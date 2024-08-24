Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim insanları dünyanın en hızlı mikroskobunu geliştirdi

    Araştırmacılar fizik, kimya, mühendislik ve daha birçok alanda keşiflere yol açacağına inanılan dünyanın en hızlı mikroskobunu geliştirdi. Elektronların hareketi yakalanabiliyor!
    Bilim insanları dünyanın en hızlı mikroskobunu geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları, dünyanın en hızlı elektron mikroskobunu geliştirerek bilim dünyasında büyük bir adım attı. Bu yeni mikroskop, bir saniyede dünyanın etrafında birçok kez dönebilecek kadar hızlı hareket eden elektronları dondurulmuş kareler halinde görüntüleyebiliyor. Bu buluş, fizik, kimya, biyomühendislik ve malzeme bilimleri gibi birçok alanda devrim niteliğinde yenilikler sağlayabilir.

    Elektronlara hassas bakış

    Elektronlar, normalde gözle görülemeyecek kadar küçük ve hızlı parçacıklardır. Bir elektronun hareketini görebilmek saatte 350 km hızla yanınızdan geçen bir aracın fotoğrafını çekmeye çalışmak gibidir. İşte Arizona Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu elektronların hareketini net bir şekilde yakalayabilecek bir mikroskop geliştirmeyi başardı.

    Bilim insanları dünyanın en hızlı mikroskobunu geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Bu yeni mikroskop, çok güçlü bir kamera gibi çalışıyor. Bildiğiniz gibi, her yeni akıllı telefon modeli daha iyi bir kamerayla gelir. Bu kameralar, fotoğrafların daha net ve ayrıntılı olmasını sağlar. Aynı şekilde, bu mikroskop da bilim insanlarına daha önce göremedikleri şeyleri—yani elektronları—görme imkanı sunuyor. Mikroskobun bu özelliği, bilim insanlarının elektronların nasıl hareket ettiğini ve bu hareketlerin arkasındaki kuantum fiziğini anlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

    Araştırmayı yürüten ekip, bu mikroskobu geliştirirken Nobel Fizik Ödülü kazanan Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in çalışmalarından ilham aldı. Bu üç bilim insanı, 2023 yılında attosaniye (saniyenin kentilyonda biri. Bir attosaniye, bir saniye olarak kabul edilirse; bir saniye, yaklaşık 31,71 milyar yıl eder) süresinde ışık darbeleri üreterek bu alanda çığır açan bir keşif yapmışlardı. Arizona Üniversitesi’ndeki ekip, bu keşfi temel alarak tek bir attosaniye süren elektron darbesi üretmeyi başardı ve böylece mikroskobun zamansal çözünürlüğünü büyük ölçüde artırdı.

    Yeni mikroskop, güçlü bir lazer kullanarak çalışıyor. Lazer, ikiye bölünüp, çok hızlı bir elektron darbesi ve iki ultra kısa ışık darbesi üretmek için kullanılıyor. Bu darbeler, atomik düzeyde meydana gelen çok hızlı olayları yakalamamızı sağlıyor. Bu sayede, bilim insanları, daha önce hiç göremedikleri ayrıntıları ve hareketleri izleyebiliyorlar. Bu teknolojinin sunduğu benzersiz görüş, bilim dünyasında heyecan yaratırken, gelecekte kuantum fiziği ve nanoteknoloji gibi alanlarda daha derin anlayışlar sağlayabilir.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/100077/scientists-create-worlds-fastest-microscope-capable-of-capturing-electrons-in-motion/index.html https://phys.org/news/2024-08-world-fastest-microscope-electrons-motion.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ton balığı kilo aldırır mı honda 1000 km bakım ücreti turkcell mi türk telekom mu japonyadan elektronik ne alınır kaç kırmızı tuborg sarhoş eder

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 16IAH8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız