MicroStrategy kâra geçti, BTC satın almaya devam edecek

MicroStrategy yine BTC satın aldı
Piyasanın kötü şartlarına rağmen düzenli olarak Bitcoin satın almaya devam eden MicroStrategy son olarak 467 BTC daha satın alarak toplam varlıklarını 152800 seviyesine yükseltti. Şirketin elinde toplamda 4.4 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor.
Geçen yıl Bitcoin fiyatındaki büyük çöküş ile 1.1 milyar dolar kaybeden firma bu yıl ikinci çeyrekte piyasa toparlanınca 22 milyon dolarlık net gelire ulaştı. Bu dönemde varlık kayıpları 24 milyon dolar ile en düşük seviyeye geriledi.
MicroStrategy mümkün olan her imkânla BTC satın almaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde hisselerden 750 milyon dolarlık satış yaparak bütçeyi yeni satın alımlar için kullanacak. Bu haber sonrasında Bitcoin beklendiği ölçüde bir düşüş görmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü