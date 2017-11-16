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GitHub'un Atom metin editörü artık eş zamanlı kod düzenlemesine izin veriyor

Github'un açık kaynaklı alternatif metin ve kod editörü olan Atom, artık kullanıcıların diğer geliştiricilerle aynı anda kod yazıp düzenlemesini sağlıyor. Teletype özelliğinin detayları haberimizde...
1 yıl
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10
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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GitHub'un üç yıl önce kullanıma sunduğu Atom isimli metin editörü, Sublime Text gibi çapraz platform kod düzenleme ve metin editörü yazılımlarına açık kaynaklı bir alternatif olarak gelmişti. Atom'un artık gerçek zamanlı işbirliğini desteklediği duyuruldu. Metin editörü bu sayede kod üzerinde birlikte çalışmayı mümkün kılabilecek hale geldi.
Ayrıca Bkz. "En çok kullanılan Android sürümü 2 yıldan eski"
Teletype özelliği, projedeki diğer geliştiricilerle takım oluşturmanızı ve ayrı ayrı imleç ve sıfır gecikmeyle aynı anda kod yazıp düzenlemenizi sağlıyor. Şirket, verilerinizin şifrelenmiş peer-to-peer bağlantılarla aktarıldığını belirttiği için kodlarınızın güvenliği konusunda endişelenmeniz gerekmeyecek.
Henüz beta aşamasında olduğu için diğer kişilerle kod üzerinde yapılan değişiklik ve eklemeleri tartışabileceğiniz sohbet penceresi gibi beraber çalışmayı kolaylaştıracak ek özellikler yok. Ancak bu işlevlerin ileriki zamanlarda programa dahil edilmesi bekleniyor. Atom'un kurulum dosyasını ve Teletype paketini buraya tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

https://teletype.atom.io Yorum Yaz
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drjacob 1 yıl
Atom'u severek kullanıyorum , çok iyi app
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Türkçesever 1 yıl
Atom, bildiğim kadarıyla açık kaynak kodlu ve özgür bir yazılım. Ücretsiz olması ve özelleştirilebilmesi de önemli bir avantaj.
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vonderplanitz 1 yıl Türkçesever
KALEMLİK100
Atom, bildiğim kadarıyla açık kaynak kodlu ve özgür bir yazılım. Ücretsiz olması ve özelleştirilebilmesi de önemli bir avantaj.

Hocam o saydığınız özellikler yani açık kaynak kodlu ve özgür bir yazılım olması, ücretsiz olması ve özelleştirilebilmesi Emacs'te 1976'dan beri var :|
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TheLastNinja 1 yıl
3 idiots filmindeki karaktere benzemiş, zamandan kazanmak için iki eli ile aynı anda yazı yazıyordu tahtaya :D
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Guest-ACB5B9068 1 yıl
VSCODE VARKEN
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vonderplanitz 1 yıl
Emacs'in togetherly modu ile gerçek zamanlı kod düzenleme yapılabiliyor yani Emacs kullanıcıları açısından cok yeni bir olay deil.
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geranimo486 1 yıl
co-op girişebileceğiz yani,zevkli olabilir.
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selmand 1 yıl
Çok iyi ya
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Mephalay 1 yıl
Ben sevemedim atomu. Editor icin fazla sofistike, ide icin fazla yuzeysel.
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Tugrul_512bit 1 yıl
Pair programming iyidir. 3. kişi karışırsa biraz zor olabilir.
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programlama, github ve
10 etiket daha gerçek zamanlı kod editörü metin editörü eşzamanlı kod düzenleme atom teletype Diğer Yazılım Yazılım Onur Seven
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