Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Microsoft ile programlama dersleri #3 "Sayfalar arası geçiş ve buton kullanımı"

3 yıl
45,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft işbirliği ile yayınladığımız programlama derslerinde PC, Tablet ve Cep telefonları için program yazmayı ve tasarımı öğreniyoruz. Sayfalar arası geçişi ve Buton kullanımını öğreniyoruz.
Programlama derslerimiz devam ediyor. Serinin bütün videolarına BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz. Bu bölümde sayfalar arası geçiş ve buton kullanımını anlatıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
There goes your life 3 yıl en beğenilen
Marketi böyle geliştiremezsin microsoft
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
Ddr4ig 2 yıl
Harika Paylasım Ellerinize saglık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdc55 2 yıl
güzel bir paylaşım teşekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silentenigma07 2 yıl
neden devamı gelmedi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
Emekleriniz için çok teşekkürler. Ancak video da bir sorun var sanırım. 'Video Bulunamadı' hatası alıyorum. Yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bilgilerinize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gopc@ 3 yıl
Klasik bir DH video dersi daha... Merak ediyorum bir gün video derslerinde sonu görebilecek miyiz? Yoksa her bir ders videosu 1-2 video sonra devamı gelmeyecek şekilde mi sona erecek? Lütfen bir defa da başladığınız bir işi bitirin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 3 yıl
Evet WinForm yeni başlayanlar için daha kolay ve hızlı, hala ciddi bir developer kitlesi var, yapısı gereği ekran kartı ile çalışmıyor ve biraz action yaptğınızda sırıtıyor, render ve ekran tazelemesi yavaş kalıyor. Microsoft winform üzerine 10 yıldır taş koymadı.
Xaml harici bir tasarım kodu demek, winform da bu yok. Dolayısı ile winform çoklu platform olarak derlenemiyor (en azından doğrudan).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 3 yıl
1-"Microsoft işbirliği ile yayınladığımız programlama derslerinde" diye yazıyor, ben Microsfoft olarak adım geçiyorsa, dikkat ederim. Etmiyorsa bu onun eksikliği.
2-.Net tarihi için teşekkürler, .Net kullanıyorum şu an özellikle son 8 yıldır, ondan önce Delphi kullandım ağırlıklı olarak, niyet başka olunca, 15 yıldırı .Net geliştiriyorum diye algılanıyor. Yazdığım gayet açık.
3-Sanal makine projelerinizde size yetiyorsa sorun yok.
4-Ben kurumsallık ve profesyonellik dedim ama siz şahsi algıladınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ben şimdi çok merak ettim:Neden MS uygulamının içinden uygulamanın kapatılmasına karşı? Amaç reklam mı gösterecek, mesela? Bunun nedenini kesinlikle açıklamanız gerekli, çünkü uygulamanın Windows mağazasına girmesine engel teşkil ediyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliemrey 3 yıl
face2face
Microsoft iş birliği ile, Microsoft Visual Studio ile program geliştirmeyi anlatan adam MacBook kullanıyor. 15 yıldır bu işi yapan profesyonel bir .Net developer olarak o aletle bu işin hızlı olmayacağını biliyorum.Hadi o konuya karışmayalım bu arkadaşın kendi tercih! diyelim.Microsoft ne yapıyor, eli armut mu topluyor ?Kurusallık diye bir şey bilmiyor mu ?

Yanlış hatırlamıyorsam anlatan kişi sadece bir MSP, yani öğrenci. Microsoft çalışanı demek doğru olmaz, okul/bölüm temsilcisi gibi düşünebilirsiniz. Dönemlik diye hatırlıyorum ama yıllık ta olabilir, başvuru üzerine seçilen kişiler.
Kısacası Microsoft'un kurumsal yapısı ile bu kişinin pek bir alakası yok.
Betası 2000 de kararlı sürümü 2002 de yayınlanan .NET frameworkunun başlangıcına yetişmiş ve framework gelişimine paralel şekilde çalışmalarınızı ilerletiyor olmanız gereği ile tabiki düşüncenize yüksek saygım var, ancak genel anlamda şunu söylemeliyim ki; Son 3-4 yıldır hem mac hem windows platformalarını etkin şekilde kullanıyorum. Mac üzerinde daha yüksek verim ve kararlılıkla çalışmalarımı sürdürdüğümü belirtmek isterim. Hatta mac üzerine Windows kurulumu yaptığımda dahi istediğim performansı alabildim. Tabi benim alanım daha çok elektronik devre tasarımı ve buna bağlı yazılımlar geliştirmek üzerine. Belki bağlantı portları yönetimi daha kararlı olduğu için bana mac daha etkili gelmiştir. Ama macin herhangi bir framework ile çalışmada yetersiz kalacağına pek ihtimal veremiyoum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 3 yıl
Sırf eleştiri yapmak yetmiyor. Daha parlak bir fikriniz varsa bu konuda yorum yapmak anlamsız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rCoder 3 yıl
Microsoft iş birliği ile, Microsoft Visual Studio ile program geliştirmeyi anlatan adam MacBook kullanıyor.
15 yıldır bu işi yapan profesyonel bir .Net developer olarak o aletle bu işin hızlı olmayacağını biliyorum.
Hadi o konuya karışmayalım bu arkadaşın kendi tercih! diyelim.
Microsoft ne yapıyor, eli armut mu topluyor ?
Kurusallık diye bir şey bilmiyor mu ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:18
Honor 10 ön inceleme "Huawei P20'nin uygun fiyatlı hali"
14,7b izlenme · 1 yıl
02:34
5800mAh batarya ve güzel tasarım bir arada "Energizer Hardcase H590S" ilk izlenim
8,6b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
425 izlenme · 1 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 18 sa. yeni video
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
11:28
HTC U11 kutu açılış ve kulaklık testi
15,8b izlenme · 1 yıl
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
21:47
HTC U11 satın alır mıydım? "Kullanım deneyimi ve inceleme"
26,1b izlenme · 1 yıl
19:15
Barış Özcan ile Söyleşi | Kullandığı telefon ve kullanım şekli üzerine
16,1b izlenme · 8 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
07:03
Huawei P20 ilk izlenim ve kutu açılışı
12,8b izlenme · 12 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
411 izlenme · 1 sa. yeni video
06:11
Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık!
12,4b izlenme · 9 ay
15:20
Samsung Galaxy S8 deneyimim | Alır mıydım?
18,6b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
865 izlenme · 18 sa. yeni video
12:31
Amerika'dan daha ucuz! Note 9, kutusundan çıkıyor
16,8b izlenme · 9 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim