Mikro devre üzerinde ilk beyin hücreleri geliştirildi

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU)'nde görevli bilim insanları, nörolojik hastalıkların tedavisi yolunda önemli bir başarıya imza attılar. Yapay beyin hücreleri üzerinde çalışan bilim insanları, ilk kez bir mikro devre üzerinde beyin hücreleri geliştirmeyi başardılar.

Dr. Vini Gautam'un öncülük ettiği ekip, Nano Letters dergisinde yayınladıkları makalede, yarı iletken silikon bir devre üzerinde işlevsel ve birbirleri ile bağlantılı beyin hücreleri geliştirmeyi başardıklarını açıkladı. Farelerden aldıkları dokulardan yapay beyin hücreleri geliştiren araştırmacılar, daha sonra bu hücreleri nanotellerden oluşturulan bir iskele üzerine yerleştirerek hücreler arasında işlevsel nöron bağlantıları oluşturdu.

Silikon devre üzerine yerleştirecekleri nanotellerin üretimi ve devre içine belirli bir şekilde içine yerleştirilmesi için ANU'nun Fizik ve Mühendislik Bölümü ile birlikte çalışan araştırmacılar, daha sonra geliştirdikleri bu iletken silikon devre üzerine yapay beyin hücrelerini yerleştirdiler. Beklendiği gibi beyin hücreleri nanotelleri bir iskele olarak kullandı ve bu iskele üzerinde büyüyerek işlevsel devreler oluşturdular.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni yöntem kullanılarak geliştirilen beyin implantları, beynin hasar gören kısımlarının yenilenesini sağlayabilir. Bu sayede kaza, felç ya da dejenerarif hastalıklar sonucu oluşan beyin hasarı tedavi edilebilecek.

Devreler arasında nöron bağlantıları kurarak büyük bir başarıya imza atan araştımacılar, şimdi de beynin enformasyon kaydetmek için kurduğu türde bağlantıları anlamak ve devre üzerinde yeniden oluşturmak için çalışmalarını sürdürecek. Eğer bu araştırmalar da başarıyla sonuçlanırsa, çok daha ileri boyuttaki beyin hasarlarının da implantlar ile tedavi edilebilmesi mümkün olacak.

http://www.zdnet.com/article/anu-researchers-build-brain-on-a-chip-for-future-brain-prosthetics/