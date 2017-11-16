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Microsoft'tan geliştiricilere müjde: Visual Studio Live Share tanıtıldı

Yazılım devi, Visual Studio 2017 veya Visual Studio Code kullanan geliştiricilerin aynı fiziksel konumda olmasalar da birlikte çalışmalarını sağlayacak yeni Visual Studio Live Share aracını duyurdu.
1 yıl
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5
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft devam eden Connect(); 2017 etkinliğinde, geliştiricilerin eşzamanlı olarak birlikte kodlama yapabilmesini sağlayacak Visual Studio Live Share'ı tanıttı. Şu anda geliştirme aşamasında özellik, Visual Studio 2017 veya Visual Studio Code kullanan geliştiricilerin herhangi bir proje üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmelerine izin verecek.
Microsoft işbirliği oturumu başlattığınızda, takım arkadaşlarınızın repo klonlamasına veya herhanigi bir bağımlılık yüklemesine gerek kalmadan paylaştığınız kodu okuyabileceğini söylüyor. Ayrıca dilerseniz diğer geliştiricilerin imlecini görebilir ve kod üzerinde yaptığı değişiklikleri daha kolay takip edebilirsiniz. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek eş zamanlı kod düzenleme işleminin nasın yapılacağını görebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor"
Visual Studio Live Share, temel olarak aynı fiziksel konumda olmayan geliştiricilerin herhangi bir projeye ait kodları, eş zamanlı olarak düzenlemesine olanak sağlayacak. Bu sayede geliştiriciler işbirliği içerisinde çalışma şansına sahip olurken debug (hataların bulunarak düzeltilmesi) sürecini de birlikte yürütebilecekler. Microsoft, Visual Studio Live Share'ın ne zaman genel kullanıma sunulacağını söylemedi. Ancak şirket 2018 yılının ilk çeyreğine kadar "sınırlı önizleme" programı başlatmayı hedefliyor.

https://code.visualstudio.com/blogs/2017/11/15/live-share Yorum Yaz
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SirusBro 5 ay
Sonunda.
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Asiti07 5 ay
Çok iyi olmuş gerçekten.
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drjacob 1 yıl
Microsoft güzel işler yapmaya başlıyor gibi
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FatihAsl 1 yıl
ilk önce Eclipse Che, sonra Atom, şimdide Visual Studio bu desteği sağlamaya başladı. darısı Netbeans a
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alpmirza 1 yıl
Ise yarayabilir hos olmus
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