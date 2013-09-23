Microsoft yeni nesil Surface 2 ve Surface Pro 2 tabletlerini tanıttı

Microsoft kendi markası altında sunduğu Surface serisi tablet bilgisayarlarını yeniledi. Surface 2 Pro ve Surface 2 RT olmak üzere hem x86 hem de ARM tabanlı versiyonları bir kez daha karşımıza çıkan yeni nesil tabletler, tasarımdan ziyade donanım ve aksesuar tarafındaki yenilikler ile ön plana çıkıyorlar. Geçtiğimiz yıl lanse edilen Surface RT, 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunuyor ve Nvidiai Tegra 3 platformundan güç alıyordu.

Bugün lanse edilen Surface RT 2 ise, Full HD ekran ile geliyor ve Nvidia'nın Tegra 4 platformunu kullanıyor. Hem genel kullanım hem de grafik performansı önemli oranda arttırılan Surface RT 2, Windows 8.1 ile birlikte geliyor ve bu sayede başlat butonu gibi önemli yenilikleri de bünyesinde barındırıyor. 2 yıl boyunca 200GB'lık SkyDrive alanı ve bir yıllık sınırsız SkyPe görüşmesinin ücretsiz olarak verileceği Surface RT 2 ya da piyasa ismi ile Surface 2,aynı zamanda daha ince ve hafif bir kasaya sahip. Outlook RT ve 4 temel Microsoft Office yazılımını da beraberinde sunacak olan Surface 2, Windows 8.1'in lansmanına paralel olarak Ekim ayının son haftasında satışa sunulmuş olacak.

Microsoft'un en iddialı model olan Surface 2 Pro ise, Intel'in Haswell kod adını taşıyan 4. nesil Core i5 işlemcisinden güç alıyor. Birinci modele göre performansın ciddi oranda arttırıldığı ve pil ömrünün %60'a varan oranda geliştirildiği tablet bilgisayar, 10.6-inç büyüklüğünde Full HD ekrana sahip. Standart konfigürasyonda 4GB RAM ve 64GB SSD sürücü ile gelecek olan Surface 2 Pro, en üst seçenekte ise kullanıcılarına 512GB SSD ve 8GB RAM alternatifi sunacak. Berbarinde sunulacak Power Cover isimli dahili pile sahip kapak ile baz modele göre pil ömrünü 2.5 kat arttıracak olan tablet, Type Cover klavyenin yeni versiyonuyla ise hem arka aydınlatmalı hem de 1mm daha ince bir klavyeye sahip olacak.

Üzerinde, üç adet USB 2.0, bir adet USB 3.0, mini DisplayPort, Ethernet ve ses giriş-çıkışları bulunan Surface 2 Pro, özel istasyonu bağlandığında ise harici ekranlara 3,840 x 2,160 piksel çözünürlük çıkışı verebilecek. Microsoft tarafından performanslı bir bilgisayarın tüm gücünü taşıyan tablet olarak nitelendirilen Surface 2 Pro da aynı Surface 2 modelinde olduğu gibi ücretsiz SkyDrive ve SkyPe paketlerini içerecek. Microsoft tüm bunlara ek olarak yeni tablet için özel bir Dj aksesuarı da tanıtmış durumda. Son dönemde iPad'in dj'ler tarafından da kullanılmaya başlanmasını yakından takip etmiş olsa gerek, Microsoft ta yeni tablete özel bir dj klavyesi tanıttı. Bu klavye üzerinde dj'lerin en çok kullandığı fonksiyonların bir kısmına yer verilirken, tanıtımı ise Linkin Park grubunun dj'i Mr. Hahn yaptı.

Yepyeni renk seçenekleri ile ön siparişlerine başlanan yeni nesil Surface tabletlerin, ilk modellerden farklı olarak daha fazla ülkede satışa sunulması beklenirken, Ekim ayında yenilenecek olan iPad'e karşı pazarda nasıl ibr başarım göstereceğini ise ilerleyen aylarda göreceğiz.