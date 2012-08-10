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Mobilite: Galaxy S III renklendi, One X+ geliyor, Optimus 4X HD Türkiye'de, Android tabletler, iOS ve fazlası

6 yıl
62,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite yeni bölümüyle karşımızda. Bu bölümde yeni renk seçeneği de hazırlanan Galaxy S III'den daha güçlü versiyonu geliştirilen HTC One X'e, Türkiye pazarına giren LG Optimus 4X HD'den, Lenovo'nun Windows 8'li tabletine kadar çok sayıda gelişme Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.

 

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Aléister Crowley 6 yıl en beğenilen
ah htc ah sen bu kafayla çok daha kötü yerlere gelirsin.htc den telefon alınmaz arkadaş şu yaptıklarına bak one x alıyoruz 3 4 ay sonra one x + çıkarıyor[>:]
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DH Misafiri 6 yıl
LG Optimus 4X HD bence geç kaldı, One X+ ise kesinlikle gereken bir model. Galaxy S III'ün şu anki üstünlüğü ise tartışılmaz. Bu arada yine çok güzel bir program olmuş, keyifle izledim ağzınıza sağlık.
LG Optimus 4X HD bence geç kaldı, One X+ ise kesinlikle gereken bir model. Galaxy S III'ün şu anki üstünlüğü ise tartışılmaz. Bu arada yine çok güzel bir progr...
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aziz77 6 yıl
lg al,sonra güncellemeyi unut:)))
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1 Avatar
interwap 5 yıl
Bunu almayın arkadaşlar. Yarın One X+++ çıkacakmış.
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3DMystic 5 yıl
çok değil la sadece 1 sene öncesi vay be çok çabuk gelişiyo mobil teknoloji
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Hasikomen 6 yıl
One X'i olanlar Türkiye'de 100 lira fark ile bir üst modele geçiş yapabilecek.
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CigTaNeSi 6 yıl
Bu bilginin, kaynağı nedir?
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jamal2012 6 yıl
tesekkurler,eger s3 alamazsam bana hangı telefonu onerırsın yada lg optımus 4x mı sony xperıa s mı?
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jamal2012 6 yıl
lutfen kullananlar yada cok ıyı bılenler cevaplasın sorumu.2hafta sonra androıde gececegım sizce samsung galaxy s3 mu,lg optımus 4x hd mi?sony xperıa s de olabılır ama nedenınıde yazarsanız sevınırım.sımdıden coook saolun
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kesbi 6 yıl
LG hakkında en ufak bir bilgim yok. Ancak işlemcisi normal tegra 3 ise one x gibi olacaktır. Yani s3 biraz daha performanslı çalışacaktır. Tegra 3 ler çok pil yiyorlar. Bu yüzden LG s3 gibi yüksek amperli batarya kullanmış ama ben yine s3 kadar şarjının gidceğini sanmıyorum. Ama fark ta çok olmayacaktır. Zaten onex tegra 3+ işlemcili olarak yenileniyor. Şarj ve ısınma sorunları yüzünden böyle bir karar aldılar. Ben yazılım artıları ve ilerdeki yazılım desteği açısından s3 derim. Ama lgnin de testlerini ve incelemelerini bekliyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
teknoloji çok hızlı gelişiyor ve yeni ürünleri en ufak farklılıklar ile hemen piyasaya sürmenin peşinde üreticiler..ama bu yarış, aldığınız bir ürünün kısa bir zaman içeriside bazı yönlerden geri kalmış olmasına sebebiyet veriyor..heleki mesela sesli asistan için gerekli işlemci desteği gibi bir konuda bir önceki model atıl kalabiliyor..ben buna olgunlaştırmadan piyasaya sürmek demek istiyorum..kendim htc hd2 kullanıyorum..bu cihaz ile son model telefonların yapabildiklerinin yüzde 98 ini yapabiliyorum..nfc ve yüz tanıma özelliği hariç(ki hiçde umurumda değiller şahsen) hepsini kullanabiliyorum..kısaca yazılımsal olarak son sistem yazılımları kullanabiliyorum..2009 da çıkmış bir cihaz bu..yazılım desteği verilmiyor ama aslında verilebilir..kişisel geliştiriciler yapabiliyorsa ana üretici firma neden yapmıyor ki? Yeni telefonlar satması tabiki önemli ama sizce bu yapılan yordam(hızlı tüketim) verimsizliğe yol açmıyor mu? işsizlik hayat pahalılığı bu telefonlar için ödediğimiz parayı geri dönüşü(bize sağladı faydalar) açısından ne kadar önemli kılıyor..burada aslında bütün akıllı telefon kullanıcıları açısından desteğini 2 yıl bile sürdüremeyen firmaların bize ekonomik olarak verdikleri zararın farkında olup olamadığımız DURUMU asıl önemli olan konudur bence..hepimiz bundan dert yanar isek elinde sonunda firmanın biri uzun süreli bir destek vereceğinin sözü ile diğer firmalar karşısında bir tavır alabilir ve bizde bunun faydasını görebiliriz..
1 Yanıt Yanıtla
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deneme_programı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
teknoloji çok hızlı gelişiyor ve yeni ürünleri en ufak farklılıklar ile hemen piyasaya sürmenin peşinde üreticiler..ama bu yarış, aldığınız bir ürünün kısa bir zaman içeriside bazı yönlerden geri kalmış olmasına sebebiyet veriyor..heleki mesela sesli asistan için gerekli işlemci desteği gibi bir konuda bir önceki model atıl kalabiliyor..ben buna olgunlaştırmadan piyasaya sürmek demek istiyorum..kendim htc hd2 kullanıyorum..bu cihaz ile son model telefonların yapabildiklerinin yüzde 98 ini yapabiliyorum..nfc ve yüz tanıma özelliği hariç(ki hiçde umurumda değiller şahsen) hepsini kullanabiliyorum..kısaca yazılımsal olarak son sistem yazılımları kullanabiliyorum..2009 da çıkmış bir cihaz bu..yazılım desteği verilmiyor ama aslında verilebilir..kişisel geliştiriciler yapabiliyorsa ana üretici firma neden yapmıyor ki? Yeni telefonlar satması tabiki önemli ama sizce bu yapılan yordam(hızlı tüketim) verimsizliğe yol açmıyor mu? işsizlik hayat pahalılığı bu telefonlar için ödediğimiz parayı geri dönüşü(bize sağladı faydalar) açısından ne kadar önemli kılıyor..burada aslında bütün akıllı telefon kullanıcıları açısından desteğini 2 yıl bile sürdüremeyen firmaların bize ekonomik olarak verdikleri zararın farkında olup olamadığımız DURUMU asıl önemli olan konudur bence..hepimiz bundan dert yanar isek elinde sonunda firmanın biri uzun süreli bir destek vereceğinin sözü ile diğer firmalar karşısında bir tavır alabilir ve bizde bunun faydasını görebiliriz..

