MicroStrategy kâra geçti, BTC satın almaya devam edecek

Kripto para dünyasında ters indikatör lakabı takılan MicroStrategy kurumu tüm olumsuzluklara rağmen portföyünü büyütmeye devam ediyor. Firma uzun süre sonra kâra geçmeyi de başardı.

MicroStrategy yine BTC satın aldı

Piyasanın kötü şartlarına rağmen düzenli olarak Bitcoin satın almaya devam eden MicroStrategy son olarak 467 BTC daha satın alarak toplam varlıklarını 152800 seviyesine yükseltti. Şirketin elinde toplamda 4.4 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor.

Base ağını kullananlar dikkat, dolandırıcı kaynıyor 1 gün önce eklendi

Geçen yıl Bitcoin fiyatındaki büyük çöküş ile 1.1 milyar dolar kaybeden firma bu yıl ikinci çeyrekte piyasa toparlanınca 22 milyon dolarlık net gelire ulaştı. Bu dönemde varlık kayıpları 24 milyon dolar ile en düşük seviyeye geriledi.

MicroStrategy mümkün olan her imkânla BTC satın almaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde hisselerden 750 milyon dolarlık satış yaparak bütçeyi yeni satın alımlar için kullanacak. Bu haber sonrasında Bitcoin beklendiği ölçüde bir düşüş görmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

MicroStrategy yine Bitcoin satın aldı