Mobilite: Apple'ın yeni mağazasında başımıza gelenler ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine dopdolu. Sunucularınızdan Erdi Özüağ, sizlere video içerik sunabilmek adına gittiği Apple'ın İstanbul'daki yeni mağazasında yaşadığı olumsuz olayları anlatıyor, ayrıca Philips'in yeni üst seviye akıllı telefonu, LG'nin kendi mobil işlemcisi Nuclun, Samsung Galaxy Core Max ve Huawei Ascend Mate 7 gibi cihazlar mercek altına alınıyor. İyi seyirler!
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Onceden opera mini uzerinden indirirdim ancak okulun wifisinda opera mini calismiyor..
Nexus bir marka değildir. Apple iPhone veya LG Nexus diye belirtirseniz sevinirim. Yanlış anlaşılma olmasın.