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Microsoft'ta 1000 mühendis, Windows 8'in ARM versiyonu üzerinde çalışıyor

8 yıl
30b
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32
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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New York merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in analistlerinden Adam Holt, Microsoft yöneticileriyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamasında, ARM platformuna destek sunan Windows 8 işletim sisteminin, bazılarının düşündüğünden daha erken bir tarihte, bu senenin sonuna doğru veya gelecek yılın başında pazarda olacağını öne sürdü.

Windows 7 işletim sistemiyle tablet bilgisayar pazarında da yer alan Microsoft, Apple iOS ve Google Android gibi rakipleri karşısında henüz güçlü bir varlık gösterebilmiş değil. Redmond merkezli yazılım devi, geçtiğimiz ay düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ise ARM tabanlı yongada sistem platformları üzerinde çalışan Windows 8 demosu yapmıştı.

Microsoft'ta 1000 mühendis, Windows 8'in ARM versiyonu üzerinde çalışıyor
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Intel ve AMD'nin x86 mimarisini esas alan mevcut işlemcileriyle birlikte Nvidia Tegra 2, Qualcomm Snapdragon ve Texas Instruments OMAP gibi ARM tabanlı yongada sistem platformlarının yükselişini dikkate alan Microsoft, kolları sıvamış durumda. Gelen bilgilere göre, 1000 kadar mühendis, Windows 8'in ARM versiyonu için yoğun mesai yapıyor.

Microsoft'un, ARM platformuna verdiği desteğin temelinde tablet bilgisayar pazarına yönelik güçlü projeksiyonlar yatıyor. Morgan Stanley'e göre, 2012 yılında 100 milyon tablet satılması beklenirken, bu tabletlerin çok büyük bir kısmı ARM tabanlı olacak. Öte taraftan ARM tarafındaki gelişme, notebook, netbook ve masaüstü bilgisayarlara da yansıyacak gibi görünüyor.

Nvidia, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde, Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu duyurdu. ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdeğe ve 12 çekirdekli grafik işlem birimine sahip olan Tegra 3, Nvidia'nın iddialarına göre çok daha düşük güç tüketim seviyesinde Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha yüksek performans sunabiliyor.

Microsoft'ta 1000 mühendis, Windows 8'in ARM versiyonu üzerinde çalışıyor
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Tablet bilgisayarlarla ilgili bir diğer gelişme ise kurumsal müşteri tarafında gözlemleniyor. Piyasa araştırmalarına göre, büyük ölçekli işletmelerde, bireysel terminaller yerine tabletlere geçiş yapılabilir. Bu uygulamayla birlikte tabletlere ek olarak sanallaştırma yazılımlarına olan ihtiyaç ta artacak ve Microsoft, buradan da hatırı sayılır bir gelir etmeyi amaçlıyor.

Dell'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yol haritasında, Windows 8 işletim sistemli tabletlerin çıkışı için 2012 işaret ediliyordu. Ancak 1000 mühendis ile Windows 8 işletim sisteminin ARM versiyonu için çalışmalarına devam eden Microsoft'un, sene sonundaki noel dönemini kaçırmak istemeyeceği ve tüketim çılgınlığının yaşandığı bu dönemde Windows 8 ve Tegra 3'lü tabletlerin çıkabileceği konuşuluyor.


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Python 8 yıl
mobil piyasada microsoft etkisi artacak gibi
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Jaimine_RAJA 8 yıl
ilahi microsoft,sen adama selpak sattırırsın :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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abdulmusavvir 8 yıl
Çok kere Windowsun neden bir çok dizüstü ve netbook'a kurulamıyor olması kafamı kurcalamıştır, firmanın beceriksizliğine verip geçmiştim, hatta Windows 7 için microsoft, arm ye kurulacak haberi verdi beceremedi. Demek anca bu tecrübeyi kazanabildiler, herkese hayırlı olsun.
Windows diyoruz yeni yetme bilgisayarcıların tek bildiği işletim sistemi, arm'ye de kurulabilecek olmasının yanında, halen destekleyemediği işlemciler var, umalımki ilerde düzgün bir sürümle her işlemciye kurulabilen bir windows yapmayı başarsınlar.
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DH Misafiri 8 yıl
microsoft , Windows işletim sistemi ile işletim sistemi piyasasında suan herkezce 1. sırada yer alıyor fakat apple'ın yaptığı gibi kendi yazılım ve donanımından para kazanamıyor. Pc alanında da su saatten sonra donanım + işletim sistemi satarak para kazanabileceğini sanmıyorum. Tabletlere windows 8 yükleyerek cep telefonu pazarında windows 7 işletim sistemli telefon çıkaratarak ilk kez donanım + yazılım satışına çıktı ve tablet piyasasına herkezin kullanacağı windows 8i tablete entegre ederek bence çok iyi bir satış grafiği yakalayacağına inanıyorum...Biraz geç oldu ama microsoft sonunda farkına varabildi....
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Xagdas 8 yıl
Kelle başı minimum 10.ooo EURO'ya bağlarız bu konuyu...!
40-50.ooo'e kadar da çıkar bence bu sayı kilit mühendislerde.
Ordan burdan, AMD'den nVidia'dan tranfer olan mühendisler 6-7.ooo dolara mı çalışırlar sandınız :))) Bir "0" fazla yazın sonuna.
Ama bak ben 5.ooo €'ya çalışırım gocunmam yani ;))
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Cremiesto 8 yıl

Cagdas dv6196

Kelle başı minimum 10.ooo EURO'ya bağlarız bu konuyu...!
40-50.ooo'e kadar da çıkar bence bu sayı kilit mühendislerde.
Ordan burdan, AMD'den nVidia'dan tranfer olan mühendisler 6-7.ooo dolara mı çalışırlar sandınız :))) Bir "0" fazla yazın sonuna.
Ama bak ben 5.ooo €'ya çalışırım gocunmam yani ;))


cağdaş oyuzden senı almıyorlar az para alanlari sevmiyirlermiş :D
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cgdincer 8 yıl
video u izlememiştim, yuh diyorum adamlar her platform için neredeyse windowsu destekliyorlar. yakın zamanda android filan kalacağını hiç sanmıyorum.
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Tolgá 8 yıl
Gördü tabi tabletlerdeki telefonlardaki ve armdeki potansiyeli.
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multeci 8 yıl
şu x86 dan kurtulabilsek ne güzel olacak ve şu dirext x den.
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Public_Enemy 8 yıl
çok güzel, Windows desteği gelince, ARM'ın masa üstü versiyonlarıda çıkar, ARM lisansına sahip birçok firma masaüstü kulvarına girer, yani işlemci kulvarında, seçenek ve rekabet artacak, fiyatlar düşecek demektir.
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homeedition88 8 yıl
Nokia ile stratejik ortaklik ve arm tabanli windows 8 ilginc durumlara gebe olacak gibi. en azindan nokia'nın tabletlerinin işletim sisteminin ne olacağı konusunda kesin bilgiliyiz....
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alicans35 8 yıl
Yeni kernel uğur getirir inşallah



Volkanbaba

Çok güzel arm lerdede çalışması ama şu windows8 2012in yaz ayından sonra çıksın hemen çıkmasın.Microsoft yatırım yapacağı yeri biliyor.



2012 den önce çıkacağını zannetmiyorum, 2 adet beta versiyon ve ara sürümler olacak.Ekim ayında PDC2011 de beta versiyonu tanıtılabilir.



Dante

Mühendislerin maaşları ortalama 4000 dolar desek, ayda 4 milyon dolar sırf buraya gidiyor.

konuya değişik bir yaklaşım yaptım



Güzel bir işletim sistemi bizi bekliyor gibi.
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cgdincer 8 yıl
androide çok kısa sürede alıştı herkes ama rüzgarının çabuk geçmeside olası. çünkü tüketici acimasiz, en iyisini istiyor marka fanlığı filan bir süre sonra fos oluyor. daha önceki windowsun arm desteği haberini duyduğumda yeni bir değişimin kapıda olduğunu hissetmiştim. eğer x86 mimarisinin programlama portunu arm için performanslı yaparlarsa. şuanda kullandigimiz program oyunlar windows taki çoğu şeyi telefonunuz da kullanabilmek herkesin 1.tercihi olup arkasinda başka hiç bir rüzgâri birakmaz. zaman gösterecek bu heyecanlı bekleyişin sonucunu.
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