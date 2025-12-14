OpenAI kurucusu Sam Altman: Oğlumu büyütürken ChatGPT'den destek alıyorum

Günlük kaygılara yapay zekâ yanıtı
Altman, oğlunun gelişim aşamalarından çıkardığı garip seslere kadar birçok konuda ChatGPT'ye sorular yönelttiğini söyledi. Özellikle arkadaşlarının altı aylık bebeğinin emeklediğini öğrendiğinde, kendi oğlunun henüz bunu yapmaması nedeniyle endişelendiğini anlattı. Banyoya gidip ChatGPT'ye bunun normal olup olmadığını sorduğunu belirten Altman, aldığı yanıtın kendisini rahatlattığını ifade etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: