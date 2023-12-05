Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilgisayar endüstrisinin geleceği “AI PC” etrafında dönecek

    AMD, Intel ve Qualcomm, yapay zekanın bilgisayar endüstrisini değiştirmesini istiyor. Firmalar aynı zamanda yapay zeka için uygulama tarafında da yoğun mesai harcıyor.
    Bilgisayar endüstrisinin geleceği “AI PC” etrafında dönecek Tam Boyutta Gör
    Popüler yapay zeka uygulamalarının bulut veri merkezlerinde değil de kişisel bilgisayarlarda işleneceği, çalışacağı gelecek artık çok yakın. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları ise bu durumu sektör için bir devrim olarak görürken AI PC akımıyla tüketici taleplerinin ciddi bir şekilde artacağına inanıyor. Windows 12 ile 2024'ten itibaren başlayacak olan AI PC devrimine giden yolda sektör, yapay zeka için etkili uygulamalar arayışı içerisinde.

    AI PC devrimine az kaldı

    OpenAI’ın yaptığı gibi nesilsel yapay zeka ilerlemelerinin hızlı yükselişini gördük. Bu süreçte Microsoft, Copilot ile kendi yapay zeka destekli hizmetini sunmaya başlarken Windows 12'nin piyasaya sürülmesine doğru ilerledikçe çok daha fazlasını görmeye başlayacağız.

    AMD, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Ryzen AI ile yapay zeka işlemcilerinin ön saflarında yer aldı, Intel'in yakında çıkacak Meteor Lake CPU'larında yapay zekaya adanmış bir çipi var ve Qualcomm, Windows cihazları için yakında çıkacak Snapdragon SoC için yapay zekayı merkeze almış durumda.

    Donanım tarafı AI PC devrimine hazır olsa da en nihayetinde buradaki potansiyeli yazılım, yani uygulamalar aracılığıyla kullanacağız. Sektör şimdiden bu anlamda en yetenekli uygulamanın peşinde koşuyor diyebiliriz. Firmalar yapay zekanın Tetris'ini. Mario Kart'ını istiyor. Teknoloji şirketleri hem donanım hem de uygulama desteğiyle birlikte tüketici talebinde de ciddi bir artış yaşanmasını bekliyor.

    Kıyasıya rekabet sürüyor

    Bilgisayar endüstrisinin geleceği “AI PC” etrafında dönecek Tam Boyutta Gör
    AMD ve Intel bu yaratıcı ve etkili uygulamalar için yoğun mesai harcıyor. Intel, geliştiricilere çok sayıda mühendislik, tasarım ve pazarlama kaynağı sağlayan "sektörün ilk" AI PC Acceleration programını başlattı. Adobe, Zoom Video Communications ve Cisco Systems dahil olmak üzere 100'den fazla ISV halihazırda programda yer alıyor. Öte yandan AMD, Ryzen destekli yapay zeka bilgisayarları için ilgi çekici bir uygulama yaratan geliştiriciye 10.000 dolar ödül verecek bir yarışma başlattı.

    Yapay zeka çiplerinde de firmalar yarış içinde. Qualcomm ve Apple, birkaç yıl önce bu özel unsurlara sahip işlemcileri piyasaya süren ilk şirketler oldu. Qualcomm'un durumunda bu, Snapdragon çiplerinin içindeki nöral işlem birimi ve Apple'ın durumunda ise Mac bilgisayarlar için M serisi çiplerinin içindeki nöral motor. Öte yandan AMD, bu yılın başlarında yapay zeka motoruna sahip ilk işlemcilerini, dizüstü bilgisayarlar için Ryzen 7040 serisini piyasaya sürdü. Intel ise nöral işlem birimine sahip ilk çiplerini (daha önce Meteor Lake olarak bilinen Core Ultra serisi) önümüzde haftalarda piyasaya sunacak.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/94749/amd-intel-qualcomm-want-ai-pcs-to-change-the-industry-killer-apps-for-are-coming/index.html https://www.crn.com/news/computing/tech-giants-say-ai-pcs-will-change-the-industry-as-they-hunt-for-killer-apps-?itc=refresh
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çamaşır makinesinin altından neden su gelir laptop ekran kartı değişir mi katrilyondan sonra ne gelir ps3 sistem depolama alanındaki dosya sistemi bozuk ve geri yüklenecek kolonya pire öldürür mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus
    Reeder P13 Blue Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
    Asus Vivobook 15 X1502ZA-EJ922
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız