Bilgisayar endüstrisinin geleceği “AI PC” etrafında dönecek

Tam Boyutta Gör Popüler yapay zeka uygulamalarının bulut veri merkezlerinde değil de kişisel bilgisayarlarda işleneceği, çalışacağı gelecek artık çok yakın. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bazıları ise bu durumu sektör için bir devrim olarak görürken AI PC akımıyla tüketici taleplerinin ciddi bir şekilde artacağına inanıyor. Windows 12 ile 2024'ten itibaren başlayacak olan AI PC devrimine giden yolda sektör, yapay zeka için etkili uygulamalar arayışı içerisinde.

AI PC devrimine az kaldı

OpenAI’ın yaptığı gibi nesilsel yapay zeka ilerlemelerinin hızlı yükselişini gördük. Bu süreçte Microsoft, Copilot ile kendi yapay zeka destekli hizmetini sunmaya başlarken Windows 12'nin piyasaya sürülmesine doğru ilerledikçe çok daha fazlasını görmeye başlayacağız.

AMD, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Ryzen AI ile yapay zeka işlemcilerinin ön saflarında yer aldı, Intel'in yakında çıkacak Meteor Lake CPU'larında yapay zekaya adanmış bir çipi var ve Qualcomm, Windows cihazları için yakında çıkacak Snapdragon SoC için yapay zekayı merkeze almış durumda.

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Donanım tarafı AI PC devrimine hazır olsa da en nihayetinde buradaki potansiyeli yazılım, yani uygulamalar aracılığıyla kullanacağız. Sektör şimdiden bu anlamda en yetenekli uygulamanın peşinde koşuyor diyebiliriz. Firmalar yapay zekanın Tetris'ini. Mario Kart'ını istiyor. Teknoloji şirketleri hem donanım hem de uygulama desteğiyle birlikte tüketici talebinde de ciddi bir artış yaşanmasını bekliyor.

Kıyasıya rekabet sürüyor

Tam Boyutta Gör AMD ve Intel bu yaratıcı ve etkili uygulamalar için yoğun mesai harcıyor. Intel, geliştiricilere çok sayıda mühendislik, tasarım ve pazarlama kaynağı sağlayan "sektörün ilk" AI PC Acceleration programını başlattı. Adobe, Zoom Video Communications ve Cisco Systems dahil olmak üzere 100'den fazla ISV halihazırda programda yer alıyor. Öte yandan AMD, Ryzen destekli yapay zeka bilgisayarları için ilgi çekici bir uygulama yaratan geliştiriciye 10.000 dolar ödül verecek bir yarışma başlattı.

Yapay zeka çiplerinde de firmalar yarış içinde. Qualcomm ve Apple, birkaç yıl önce bu özel unsurlara sahip işlemcileri piyasaya süren ilk şirketler oldu. Qualcomm'un durumunda bu, Snapdragon çiplerinin içindeki nöral işlem birimi ve Apple'ın durumunda ise Mac bilgisayarlar için M serisi çiplerinin içindeki nöral motor. Öte yandan AMD, bu yılın başlarında yapay zeka motoruna sahip ilk işlemcilerini, dizüstü bilgisayarlar için Ryzen 7040 serisini piyasaya sürdü. Intel ise nöral işlem birimine sahip ilk çiplerini (daha önce Meteor Lake olarak bilinen Core Ultra serisi) önümüzde haftalarda piyasaya sunacak.

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