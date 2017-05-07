Gen düzenleme ile canlı farelerdeki HIV DNA'sı yok edildi

Amerika'da bulunan Temple Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, AIDS'e yol açan HIV virüsünü ortadan kaldırma potansiyeline sahip yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Gen düzenleme tekniği CRISPR'ı kullanan bilim insanları, canlı bir faredeki HIV DNA'sını ortadan kaldırarak önemli bir başarıya imza attı.

Kamel Khalili'nin öncülük ettiği araştırma ekibi, gen düzenleme ile HIV'i ortadan kaldırmak için yıllardır uğraşıyor. Geçtiğimiz yıl canlı farelerdeki HIV virüsünü çıkarmayı başaran ekip, bu kez HIV DNA'sını tamamen ortadan kaldırarak metodu daha da geliştirdi.

Yeni geliştirilen bu metoda kesin tedavi demek için henüz erken ancak metodun canlı fareler üzerinde başarılı sonuçlar vermesi son derece umut verici. Zira bu yeni metod başarılı olduğu taktirde sadece HIV'in ortadan kaldırılmasında değil, başta kanser olmak üzere immün sistemi ile ilgili diğer hastlalıkların tedavisinde de önemli bir rol oynayabilir.

Günümüzde antiretroviral terapi tedavisi ile HIV hastalarının normal bir hayat yaşaması mümkün olsa da Temple Üniversitesi'nde geliştirilen bu yeni yöntem çok daha etkili bir çözüm sunabilir. Antiretroviral terapiler HIV virüsünün bastırılmasını sağlarken, yeni geliştirilen bu gen düzenleme tekniği ile HIV DNA'sı tamamen ortadan kaldırılabilir.

Fareler üzerindeki deneylerinde başarılı sonuçlar alan araştımacılar, bir sonraki aşamada bu gen düzenleme yöntemini DNA'ları insanlara daha yakın olan primatlar üzerinde test edecekler.

https://www.cnet.com/news/researchers-eliminate-hiv-in-mice-by-editing-genes/