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Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ilk kez bir mikro devre üzerinde yapay beyin hücreleri geliştirip, nöron bağlantıları oluşturmayı başardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU)'nde görevli bilim insanları, nörolojik hastalıkların tedavisi yolunda önemli bir başarıya imza attılar. Yapay beyin hücreleri üzerinde çalışan bilim insanları, ilk kez bir mikro devre üzerinde beyin hücreleri geliştirmeyi başardılar.
Dr. Vini Gautam'un öncülük ettiği ekip, Nano Letters dergisinde yayınladıkları makalede, yarı iletken silikon bir devre üzerinde işlevsel ve birbirleri ile bağlantılı beyin hücreleri geliştirmeyi başardıklarını açıkladı. Farelerden aldıkları dokulardan yapay beyin hücreleri geliştiren araştırmacılar, daha sonra bu hücreleri nanotellerden oluşturulan bir iskele üzerine yerleştirerek hücreler arasında işlevsel nöron bağlantıları oluşturdu.
Silikon devre üzerine yerleştirecekleri nanotellerin üretimi ve devre içine belirli bir şekilde içine yerleştirilmesi için ANU'nun Fizik ve Mühendislik Bölümü ile birlikte çalışan araştırmacılar, daha sonra geliştirdikleri bu iletken silikon devre üzerine yapay beyin hücrelerini yerleştirdiler. Beklendiği gibi beyin hücreleri nanotelleri bir iskele olarak kullandı ve bu iskele üzerinde büyüyerek işlevsel devreler oluşturdular.
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni yöntem kullanılarak geliştirilen beyin implantları, beynin hasar gören kısımlarının yenilenesini sağlayabilir. Bu sayede kaza, felç ya da dejenerarif hastalıklar sonucu oluşan beyin hasarı tedavi edilebilecek.
Devreler arasında nöron bağlantıları kurarak büyük bir başarıya imza atan araştımacılar, şimdi de beynin enformasyon kaydetmek için kurduğu türde bağlantıları anlamak ve devre üzerinde yeniden oluşturmak için çalışmalarını sürdürecek. Eğer bu araştırmalar da başarıyla sonuçlanırsa, çok daha ileri boyuttaki beyin hasarlarının da implantlar ile tedavi edilebilmesi mümkün olacak.

http://www.zdnet.com/article/anu-researchers-build-brain-on-a-chip-for-future-brain-prosthetics/ Yorum Yaz
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savasserter 2 yıl en beğenilen
Eğer tutarsa bu olay insanlık tarihinde bir çığır açar.
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darkaura 2 yıl dr20mouse
dr20mouse

Yalnız o değilde beynimize cip takarlarsa bizi koyun sürüsü gibi ovalara salarlar. Her ne kadar güzel gelişme olsada buna karşıyım ben.

toplumu koyun gibi gutmek icin chipe gerek yokki. o isi medya gayet guzel hallediyor.
dr20mouseYalnız o değilde beynimize cip takarlarsa bizi koyun sürüsü gibi ovalara salarlar. Her ne kadar güzel gelişme olsada buna karşı...
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BlindGuardianNN 2 yıl
Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni yöntem kullanılarak geliştirilen beyin implantları, beynin hasar gören kısımlarının yenilenesini sağlayabilir. Bu sayede kaza, felç ya da dejenerarif hastalıklar sonucu oluşan beyin hasarı tedavi edilebilecek.

Devreler arasında nöron bağlantıları kurarak büyük bir başarıya imza atan araştımacılar, şimdi de beynin enformasyon kaydetmek için kurduğu türde bağlantıları anlamak ve devre üzerinde yeniden oluşturmak için çalışmalarını sürdürecek. Eğer bu araştırmalar da başarıyla sonuçlanırsa, çok daha ileri boyuttaki beyin hasarlarının da implantlar ile tedavi edilebilmesi mümkün olacak.
Biz daha apartmanımıza internet getirtemedik
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V4LKyR 2 yıl
Yahu hiçbir şeyi olmayan bir adada böyle gelişmeler yapılıyor...
Ne kadar da manidar.
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darkaura 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Yahu hiçbir şeyi olmayan bir adada böyle gelişmeler yapılıyor...
Ne kadar da manidar.

hic bir seyi olmayan ada dedigin turkiyenin 10 kati yuzolcume sahip koca bir kita. nufus olarak bakacaksak avustralyadan daha az nufuslu hollanda tum musluman ulkelerin toplamindan, kac milyar nufustan daha fazla bilimsel yayina sahip. yani olay nufus yada toprak degil. olay bir toplumun bilime bakisi, dunya gorusu. avustralya gibi commonwealth kulturunden gelen bir ulkedende daha azi beklenemezdi.
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Macella 2 yıl
eyer bu doğruysa yer yerinden oynar
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savasserter 2 yıl en beğenilen
Eğer tutarsa bu olay insanlık tarihinde bir çığır açar.
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mementopolis 2 yıl
Beyinsizlere gün dogdu :)
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dr20mouse 2 yıl mementopolis
Eğer dediğin gibi olursa o beyinsizler senden daha akıllı olacak bu çiple
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avustralya ulusal üniversitesi, çipler ve
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