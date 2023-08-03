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    Anlık Bildirim

    MicroStrategy kâra geçti, BTC satın almaya devam edecek

    Düzenli olarak Bitcoin satın almaya devam eden MicroStrategy piyasanın toparlanması ile birlikte mali tablolarında kâra geçmeyi başardı. Ayrıca portföyünü bu çeyrekte de büyüttü.
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    Bitcoin
    Kripto para dünyasında ters indikatör lakabı takılan MicroStrategy kurumu tüm olumsuzluklara rağmen portföyünü büyütmeye devam ediyor. Firma uzun süre sonra kâra geçmeyi de başardı.

    MicroStrategy yine BTC satın aldı

    Piyasanın kötü şartlarına rağmen düzenli olarak Bitcoin satın almaya devam eden MicroStrategy son olarak 467 BTC daha satın alarak toplam varlıklarını 152800 seviyesine yükseltti. Şirketin elinde toplamda 4.4 milyar dolarlık Bitcoin bulunuyor.

    Geçen yıl Bitcoin fiyatındaki büyük çöküş ile 1.1 milyar dolar kaybeden firma bu yıl ikinci çeyrekte piyasa toparlanınca 22 milyon dolarlık net gelire ulaştı. Bu dönemde varlık kayıpları 24 milyon dolar ile en düşük seviyeye geriledi.

    MicroStrategy mümkün olan her imkânla BTC satın almaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde hisselerden 750 milyon dolarlık satış yaparak bütçeyi yeni satın alımlar için kullanacak. Bu haber sonrasında Bitcoin beklendiği ölçüde bir düşüş görmedi.

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    M
    maygar 1 gün önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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