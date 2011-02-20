Microsoft'ta 1000 mühendis, Windows 8'in ARM versiyonu üzerinde çalışıyor

New York merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in analistlerinden Adam Holt, Microsoft yöneticileriyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamasında, ARM platformuna destek sunan Windows 8 işletim sisteminin, bazılarının düşündüğünden daha erken bir tarihte, bu senenin sonuna doğru veya gelecek yılın başında pazarda olacağını öne sürdü.

Windows 7 işletim sistemiyle tablet bilgisayar pazarında da yer alan Microsoft, Apple iOS ve Google Android gibi rakipleri karşısında henüz güçlü bir varlık gösterebilmiş değil. Redmond merkezli yazılım devi, geçtiğimiz ay düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ise ARM tabanlı yongada sistem platformları üzerinde çalışan Windows 8 demosu yapmıştı.

Intel ve AMD'nin x86 mimarisini esas alan mevcut işlemcileriyle birlikte Nvidia Tegra 2, Qualcomm Snapdragon ve Texas Instruments OMAP gibi ARM tabanlı yongada sistem platformlarının yükselişini dikkate alan Microsoft, kolları sıvamış durumda. Gelen bilgilere göre, 1000 kadar mühendis, Windows 8'in ARM versiyonu için yoğun mesai yapıyor.

Microsoft'un, ARM platformuna verdiği desteğin temelinde tablet bilgisayar pazarına yönelik güçlü projeksiyonlar yatıyor. Morgan Stanley'e göre, 2012 yılında 100 milyon tablet satılması beklenirken, bu tabletlerin çok büyük bir kısmı ARM tabanlı olacak. Öte taraftan ARM tarafındaki gelişme, notebook, netbook ve masaüstü bilgisayarlara da yansıyacak gibi görünüyor.

Nvidia, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde, Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu duyurdu. ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdeğe ve 12 çekirdekli grafik işlem birimine sahip olan Tegra 3, Nvidia'nın iddialarına göre çok daha düşük güç tüketim seviyesinde Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha yüksek performans sunabiliyor.

Tablet bilgisayarlarla ilgili bir diğer gelişme ise kurumsal müşteri tarafında gözlemleniyor. Piyasa araştırmalarına göre, büyük ölçekli işletmelerde, bireysel terminaller yerine tabletlere geçiş yapılabilir. Bu uygulamayla birlikte tabletlere ek olarak sanallaştırma yazılımlarına olan ihtiyaç ta artacak ve Microsoft, buradan da hatırı sayılır bir gelir etmeyi amaçlıyor.

Dell'in geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yol haritasında, Windows 8 işletim sistemli tabletlerin çıkışı için 2012 işaret ediliyordu. Ancak 1000 mühendis ile Windows 8 işletim sisteminin ARM versiyonu için çalışmalarına devam eden Microsoft'un, sene sonundaki noel dönemini kaçırmak istemeyeceği ve tüketim çılgınlığının yaşandığı bu dönemde Windows 8 ve Tegra 3'lü tabletlerin çıkabileceği konuşuluyor.