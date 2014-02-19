Mini telefon rekabeti kızışıyor: LG G2 Mini rakiplerine karşı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
| Tamam cok iyi ozelliklerde degil l90 da bu kadar da cop denecek bir telefon degil.her cikan model illa ust segment olmak zorunda degil.kaldiki z1 compakt gibi mini sinifina giren telefonlarla kiyaslaniyorda fiyata hic bakilmiyor.cihaz 999dan girdi 1-2 ay icinde 800-900civarlarina dusucektir.bu fiyattaki tum modeller asagi yukari ayni ozelliklerde zaten.
G2 mini konusunda ise donanim bakimindan kesinlikle eksik kaldigini soyleyebilirim.l90 la neredeyse farki yok.halbuki en azindan s4 yada s600 islemci 1,5gb ram,hd ekran olmaliydi.iste o zaman kararinda bir telefon olurdu,fiyat olarakta bu ozelliklerde olup 1100-1200tl olsaydi tam g2 mini olurdu :)
|"mini telefon" hareketini yerim :)
|Xperia Ray ayarında bir telefon çıkmadı daha bence...
|miniden kasıt zaten boyuttan ziyade özelliklerin ve fiyatın mini olması ama herkes tutturmuş boyuta birde z1c mini değil ki nden onla karşılaştırıyorsunuz. reklam kokan hareketler bunlar.
telefonları normalde boyutuna göre mi karşılaştırıyoruz yoksa özellikleri ve fiyatına göre mi.
boyutuna göre karşılaştırılıyorsa o zaman iphonun karşılaştırılacağı telefon yok piyasada. ama tüm amiral gemileri ile karşılaştırıyorsunuz.
truvazotti
hocam mini boyutu ifade eden bir terimdir.araba piyasasından örnek verirsek mini cooper özelliklerinden dolayı değil boyutundan dolayı "mini" adını aldı.telefon olarak da sony xperia mini'yi 2011'de,apple ipad mini'yi 2012'de ufaltılmış dizayn olarak ürettiler.
zaman içinde üreticiler (başta samsung) iphone'a rakip bir donanım/yazılım gücüne sahip olmadıkları için piyasada farklı bir algı yaratmak zorunda kaldı.android'leri iphone'la talep açısından rekabet ettirebilmenin yolu olarak büyük ekranları düşündüler ve işe de yaradı.ama yine de iri ekranlara adapte olamayan teknolojiyi seven,paralı bir kesim var.bu kesim yine tercihini iphone'dan yana kullandı.ancak bu sırada android telefon üreticileri ufak telefonlara talebi görmek için iphone altında ezilme riski olmayan ucuz mini'ler çıkardılar.bunlar nedeniyle "mini telefonlarda düşük donanım olur" gibi bir algı oluşmaya başladı.
bugün android os ve telefon üreticileri iphone'la kullanıcı deneyimi konusunda da rekabet edebilir güce geldi ve bu fırsatı gören sony de cesur davranıp ilk kez en üst modelini ufaltarak çıkardı.ancak mini kavramındaki bu saydığım bozulma yüzünden kendini daha ifade etmek için compact adını kullandı.iphone'un kıyaslanacağı tek telefon şimdilik bu.
amiral gemilerinin ufalmadan hafifletilmiş modelleri de piyasada var.mesela lg g pro lite,sony xperia c,htc desire 700,samsuıng note3 neo gibi modeller donanım olarak hafifletilmiş.yani aşağıdaki sıralarama fiyata değil yalnız boyuta göredir:
- mini akıllı telefon (4" civarı)
- akıllı telefon (5" ve altı)
- phablet (5-7" arası)
hepsinin de farklı fiyatlarda alternetifleri var.eğer fiyata göre sıralamak isterseniz yaklaşık şöyle adlandırmak lazım:
- giriş seviye (800TL altı)
- orta seviye (800-1400TL)
- üst seviye (amiral gemisi) (1500TL üzeri)
z1c aslında bir mini amiral gemisi modeli.lg markası g'den sonra g2 gibi güzel bir amiral gemisi çıkarıp orta seviyeye yakın fiyata satışa sundu.bu yüzden herkesin beklentileri yükseldi ve isterdikki lg aynı performansı ufak boyuta da sığdırsın.elinde g2mini'ye denk G ve L9 II diye iki modeli varken sadece kasasını g2'ye benzetmekle yetindi.LG'den sony z1c'ye rakip beklentisi olduğu için bu tepkiler.yoksa bu telefonun benim görebildiğim rakibi sony xperia sp.umarım kafalardaki karışlıklığı biraz netleştirebilmişimdir.
|Ekran dışında s4 mininin gerisinde bence. Z1cs4minig2 minione mini bence siralama
| Z1C yi bunlarla kıyaslamayın adı üzerinde Compact mini değil Z1Cyi g2 mini ile değil G2 ile kıyaslamak lazım performansını (ekran boyutunu hesaba katmayacaksak)
yok ekranları hesaba katıp kıyaslama yaparsak Z1C piyasadaki tüm mini telefonları piyasadan siler yok fiyatı önemli ise 1500 civarı parayı Z1Cye vermek yerine G2 alınabilir
Not: keşke sony Xperia Zde de IPS ekran kullanaymış :(
yhackup
Z1c 1999 tl fiyat ile geliyor. 1500 tl yalan oldu. Ayrica videolarda gorduk z1c ekranini. Yemisim oyle ips ekrani. Rezalet bir ekran. G2 ekranina yaklasamaz bile. Camur gibi. Bunun yerine daha ucuza gider g2 alinir.
yhackup
Edit: @azsussan hocam bakmayın bunlara forumlarında bir arkadaş vardı Z1C'nin konusunda G2'nin plastik kasasına laf ediyodu.Birde bu boyutta baaşka full hd varda biz mi bilmiyoruz felan diyorduBu ekranda performansıyla G2'yi her türlü ezer diyordu..Ama fiyat açıklanınca hepsi dönüş yaptı.
|Bu akıllı telefon nereye kadar gidecek merak ediyorum...
|boy büyük işlevi küçük olan mini. yüzbin defa söyledik, gece vardiyasında buluş yapmayın kardeşim.
|Telefon haberlerinin altına çöp yazanlara sinir olurdum resmen ama ilk ve umarım son defa kullanasım geldi.
Bu telefon Resmen "ÇÖP"
|Z1C nin ekranı TFT değil ips... youtube.com/...
|Z1C ezer geçer. Diğerleri "mini" o ise "compact". Tabi fiyatıda diğerlerine göre compact ama 1500 fazla değil bende almayı düşünüyorum.
duyguçiçek
1500 e bulursan banada al
Edit: Ah sony tr yaktin bizi