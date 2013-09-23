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Microsoft yeni nesil Surface 2 ve Surface Pro 2 tabletlerini tanıttı

5 yıl
2,8b
1
54
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft yeni nesil Surface 2 ve Surface Pro 2 tabletlerini tanıttı
Microsoft kendi markası altında sunduğu Surface serisi tablet bilgisayarlarını yeniledi. Surface 2 Pro ve Surface 2 RT olmak üzere hem x86 hem de ARM tabanlı versiyonları bir kez daha karşımıza çıkan yeni nesil tabletler, tasarımdan ziyade donanım ve aksesuar tarafındaki yenilikler ile ön plana çıkıyorlar. Geçtiğimiz yıl lanse edilen Surface RT, 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve Nvidiai Tegra 3 platformundan güç alıyordu.
Bugün lanse edilen Surface RT 2 ise, Full HD ekran ile geliyor ve Nvidia'nın Tegra 4 platformunu kullanıyor. Hem genel kullanım hem de grafik performansı önemli oranda arttırılan Surface RT 2, Windows 8.1 ile birlikte geliyor ve bu sayede başlat butonu gibi önemli yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. 2 yıl boyunca 200GB'lık SkyDrive alanı ve bir yıllık sınırsız SkyPe görüşmesinin ücretsiz olarak verileceği Surface RT 2 ya da piyasa ismi ile Surface 2,aynı zamanda daha ince ve hafif bir kasaya sahip. Outlook RT ve 4 temel Microsoft Office yazılımını da beraberinde sunacak olan Surface 2, Windows 8.1'in lansmanına paralel olarak Ekim ayının son haftasında satışa sunulmuş olacak.
Microsoft'un en iddialı model olan Surface 2 Pro ise, Intel'in Haswell kod adını taşıyan 4. nesil Core i5 işlemcisinden güç alıyor. Birinci modele göre performansın ciddi oranda arttırıldığı ve pil ömrünün %60'a varan oranda geliştirildiği tablet bilgisayar, 10.6-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip. Standart konfigürasyonda 4GB RAM ve 64GB SSD sürücü ile gelecek olan Surface 2 Pro, en üst seçenekte ise kullanıcılarına 512GB SSD ve 8GB RAM alternatifi sunacak. Berbarinde sunulacak Power Cover isimli dahili pile sahip kapak ile baz modele göre pil ömrünü 2.5 kat arttıracak olan tablet,  Type Cover klavyenin yeni versiyonuyla ise hem arka aydınlatmalı hem de 1mm daha ince bir klavyeye sahip olacak.
Üzerinde, üç adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, mini DisplayPort, Ethernet ve ses giriş-çıkışları bulunan Surface 2 Pro, özel istasyonu bağlandığında ise harici ekranlara 3,840 x 2,160 piksel çözünürlük çıkışı verebilecek. Microsoft tarafından performanslı bir bilgisayarın tüm gücünü taşıyan tablet olarak nitelendirilen Surface 2 Pro da aynı Surface 2 modelinde olduğu gibi ücretsiz SkyDrive ve SkyPe paketlerini içerecek. Microsoft tüm bunlara ek olarak yeni tablet için özel bir Dj aksesuarı da tanıtmış durumda. Son dönemde iPad'in dj'ler tarafından da kullanılmaya başlanmasını yakından takip etmiş olsa gerek, Microsoft ta yeni tablete özel bir dj klavyesi tanıttı. Bu klavye üzerinde dj'lerin en çok kullandığı fonksiyonların bir kısmına yer verilirken, tanıtımı ise Linkin Park grubunun dj'i Mr. Hahn yaptı. 
Yepyeni renk seçenekleri ile ön siparişlerine başlanan yeni nesil Surface tabletlerin, ilk modellerden farklı olarak daha fazla ülkede satışa sunulması beklenirken, Ekim ayında yenilenecek olan iPad'e karşı pazarda nasıl ibr başarım göstereceğini ise ilerleyen aylarda göreceğiz. 
Microsoft yeni nesil Surface 2 ve Surface Pro 2 tabletlerini tanıttı

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Mihrali Bey 5 yıl en beğenilen DubSteq
DubSteq
Biri x86 diğeri arm işlmeci kullanıyor. Demekki surface 2 Pro bazı masaüstü windows uygulamalarını çalıştırabilir en büyük fark bu olsa gerek.

hocam bazıları değil hepsini çalıştırabilir.
DubSteqBiri x86 diğeri arm işlmeci kullanıyor. Demekki surface 2 Pro bazı masaüstü windows uygulamalarını çalıştırabilir en büyük fark bu olsa...
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Great.Wave 5 yıl MK*
MK*

surface pro 2 iddialı bir cihaza benziyor x86, i5, ssd...


...pardon mağazayı saymamıştım. Geliştir şunu artık!


Surface Pro 2 için neyin mağazasından bahsediyorsun.Exe li programları kurabildikten sonra mağazaya ne gerek var.
Mağazası iyi tablet istiyorsan iPad alacaksın.Bu cihazı diğer tabletlerle bir tutmak mantıksız.
MK*surface pro 2 iddialı bir cihaza benziyor x86, i5, ssd......pardon mağazayı saymamıştım. Geliştir şunu artık! ...
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Gerginix 5 yıl
Microsoft, Thomas Alva Edison gibi... Bir ürünü yapamamanın bir sürü yolunu bulmadan, doğruya ulaşamıyor. Bir zamanlar merakla bekledigim Surface, artık olmuş gibi...

Lumia ise 1320 ve 1520 ile iyice kendine geldi. Fiyatlari da akli basinda olup, magaza genisledikce buyuk marka olacak.

Saniyorum 64gb depolama, sadece rt modelinde yer alacak. Apple`ın Air serisi gibi farkli inch ekran seçenekleri henüz telaffuz edilmiyor. "Apple begeni ve ilgi yaratiyor, digerleri buna yetismeye calisiyor"a yeni bir örnek. Kac yil olmus koca Microsoft Surface'i yeni adam ediyor. Ilk model yangindan mal kaçırır gibi cikarilmisti.

Neyse devam etsin, secenekler artarken kalitesi de artsın.
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yuzbasitm 5 yıl
Herkese Merhaba, amerikadan bir akrabam vasıtasıyla getirttim. Gayet memnunum. Power Cover ile birlikte yaklaşık olarak 2600 tl'ye mal oldu. ortalama 14-15 saat şarj süresi var. Yazılımcıyım. Genellikle program yazmak için kullanıyorum. Bulduğum her yerde program yazabiliyorum artık. Güncellemelerini yükledim. Türkçe dil paketini yükledim. Herhangi bir ısınma problemi ile henüz karşılaşmadım. Power cover ile birlikte biraz ağır. Ekran ilk başta çok küçük geliyor insana ama zamanla alışıyor. Oyunla işim yok ve gerçekten profesyonel amaçlı ve bilinçli olarak aldım. Merak ettiği şeyler olan varsa cevaplayabilirim.
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alifener3344 5 yıl
Kardeş bence ipad4 al
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Obsidian 5 yıl
Surfaca Pro 2 için docking station da olacak. Bu sayede normal bilgisayar gibi kullanılabilecek tablet, 2 tane monitöre bağlanabilecek vs. Bence ultrabook'tan daha avantajlı.

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Batuist 5 yıl
aslında sadece x86 versiyonu olmalıydı. böyle olunca piyasa alım kararında tereddütte kalıyor..
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Umutcan 5 yıl
X86 versiyonuna istediğin programı yükle diyenler, o programların %99.8'i dokunmatik ekran tablette kullanmak için hazırlanmamış bunu da göz önünde bulundurun isterseniz.
Klavye mouse takıp kullanırım diyorsanız, o zaman da neden tablet alıyorsunuz diye merak ederim. Hele ki ultrabook gibi bu işe daha uygun bir segment varken.
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JiggySaw 5 yıl
01001101
tabi ben surface sahibi biri değilim, kullananlardan duyduk RT iştetim sisteminin exe çalıştırmadığını.

Hocam Surface serisinde iki farklı model var: Surface RT ve Surface Pro. Senin bahsettiğin Surface RT; anlattığın gibi exe çalıştırmaz, Win8'in sadece modern arayüzüne sahiptir, sadece store da satılan uygulamaları çalıştırır. Surface Pro ise bildiğin TAM KAPASİTELİ Windows 8 kullanır, PC'lerde çalışan her türlü programı çalıştırır. İkisini birbirine karıştırmayın.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
surface pro fiyatı biraz makul olsa ortalıkta ipad falan kalmaz bildiğin hem masaüstü hem laptop hem tablet
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JiggySaw 5 yıl
"Üzerinde, üç adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, mini DisplayPort, Ethernet ve ses giriş-çıkışları bulunan Surface 2 Pro, özel istasyonu bağlandığında ise harici ekranlara 3,840 x 2,160 piksel çözünürlük çıkışı verebilecek."
Hocam tabletin 4 tane USB girişi, Ethernet potu falan yok, alet 1 USB girişine sahip, o girişler bahsettiğiniz istasyonda mevcut, o da 2014 de piyasaya çıkacak (ayrı satılıyor yani).
Kaynak:
blog.surface.com/...
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sertacarslan 5 yıl
Pro modeli bu kadar pahalı olmasaydı ve biraz daha ince olabilseydi, hem kişisel kullanımda, hem de kurumsal pazarda çok başarılı olabilirdi...
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RedLabel 5 yıl
Bilmeyenlere hemen soylemek lazim. Surface PRO versiyonu core i5 islemci ile gelen tablet formunda pc dir uzerinde de full WINDOWS calistirir, bildiginiz laptop anliyacaginiz. Kullanmis birisi olarak wacom digitizer da barindirdigi icin piyasadaki en ise yarar ultrabook tablet karisimi cihazdir diyebiliyorum. Yeni nesil islemci ile hem pil omru artacak hem de performansi bu da daha da guzel bir bilgisayar olmasini saglayacak.
RT versiyonu ise bildiginiz tablettir, isletim sistemi de android, ios eslenigidir. kullanmadim, kullanmayi da dusunmuyorum. Sonucta masa ustunu degistirebilecek pro versiyonu varken anlamli da bulmuyorum.
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senersongur 5 yıl
Bu tabletlerin önce makul fiyatla pazara sunulmasi lazim. İlk seri tutmadi zaten.

500-600TL bandından piyasaya sürülürse rakipleri acisindan tehlikeli olacaktır.

Umarim Microsoft adam gibi bir fiyatlandırma yapar.
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kule_genclik 5 yıl senersongur
hocam pro 899$ , rt 449$
Avrupa fiyatlarida euro hali olur 900 euro bize de en az 2.5 tan giris yapar 3000e kadar yolu var pro icin


http://www.microsoft.com/surface/en-us/pre-order
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