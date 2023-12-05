Bilgisayar endüstrisinin geleceği “AI PC” etrafında dönecek

AI PC devrimine az kaldı
OpenAI’ın yaptığı gibi nesilsel yapay zeka ilerlemelerinin hızlı yükselişini gördük. Bu süreçte Microsoft, Copilot ile kendi yapay zeka destekli hizmetini sunmaya başlarken Windows 12'nin piyasaya sürülmesine doğru ilerledikçe çok daha fazlasını görmeye başlayacağız.
AMD, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Ryzen AI ile yapay zeka işlemcilerinin ön saflarında yer aldı, Intel'in yakında çıkacak Meteor Lake CPU'larında yapay zekaya adanmış bir çipi var ve Qualcomm, Windows cihazları için yakında çıkacak Snapdragon SoC için yapay zekayı merkeze almış durumda.
Donanım tarafı AI PC devrimine hazır olsa da en nihayetinde buradaki potansiyeli yazılım, yani uygulamalar aracılığıyla kullanacağız. Sektör şimdiden bu anlamda en yetenekli uygulamanın peşinde koşuyor diyebiliriz. Firmalar yapay zekanın Tetris'ini. Mario Kart'ını istiyor. Teknoloji şirketleri hem donanım hem de uygulama desteğiyle birlikte tüketici talebinde de ciddi bir artış yaşanmasını bekliyor.
Kıyasıya rekabet sürüyor
Yapay zeka çiplerinde de firmalar yarış içinde. Qualcomm ve Apple, birkaç yıl önce bu özel unsurlara sahip işlemcileri piyasaya süren ilk şirketler oldu. Qualcomm'un durumunda bu, Snapdragon çiplerinin içindeki nöral işlem birimi ve Apple'ın durumunda ise Mac bilgisayarlar için M serisi çiplerinin içindeki nöral motor. Öte yandan AMD, bu yılın başlarında yapay zeka motoruna sahip ilk işlemcilerini, dizüstü bilgisayarlar için Ryzen 7040 serisini piyasaya sürdü. Intel ise nöral işlem birimine sahip ilk çiplerini (daha önce Meteor Lake olarak bilinen Core Ultra serisi) önümüzde haftalarda piyasaya sunacak.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/94749/amd-intel-qualcomm-want-ai-pcs-to-change-the-industry-killer-apps-for-are-coming/index.html https://www.crn.com/news/computing/tech-giants-say-ai-pcs-will-change-the-industry-as-they-hunt-for-killer-apps-?itc=refresh Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.