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Mikado MD-2552 Test Masamızda
5 yıl
17,5b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
70
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Mikado'nun, uygun fiyatlı multimedya ve konferans amaçlı üretilmiş karaoke sistemi, MD-2552'yi inceliyoruz.
Kullanım Özellikleri
*Analog to Stereo Adaptör
*2 Adet Mikrofon Girişi
*Ekolayzer Ayarı (Echo, Bass, Treble)
*Mikrofon Ses Ayarı
*Aux Ses Girişi
*SD Kart ve USB desteği
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AsDErA
5 yıl
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Bundan 8-9 yil once mikado V11B almistim. Cok cuzi bir para karsiliginda. adi sani duyulmamis etmemis sekil semal yerinde diye. Elektrik li yada elektronik aldigim cihazlarda hicbir zaman yuzum gulmemistir illa bir estek kostek olmustur. Ama bu cihaz haric. Zemin katta oturuyorken 4 kattaki insani rahatsiz ededen bir ses performasi vardi. ses de bir dirhem bozulmada mi olmaz, bas vurdugunda cizirtidami cikmaz. eve bol bol polis getirmisligi vardi. Taki amfisi yanana kadar. Markaya aldanmayin arkadaslar. Tavsiyemdir.
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srcnky
5 yıl
editörün seçimi
ben 150tl 2x200 watt Stereo amfi yaptım bana göre fiyat pahalı gibi
translate.google.com.tr/...
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Deníz
5 yıl
editörün seçimi
tam bizim sınıftaki kızlara göre, sabah akşam şarkı söyler durular
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aod.xTA26
5 yıl
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Sezer'in incelemelerine bayılıyorum. 7:02'de başlayan "sesimi duyan var mı ? höööööö" bence çok içten. Keyifle izledim hocam. Güzel inceleme sağolun ;)
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Balawitz
5 yıl
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Valla ben çocukları pistten alalım'ı bekliyordum
300₺ fiyata güzel bir ürüne benziyor.
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Fx_57,5
5 yıl
editörün seçimi
iyi bir inceleme olmuş.
samimiyetinizi kaybetmeyin aynen devam...
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alperenugur
5 yıl
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Bana bir daha inceleme yaptımasınlar diyemi böyle yaptınız
Biraz daha özenseniz, istediğinizi alırsınız yada ben olsam verirdim
İyi forumlar OO
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DH Sezer
5 yıl
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alperenugur
Onunla alakası yok ben genç bir insanım, eğlenmeyi ve neşemi yansıtmayı zaman zaman seviyorum. Kaan rahat durmadı ve ben de rahat duramadım çünkü karaoke çok keyifli. Teşekkürler.
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Barbaroscakir
5 yıl
editörün seçimi
Mis gibi anlatmışsın teşekkürler.
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DH Sezer
5 yıl
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Barbaroscakir
Teşekkür ederim. Yapım bu, ben neşeli bir insanım ve bir TRT spikeri gibi davranamıyorum : D Bi gün etkinlik düzenleyip hep beraber bir şeyler yapalım.
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burakesan
5 yıl
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Adı mı yanıltıyor yoksa performansı mı? Bilgisayar başına geçince mutlaka izleyeceğim.
Düzenleme: "Sesimi duyan var mı, hooooooooo" :D Düştüm koltuktan ha, tazminatımı isterim XD Bir de biri kapıyı açıp "N'oluyor o'lum burada" diyeydi ses tellerim birkaç günlüğüne iptal olurdu herhalde :D
Sesine asla güvenmeyen, hatta arada bir sesi inceye kaçıp müthiş utanan biri olarak nayır diyorum, cihaz fiyat olarak oldukça iddialı, ama bana gelmez; karaoke severlere, ufak çaplı konferans salonlarına uygun fiyatlı çözüm gibi görünüyor benim tarafımda.
Ellerine sağlık :)
1 Yanıt
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DH Sezer
5 yıl
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burakesan
Teşekkürler. Uygun fiyatlı olduğu için inceledim artı karaoke çok keyfli bir iş yahu.
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DH Sezer
5 yıl
editörün seçimi
Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Lütfen enerjimden ötürü beni yadırgamayın çünkü ben neşemi de yansıtmayı seven bir adamım. Kaan ile birlikte çekimler esnasında çok keyif aldık, Özellikle karaoke çok keyifli bir olay.
Ses sisteminin ham halini dinlemek istiyorsanız, sizler için fikir beyan etmesi adına bakabilirsiniz.
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translate.google.com.tr/...
samimiyetinizi kaybetmeyin aynen devam...
Biraz daha özenseniz, istediğinizi alırsınız yada ben olsam verirdim
İyi forumlar OO
Düzenleme: "Sesimi duyan var mı, hooooooooo" :D Düştüm koltuktan ha, tazminatımı isterim XD Bir de biri kapıyı açıp "N'oluyor o'lum burada" diyeydi ses tellerim birkaç günlüğüne iptal olurdu herhalde :D
Sesine asla güvenmeyen, hatta arada bir sesi inceye kaçıp müthiş utanan biri olarak nayır diyorum, cihaz fiyat olarak oldukça iddialı, ama bana gelmez; karaoke severlere, ufak çaplı konferans salonlarına uygun fiyatlı çözüm gibi görünüyor benim tarafımda.
Ellerine sağlık :)
Ses sisteminin ham halini dinlemek istiyorsanız, sizler için fikir beyan etmesi adına bakabilirsiniz.
youtube.com/...