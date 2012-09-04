Microsoft, Windows Phone 8'li cihazlar için yardımcı bir uygulama sunacak

Microsoft'un Windows Phone 8'i ile ilgili planları hakkında bilgiye sahip olan kaynakların sızdırmış olduğu habere göre Windows Phone 8'li cihazlar için yardımcı bir Windows 8 uygulaması çıkartılacağı belirtiliyor.





''Yardımcı Uygulama'' olarak lanse edileceği belirtilen bu uygulamanın Windows 8'in arayüzüyle uyumlu bir arayüze sahip olacağı belirtilirken, Windows Mağaza üzerinden indirilebileceği belirtiliyor. Windows 7 kullanıcıları içinde benzer bir uygulama sunulacağı da belirtilirken, Windows Phone 8 cihazın Windows 8'li PC'ye ilk kez bağlanması ile uygulamanın otomatik olarak PC'ye yükleneceği ifade ediliyor. Windows Phone cihazların üzerindeki çeşitli içeriklere daha rahat ulaşılmasını sağlayacak olan uygulama ile cihazın içerisinden veri alınabileceği gibi aynı şekilde cihaza veri transferi gerçekleştirilebilecek.





Yardımcı uygulama'nın Ekim ayının sonunda yayınlanması beklenen Windows Phone 8 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2012/9/3/3287518/windows-8-companion-app-windows-phone-8