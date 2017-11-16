GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor

GitHub'un üç yıl önce kullanıma sunduğu Atom isimli metin editörü, Sublime Text gibi çapraz platform kod düzenleme ve metin editörü yazılımlarına açık kaynaklı bir alternatif olarak gelmişti. Atom'un artık gerçek zamanlı işbirliğini desteklediği duyuruldu. Metin editörü bu sayede kod üzerinde birlikte çalışmayı mümkün kılabilecek hale geldi.

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Teletype özelliği, projedeki diğer geliştiricilerle takım oluşturmanızı ve ayrı ayrı imleç ve sıfır gecikmeyle aynı anda kod yazıp düzenlemenizi sağlıyor. Şirket, verilerinizin şifrelenmiş peer-to-peer bağlantılarla aktarıldığını belirttiği için kodlarınızın güvenliği konusunda endişelenmeniz gerekmeyecek.

beta aşamasında olduğu için diğer kişilerle kod üzerinde yapılan değişiklik ve eklemeleri tartışabileceğiniz sohbet penceresi gibi beraber çalışmayı kolaylaştıracak ek özellikler yok. Ancak bu işlevlerin ileriki zamanlarda programa dahil edilmesi bekleniyor. Atom'un kurulum dosyasını ve Teletype paketini buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Henüzolduğu için diğer kişilerle kod üzerinde yapılan değişiklik ve eklemeleri tartışabileceğinizgibi beraber çalışmayı kolaylaştıracak ek özellikler yok. Ancak bu işlevlerinprograma dahil edilmesi bekleniyor. Atom'un kurulum dosyasını ve Teletype paketinibilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://teletype.atom.io