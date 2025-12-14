OpenAI kurucusu Sam Altman: Oğlumu büyütürken ChatGPT'den destek alıyorum

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI'ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman, katıldığı The Tonight Show programında bu kez teknolojiden değil, babalık deneyiminden söz etti. Altman, yeni baba olmanın getirdiği endişelerle başa çıkarken ChatGPT'den sık sık yardım aldığını açıkladı.

Günlük kaygılara yapay zekâ yanıtı

Altman, oğlunun gelişim aşamalarından çıkardığı garip seslere kadar birçok konuda ChatGPT'ye sorular yönelttiğini söyledi. Özellikle arkadaşlarının altı aylık bebeğinin emeklediğini öğrendiğinde, kendi oğlunun henüz bunu yapmaması nedeniyle endişelendiğini anlattı. Banyoya gidip ChatGPT'ye bunun normal olup olmadığını sorduğunu belirten Altman, aldığı yanıtın kendisini rahatlattığını ifade etti.

Tam Boyutta Gör Altman'a göre ChatGPT, bu tür durumlarda hızlı bir "ikinci görüş" görevi görüyor. Bazen "Bebek neden yemeği yere atıp gülüyor?" gibi basit sorular bile sorduğunu söyleyen Altman, bu gündelik tavsiyelerin yoğun ebeveynlik temposunda stresini azalttığını dile getirdi.

