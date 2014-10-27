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Mobilite: Apple'ın yeni mağazasında başımıza gelenler ve dahası...

4 yıl
74,7b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınızdan Erdi Özüağ, sizlere video içerik sunabilmek adına gittiği Apple'ın İstanbul'daki yeni mağazasında yaşadığı olumsuz olayları anlatıyor, ayrıca Philips'in yeni üst seviye akıllı telefonu, LG'nin kendi mobil işlemcisi Nuclun, Samsung Galaxy Core Max ve Huawei Ascend Mate 7 gibi cihazlar mercek altına alınıyor. İyi seyirler!
 

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Crashlone 3 yıl
Bu olaylar acaba bu sene yaşansaydı balıkesir'li kardeşimizi acaba görebilirmiydik DH'de
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Cakma Iphone 4 yıl
Erdoğan dan daha iyi bir sürü yöneticisi Apple dediğiniz
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DH Misafiri 4 yıl
Erdi abi mobilite de nokia nın üst segment telefon modeli nokia 33310 ve diğer markaların üst segment telefonları hakkında bilgi verirmisin
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DH Misafiri 4 yıl
kardeşim, seni ve firmanı eften püften görüp, adam yerine koymamışlar.
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DH Misafiri 4 yıl
Erdi abi mobilite de nokia nın üst segment telefon modeli nokia 33310 ve diğer markaların üst segment telefonları hakkında bilgi verirmisin
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DH Misafiri 4 yıl
kardeşim, seni ve firmanı eften püften görüp, adam yerine koymamışlar.
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~Lion King~ 4 yıl
Beyler bu videoyu telefona indirmek icin hangi programi kullanmaliyim?

Onceden opera mini uzerinden indirirdim ancak okulun wifisinda opera mini calismiyor..
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qaanx 4 yıl
Abi uraşmayın şu elmalarla armutlarla reklamını da yapmayın bunlardan bi cacık olmaz aynı tas aynı hamam aynı artizlik bir sürü marka var elmaya armutamu kaldık yahu sizde karşı propaganda yapın bir sürü seçeneği var bu ürünlerin Türkiyede tekelleştirmeyelim bu ürünleri alternatifler gösterelim sinirlendiğinize değmez sen DH gibi Türkiyede pc mobil cihazlar konusu dendimi akla ilk gelen sitelerden birisin sana bunu yapıosa sende tepkini koy bnm 10000 tl paramda olsa gider apple almam artık bu olayı gördükten sonra
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xtreme4495 4 yıl
Video sahibini destekliyorum ayıp etmişler. Ayrıca fanboylar insanı markadan soğutuyor. Şöyle oturup ağız tadıyla bir Windows - Mac OS tartışması yapamıyorum mesela çünkü bu fanboylar yüzünden karşındaki insan senin teknik tartışmalardan zevk aldığın için tartıştığını değilde, fanboy olduğunu düşünüyor. O yüzden sen ne kadar mantıklı şekilde tartışıyor olursan ol, fanboy oluyorsun. Ayrıca stabilite kalite vs. gibi klişe laflar bayram harçlığıyla iphone almış Android düşmanı ama Windows kullanıcısı fanboylar tarafından ezberlenmiş ve sürekli tekrar ediliyor. Başkalarının aptallığı yüzünden damgalanmış oluyorsun. Benim tüm cihazlarım bilgisayar, tablet, telefon hepsi apple marka ama dün birine 500 TL ye çöp donanım alma (Çıkalı 3 sene olmuş apple cihazını hala satıyorlar) o fiyata işlemcisi 2 kat güçlü Nexus daha iyi dedim diye beni bile android fanı yaptılar.
Yani demek istediğim öncelikle bilinçli Apple kullanıcısını fanboydan ayırmanız lazım herkese fanboy muamelesi yapmamanızı rica ediyorum. Apple Store konusunda da benim şehrimde yok ama olsa da artık gitmem. Çünkü bundan başka bir video daha gördüm müşterilerle kavga ediyorlardı. Müşteriye saygısızlık yapmayı adet edinmiş kim olursa olsun kabul edilemez.
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Vatansever Müslüman Türk 4 yıl
Asla Apple almam nexus varken hele hele
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Deathspell Omega 4 yıl Vatansever Müslüman Türk
seyffullah
Asla Apple almam nexus varken hele hele

Nexus bir marka değildir. Apple iPhone veya LG Nexus diye belirtirseniz sevinirim. Yanlış anlaşılma olmasın.
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speedycruiser 4 yıl
Sanki ilk defa yaptığınız şey. Daha önce defalarca kez yaptığınız, Alışık olduğunuz bir şey...
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felixamor 4 yıl
Apple Türkiye'nin yaptığı büyük terbiyesizlik gerçekten, bana daha çok "kraldan çok kralcı" olayı gibi geldi. Ayrıca "biz ürünlerimizi her türlü satarız" şımarıklığı da söz konusu..
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