Microsoft ile programlama dersleri #3 "Sayfalar arası geçiş ve buton kullanımı"

Microsoft işbirliği ile yayınladığımız programlama derslerinde PC, Tablet ve Cep telefonları için program yazmayı ve tasarımı öğreniyoruz. Sayfalar arası geçişi ve Buton kullanımını öğreniyoruz.

BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz. Bu bölümde sayfalar arası geçiş ve buton kullanımını anlatıyoruz. Programlama derslerimiz devam ediyor. Serinin bütün videolarınaulaşabilirsiniz. Bu bölümde sayfalar arası geçiş ve buton kullanımını anlatıyoruz.