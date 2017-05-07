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Gen düzenleme ile canlı farelerdeki HIV DNA'sı yok edildi

Temple Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, gen düzenleme sayesinde canlı farelerdeki HIV DNA'sını tamamen ortadan kaldırarak önemli bir başarıya imza attılar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Amerika'da bulunan Temple Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, AIDS'e yol açan HIV virüsünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Gen düzenleme tekniği CRISPR'ı kullanan bilim insanları, canlı bir faredeki HIV DNA'sını ortadan kaldırarak önemli bir başarıya imza attı.
Kamel Khalili'nin öncülük ettiği araştırma ekibi, gen düzenleme ile HIV'i ortadan kaldırmak için yıllardır uğraşıyor. Geçtiğimiz yıl canlı farelerdeki HIV virüsünü çıkarmayı başaran ekip, bu kez HIV DNA'sını tamamen ortadan kaldırarak metodu daha da geliştirdi.
Yeni geliştirilen bu metoda kesin tedavi demek için henüz erken ancak metodun canlı fareler üzerinde başarılı sonuçlar vermesi son derece umut verici. Zira bu yeni metod başarılı olduğu taktirde sadece HIV'in ortadan kaldırılmasında değil, başta kanser olmak üzere immün sistemi ile ilgili diğer hastlalıkların tedavisinde de önemli bir rol oynayabilir.
Günümüzde antiretroviral terapi tedavisi ile HIV hastalarının normal bir hayat yaşaması mümkün olsa da Temple Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni yöntem çok daha etkili bir çözüm sunabilir. Antiretroviral terapiler HIV virüsünün bastırılmasını sağlarken, yeni geliştirilen bu gen düzenleme tekniği ile HIV DNA'sı tamamen ortadan kaldırılabilir.
Fareler üzerindeki deneylerinde başarılı sonuçlar alan araştımacılar, bir sonraki aşamada bu gen düzenleme yöntemini DNA'ları insanlara daha yakın olan primatlar üzerinde test edecekler.

https://www.cnet.com/news/researchers-eliminate-hiv-in-mice-by-editing-genes/ Yorum Yaz
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horozcorc 2 yıl
az kaldı ha gayret. dünya resmen bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyo.
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Distrowatch 2 yıl en beğenilen Curimo
Milyarlarca canlıyı öldürdük, milyarlarcasınında hayatını tehdit ediyoruz. Doğa insanlık denilen hastalığa da bir çözüm bulmalı.
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1 Avatar
BlindGuardianNN 2 yıl
kılıfa gerek yok artık
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pUnduli 2 yıl
CRISPR zaten çok umut verici bir gelişmeydi, pratik uygulaması ile sonraki nesiller hastalığın ne olduğunu bile bilmeyebilirler.
CRISPR sayesinde bizim hastalıkları geçirerek elde ettiğimiz antikorlar ve her türlü hastalığa karşı önlemler direkt eklenebilir, belki her sene grip güncellemesi çıkar ama :)
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DH Misafiri 2 yıl
Bilim adamı belli ki ortadoğulu veya hindistan/pakistan civarından adına bakılırsa. İşte bilime önem vermeyen ülkelerden kaçıp kurtulup Amerika'ya gidenler böyle başarılara imza atıyor. Amerikan hükümetinin yaptıkları tasvip edilmese de Amerikalıların insanlığa katkısı kesinlikle karşılaştırılamaz.
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Mr.Legend 2 yıl
Şu aids i çözsünler de biz de rahat rahat işimizi görsek

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Curimo 2 yıl Mr.Legend
Cinsel yolla bulaşan daha birçok hastalık var, çok eşlilik, partnerlilik ve korunmasız ilişkiden sürekli olarak kaçınmak gerekiyor. Ve çok güzel bir söz var; partneriniz hayatı boyunca kaç kişiyle yattıysa, siz de o kadar kişiyle yatmış oluyorsunuz risk olarak...
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Curimo 2 yıl
Milyonlarca insanı öldürdü, milyonlarcasının da kanında yaşamaya devam ediyor. Artık insanlık bu virüse karşı olan savaşını kazanmalı....
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Distrowatch 2 yıl Curimo
Milyarlarca canlıyı öldürdük, milyarlarcasınında hayatını tehdit ediyoruz. Doğa insanlık denilen hastalığa da bir çözüm bulmalı.
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TheStarBox 2 yıl Curimo
Curimo
Milyonlarca insanı öldürdü, milyonlarcasının da kanında yaşamaya devam ediyor. Artık insanlık bu virüse karşı olan savaşını kazanmalı....

Youuu Shall Not Passs! mi diyorsun gandalf gardeş
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crazy585858 2 yıl
Cidden anlayamıyorum.. Gen düzenlemeye kadar gelişen bir teknoloji var ama şu ağızda çıkan aft yaralarına kesin bir çözüm bulunabilmiş değil.. Hayatı zindan ediyor insana..
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Fashionality 2 yıl crazy585858
crazy585858
Cidden anlayamıyorum.. Gen düzenlemeye kadar gelişen bir teknoloji var ama şu ağızda çıkan aft yaralarına kesin bir çözüm bulunabilmiş değil.. Hayatı zindan ediyor insana..

Bagisiklik sistemini guclu tutacak yiyecekler ye, fazla stres yapma ve agiz temizligine onem goster eger bir gidaya karsi alerjik bir reaksiyon gostermiyorsan ve vitamin ya da demir eksikligi gibi bir sorunun yoksa bu sekilde azaltabilirsin
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fotifoti 2 yıl
nf2 için umut :) ama ben görür müyüm bakalım.
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hanox 2 yıl
süperrrr.
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Ulfast 2 yıl
2016 yılının haberi diye hatırlıyorum.
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Curimo 2 yıl Ulfast
Ulfast
2016 yılının haberi diye hatırlıyorum.

2016 yılında laboratuvar ortamında arındırmışlardı, canlı ortamda(farelerde) yapılmış bu kez. İnsan deneylerine de başlayacaklar inşallah.
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Türkçesever 2 yıl
Güzel gelişme. Bu gelişmenin ilerlemesini dileriz...
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crispr, gen düzenleme ve
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