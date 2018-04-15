Microstrategy sempozyumunun ikincisi İstanbul’da düzenlendi

Türkiye’de sektörünün önde gelen firmalarına veriye dayalı çözümler sunan Obase ile kurumsal analitik ve mobilite yazılımında lider platformlardan Microstrategy, aynı adı taşıyan sempozyumun İstanbul’da bu sene ikincisini düzenledi.

Microstrategy sempozyumu

Dijital dönüşüm ve akıllı kurum olma yolculuğu top yekûn hareket edilmesi gereken bir süreç. Veriye dayalı yönetimi icra edebilmek için gereken kültürel dönüşümü yapmış ve kurumun tüm bileşenlerine dijitalleşmiş hizmetler yaratabilmek için kullanabileceği dengeli bir veri altyapısı oluşturmuş şirketler Akıllı Kurum olarak tanımlanıyor.

Microstrategy platformu veriye dayalı olarak; müşteriye hizmet verme, satış sürecini yönetme ve iş yapma yetkinliğini artırmaya yönelik çözümler sunuyor. Ayrıca veriye dayalı karar verme ve yönetim kültürü dönüşümüne katkı sağlıyor.

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Ülkemizde Turkcell, Migros, QNB Finansbank, THY ve Eczacıbaşı Esan gibi pek çok dev şirket Microstrategy teknolojilerinden faydalanıyor.

Microstrategy 10 platformunun son çıkan yeniliklerinin sergilendiği Microstrategy sempozyumunda akıllı kurum olmak, analitiğin dijitalleşmedeki yeri, iş hızında akıllı kararlar alabilmenin yolları, veriye dayalı yönetim kültürü, yapay zekâ ve artırılmış/sanal gerçeklik gibi konular ele alındı. Ayrıca şirketler MicroStrategy’nin teknolojisiyle elde ettikleri başarılı iş sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumda Microstrategy Başkan Yardımcısı Hugh Owen, Microstrategy Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Darryl Owen, Obase CEO’su Dr. Bülent Dal, Microstrategy Türkiye Ülke Müdürü Evren Eray ve Turkcell CRM, İş Zekâsı ve Dijital Yetenekler Direktörü İnanç Çakıroğlu konuşmacı olarak yer aldı.