Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı

Microsoft devam eden Connect(); 2017 etkinliğinde, geliştiricilerin eşzamanlı olarak birlikte kodlama yapabilmesini sağlayacak Visual Studio Live Share'ı tanıttı. Şu anda geliştirme aşamasında özellik, Visual Studio 2017 veya Visual Studio Code kullanan geliştiricilerin herhangi bir proje üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmelerine izin verecek.

Microsoft işbirliği oturumu başlattığınızda, takım arkadaşlarınızın repo klonlamasına veya herhanigi bir bağımlılık yüklemesine gerek kalmadan paylaştığınız kodu okuyabileceğini söylüyor. Ayrıca dilerseniz diğer geliştiricilerin imlecini görebilir ve kod üzerinde yaptığı değişiklikleri daha kolay takip edebilirsiniz. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek eş zamanlı kod düzenleme işleminin nasın yapılacağını görebilirsiniz.

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Visual Studio Live Share, temel olarak aynı fiziksel konumda olmayan geliştiricilerin herhangi bir projeye ait kodları, eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak sağlayacak. Bu sayede geliştiriciler işbirliği içerisinde çalışma şansına sahip olurken debug (hataların bulunarak düzeltilmesi) sürecini de birlikte yürütebilecekler. Microsoft, Visual Studio Live Share'ın ne zaman genel kullanıma sunulacağını söylemedi. Ancak şirket 2018 yılının ilk çeyreğine kadar "sınırlı önizleme" programı başlatmayı hedefliyor.

https://code.visualstudio.com/blogs/2017/11/15/live-share