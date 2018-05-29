Huawei'nin akıllı hoparlörü "iDol home" olarak gelebilir

Akıllı hoparlör piyasasına giriş yapan şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, Huawei'nin de şansını denemeye karar vermesi sürpriz olmadı. Gezegendeki en hızlı büyüyen akıllı telefon üreticilerinden biri olan şirket bu son derece kazançlı pazarda rekabet edebilecek iyi bir konuma sahip. Yeni bir rapora göre, Huawei’nin akıllı hoparlörü “iDol home” olarak piyasaya sürülebillir.

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Çinli teknoloji devinin “iDol” ve “iDol home” olmak üzere iki ticari marka başvurusunda bulunması, şirketin akıllı hoparlör çıkarma hazırlığında olduğuna dair spekülasyonlara yol açtı. Söz konusu ticari marka başvurusunun açıklamasında, bu isimlerin sanal kişisel asistan yeteneklerine sahip sesle kontrol edilen akıllı ses hoparlörleri için kullanılabileceğinden bahsediliyor.

Huawei sanal asistanını geliştiriyor

Huawei'nin HiAssistent adlı oldukça gelişmiş bir kişisel asistan geliştirdiğini bildiren raporların üzerine bu haberin ortaya çıkmasıyla taşlar yerine oturmaya başladı. Zira piyasaya sürülecek akıllı hoparlörün iyi bir dijital asistana sahip olması gerekecek. Amazon, Google ve Apple gibi bu pazarda rekabet eden diğer şirketlerin hepsinin kendi dijital kişisel asistanları var.

Bazı şirketler Amazon’un sanal asistanı Alexa veya Google Assistant ile çalışan akıllı hoparlörler çıkarmaya başladı. Kendi akıllı hoparlörünü piyasaya sürme hazırlığında olan Huawei'nin bu yönde bir girişimde bulunacağı düşünülmüyor.

https://www.mobielkopen.net/idol-huawei-smart-speaker