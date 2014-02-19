Mini telefon rekabeti kızışıyor: LG G2 Mini rakiplerine karşı

Samsung, HTC ve Sony'den sonra LG de "Mini Telefon" akımına dahil oldu. Geçtiğimiz yıla damgasını vuran G2'nin daha küçük ekranlı versiyonu olan G2 Mini detaylandı. Telefonun özellikleri ve rakipleriyle kıyaslaması özel videomuzda.

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