zahmetli bir yoldan geçiyor olsak da, Microsoft uzun bir süre sonra bizi bu dertten de kurtarmış oldu.

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Virinom 12 ay en beğenilen mavizaman
Büyük sürüm güncellemelerinden sonra olası bir sorunda önceki sürüme geri dönebilmek için eski sistem dosyaları C:\ dizinindeki Windows.old klasörüne kopyalanıyor. Onu silerek yer açabilirsiniz. İnternette çeşitli anlatımlar mevcut.
Büyük sürüm güncellemelerinden sonra olası bir sorunda önceki sürüme geri dönebilmek için eski sistem dosyaları C:\ dizinindeki Windows.old klasörüne kopyalanıy...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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cos37 11 ay
E vardı bu özellik zaten ? 1709 ile gelmedi mi ? Ben de var şuan, 1709 kullanıyorum.
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pUnduli 11 ay cos37
Aynen bayağı zamandır var
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alidarkstone 12 ay
Merhaba Uğur bey,
Windows 10 Build 1709 ve 1803 üzerinde kontrol ettiğimde zaten bu özelliğin var olduğunu görüyorum bana yeni gibi gelmedi bu özellik.
İlgili KB..... yi paylaşabilir misiniz ? Herhalde Windows Update üzerinden küçük bir güncelleme ile geldi.
Teşekkürler,
Ali D.
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gidi 12 ay
Windowsun tek güzel yanı driverlar. Üreticiler linuxa doğru düzgün driver verseler windows kullanımı biter.
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TetraYazilim 12 ay
Kayıt defteri, temp, cache, şişmeler, gereksiz dosyaları bırakması.. gibi onlarca saçmalığı olan bir işletim sistemi. Kurulan her program C: sürücüsünde bir sürü yere kopyalanıyor (Program files, windows, system 32, app data), Microsoft'un daha çok işi var, şunu söyleyebilirim ki Windows ile işi olmayan hiç kimse bunu kullanmamalı (oyun oynama, yada c# ile programlama gibi.)
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ssbrutality 12 ay
Mesele sadece alan olsa..Bariz birşekilde güncellemeyle hızlanması lazım olan İşletim sistemi daha da yavaşladı.
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mavizaman 12 ay
devrim yaratacak özellik bütün taşlar yerinden oynayacak bu özellik sayesinde.
çok yaşa mikrosoft!
w10lu laptop aldım 118lik ssdnin 90u boştu.
1803 güncelledim şuan 60gb boş.
işte bu mikrosoftun gücü!
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Virinom 12 ay mavizaman
Büyük sürüm güncellemelerinden sonra olası bir sorunda önceki sürüme geri dönebilmek için eski sistem dosyaları C:\ dizinindeki Windows.old klasörüne kopyalanıyor. Onu silerek yer açabilirsiniz. İnternette çeşitli anlatımlar mevcut.
1 Yanıt Yanıtla +8
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smart1978 12 ay mavizaman

Su da var :
mshowto.org/...
Gerekli ayarlari otomatik veya elle de manuel temizlemeler yapiliyor. Disk Cleaner zaten yillardir var Windows 10 dan cok onceleri de vardir.
Birseyi elestirmek icin once hakim olmak gerekir.
Windows Millennium ( ME ) den beri olasi sistem cokmesi sorunlardan oturu otomatik yedeklemeler almaktadir ki bu kapatilabiliyor da secenek secme vs kisiye kalmistir... NT mimarisinden cok once bile bu mantalite vardi!
Windows NT ve Windows 2000 ile gunumuze gelen Windows 10 yillardir boyle ...
Boylelerine hic cevap yazmam ama gercekten de senin gibi hayiflanan birini yabanci forumlarda gormedim... Gectim Google dan cozumu var. Sonra derdin ki aaaa! Windows ta varmis ... Ekstra 3. parti uygulamalara da gerek yokmus derdin ...
Ilgincsin harbiden. Senin gibileri de varmis anlasilan...
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Virinom 12 ay
Önce 1803 sürümünde bozdukları ICopyHook fonksiyonunu düzeltsinler. Sayısız program kullanılamaz hale geldi saçma sapan bir hata yüzünden.
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intel7mix 12 ay
Windows 10 kullanıyorum ve alkışlamak içimden nedense gelmiyor. Kaç kişi kayıt defterinde böyle bir özellik bekliyor ki. Önce mavi ekran hatalarını düzeltsinler
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CWaRRioR 11 ay intel7mix
Registry düzenlerken tek tek tıklayarak ilgili kayda ulaşmak ölümdü zaten. Fazlasıyla geç kalınmış bir özellik.
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EstrEmO 12 ay
Klasik bir yorum olacak belki ama çok gelmiş bir özellik...
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ssbrutality 12 ay
:)) Nİhayet.... Çılgın Microsoft ya, GENE kullanıcılarını çoşturacak desenize.
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microsoft windows, kayıt defteri düzenleyicisi ve
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