Microsoft’tan Windows el konsollarına pil ömrü dopingi: Project Green Leaf ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Xbox el konsolu projesini rafa kaldırdığı iddia edilse de,0 şirket taşınabilir oyun pazarından tamamen vazgeçmiyor. Sızdırılan bilgilere göre teknoloji devi, “Project Green Leaf” adlı yeni girişimiyle Windows tabanlı oyun el cihazlarının en büyük sorunlarından biri olan düşük pil ömrünü çözmeye hazırlanıyor.

Xbox GDK optimize edilecek

Moore’s Law is Dead tarafından paylaşılan detaylara göre Project Green Leaf’in temel amacı, Steam Deck ile Windows tabanlı taşınabilir sistemler arasındaki enerji verimliliği farkını kapatmak. Microsoft’un bu doğrultuda Xbox GDK içerisine doğrudan güç tasarrufu odaklı optimizasyonlar entegre ettiği belirtiliyor.

Sistemin merkezinde ise “Power Optimized (PO)” ve “Power Optimized Plus (PO+)” isimli iki farklı performans profili yer alıyor. Ancak bunlar sıradan güç modları değil. Microsoft’un yaklaşımı, geliştiricilerin oyun içindeki belirli sahnelerde çözünürlük ölçeklendirmesi veya performans sınırlandırmaları uygulamasını gerektiriyor. Özellikle menüler, lobiler veya görsel yoğunluğu düşük alanlarda performansın kontrollü şekilde düşürülmesiyle enerji tüketimi azaltılacak.

İddialara göre Microsoft’un şirket içi testlerinde Fortnite dahil bazı oyunlarda yüzde 30’a kadar güç tasarrufu elde edildi. Bu da özellikle Windows tabanlı el konsollarında ciddi şekilde hissedilen kısa batarya ömrü sorununa önemli bir çözüm sunabilir.

PlayStation 5’in Güç Tasarrufu Modu yaklaşımından farklı olarak Microsoft’un çözümünün daha esnek olduğu belirtiliyor. Sony’nin donanım seviyesinde daha katı sınırlamalar kullandığı, Microsoft’un ise geliştiricilere daha fazla kontrol vererek oyun deneyimini korumayı hedeflediği ifade ediliyor.

Project Green Leaf’in ilk sürümünün Mayıs veya Haziran 2026 döneminde kullanıma sunulması bekleniyor.