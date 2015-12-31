Microsoft ile programlama dersleri #3 "Sayfalar arası geçiş ve buton kullanımı"

Genel Yayın Yönetmeni
Microsoft işbirliği ile yayınladığımız programlama derslerinde PC, Tablet ve Cep telefonları için program yazmayı ve tasarımı öğreniyoruz. Sayfalar arası geçişi ve Buton kullanımını öğreniyoruz.
Programlama derslerimiz devam ediyor. Serinin bütün videolarına BURAYA TIKLAYARAK ulaşabilirsiniz. Bu bölümde sayfalar arası geçiş ve buton kullanımını anlatıyoruz.
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Xaml harici bir tasarım kodu demek, winform da bu yok. Dolayısı ile winform çoklu platform olarak derlenemiyor (en azından doğrudan).
2-.Net tarihi için teşekkürler, .Net kullanıyorum şu an özellikle son 8 yıldır, ondan önce Delphi kullandım ağırlıklı olarak, niyet başka olunca, 15 yıldırı .Net geliştiriyorum diye algılanıyor. Yazdığım gayet açık.
3-Sanal makine projelerinizde size yetiyorsa sorun yok.
4-Ben kurumsallık ve profesyonellik dedim ama siz şahsi algıladınız.
Yanlış hatırlamıyorsam anlatan kişi sadece bir MSP, yani öğrenci. Microsoft çalışanı demek doğru olmaz, okul/bölüm temsilcisi gibi düşünebilirsiniz. Dönemlik diye hatırlıyorum ama yıllık ta olabilir, başvuru üzerine seçilen kişiler.
Kısacası Microsoft'un kurumsal yapısı ile bu kişinin pek bir alakası yok.
Betası 2000 de kararlı sürümü 2002 de yayınlanan .NET frameworkunun başlangıcına yetişmiş ve framework gelişimine paralel şekilde çalışmalarınızı ilerletiyor olmanız gereği ile tabiki düşüncenize yüksek saygım var, ancak genel anlamda şunu söylemeliyim ki; Son 3-4 yıldır hem mac hem windows platformalarını etkin şekilde kullanıyorum. Mac üzerinde daha yüksek verim ve kararlılıkla çalışmalarımı sürdürdüğümü belirtmek isterim. Hatta mac üzerine Windows kurulumu yaptığımda dahi istediğim performansı alabildim. Tabi benim alanım daha çok elektronik devre tasarımı ve buna bağlı yazılımlar geliştirmek üzerine. Belki bağlantı portları yönetimi daha kararlı olduğu için bana mac daha etkili gelmiştir. Ama macin herhangi bir framework ile çalışmada yetersiz kalacağına pek ihtimal veremiyoum.
15 yıldır bu işi yapan profesyonel bir .Net developer olarak o aletle bu işin hızlı olmayacağını biliyorum.
Hadi o konuya karışmayalım bu arkadaşın kendi tercih! diyelim.
Microsoft ne yapıyor, eli armut mu topluyor ?
Kurusallık diye bir şey bilmiyor mu ?