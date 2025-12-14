Giriş
    OpenAI kurucusu Sam Altman: Oğlumu büyütürken ChatGPT'den destek alıyorum

    OpenAI CEO'su Sam Altman, genç bir baba olarak yaşadığı kaygılarda ChatGPT'ye danıştığını anlattı. Altman'a göre yapay zekâ, günlük ebeveynlik sorularında hızlı bir ikinci görüş sunuyor.

    OpenAI kurucusu: Oğlumu büyütürken ChatGPT'den destek alıyorum Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın kurucusu ve CEO'su Sam Altman, katıldığı The Tonight Show programında bu kez teknolojiden değil, babalık deneyiminden söz etti. Altman, yeni baba olmanın getirdiği endişelerle başa çıkarken ChatGPT'den sık sık yardım aldığını açıkladı.

    Günlük kaygılara yapay zekâ yanıtı

    Altman, oğlunun gelişim aşamalarından çıkardığı garip seslere kadar birçok konuda ChatGPT'ye sorular yönelttiğini söyledi. Özellikle arkadaşlarının altı aylık bebeğinin emeklediğini öğrendiğinde, kendi oğlunun henüz bunu yapmaması nedeniyle endişelendiğini anlattı. Banyoya gidip ChatGPT'ye bunun normal olup olmadığını sorduğunu belirten Altman, aldığı yanıtın kendisini rahatlattığını ifade etti.

    OpenAI kurucusu: Oğlumu büyütürken ChatGPT'den destek alıyorum Tam Boyutta Gör
    Altman'a göre ChatGPT, bu tür durumlarda hızlı bir "ikinci görüş" görevi görüyor. Bazen "Bebek neden yemeği yere atıp gülüyor?" gibi basit sorular bile sorduğunu söyleyen Altman, bu gündelik tavsiyelerin yoğun ebeveynlik temposunda stresini azalttığını dile getirdi.