Adam haklı beyler
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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senatorlines 6 yıl
ALPEREN_06
upower Kim ne derse desin apple
kaşıntın var herhalde...
millet apple cılara dalmak için bahane arıyor,senin yaptığına bak;LUZUMSUZ GERMEYELİM ORTAMI

APPLE deyince neden geriliyor ortam anlamadım, Apple yoksa smartphone üretmiyor mu? Sadece androitçileri mi konuşmamız lazım yani, WP'lu Nokia ve Apple konuşmak yasak mı, bi kere İphone 4S alan yeterli donanımla kesin 3-4 sene yazılım desteğini garantiler, bunu androitçiler yapamıyor diye mi geriliyorsunuz, Taş gibi WP8'li Nokialar geliyor Eylül'de, Nokia'yi taktir ediyorum duruşundan ötürü boyun eğimedi androide, başkası olsaydı şimdiye kadar g.. korkusundan çoktan oturmuştu androitin kucağına, androidin tekelilini kıracak olan Apple ve Nokia+Microsoft işbirliğidir başkası yok, Tekelci samsung ve android yeter artık kuduz dibi sağa sola saldırma ve insanları yanıltma, zaten hep Apple/Microsoft/Nokia patentlerini ihlal ederek bu duruma geldiniz, dava açılınca kızıyorsunuz, hiç kızmayın diğerlerinin de haklarına saygı gösterin ve insanları yanıltmayın!
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Jacobıan 6 yıl
optimus 4x hd çok geç kaldı
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ALPEREN_06 6 yıl senatorlines
senatorlines

ALPEREN_06

upower Kim ne derse desin apple
kaşıntın var herhalde...
millet apple cılara dalmak için bahane arıyor,senin yaptığına bak;LUZUMSUZ GERMEYELİM ORTAMI


APPLE deyince neden geriliyor ortam anlamadım, Apple yoksa smartphone üretmiyor mu? Sadece androitçileri mi konuşmamız lazım yani, WP'lu Nokia ve Apple konuşmak yasak mı, bi kere İphone 4S alan yeterli donanımla kesin 3-4 sene yazılım desteğini garantiler, bunu androitçiler yapamıyor diye mi geriliyorsunuz, Taş gibi WP8'li Nokialar geliyor Eylül'de, Nokia'yi taktir ediyorum duruşundan ötürü boyun eğimedi androide, başkası olsaydı şimdiye kadar g.. korkusundan çoktan oturmuştu androitin kucağına, androidin tekelilini kıracak olan Apple ve Nokia+Microsoft işbirliğidir başkası yok, Tekelci samsung ve android yeter artık kuduz dibi sağa sola saldırma ve insanları yanıltma, zaten hep Apple/Microsoft/Nokia patentlerini ihlal ederek bu duruma geldiniz, dava açılınca kızıyorsunuz, hiç kızmayın diğerlerinin de haklarına saygı gösterin ve insanları yanıltmayın!

sen anlamamamışsın beni.ortada apple ile ilgili bir durum yokken arkadaşın yaptığı gibi çıkışlar yapmak anlamsız.zaten bu arkadaşında kuvvetle muhtemel en fazla lise çağında olduğunu düşündüğümden,durduk yere milleti gerip kendine küfrettirmesini istemediğimden uyardım.yoksa benim içinde iphone,diğer markaların çeşitli pazarlam hileleri ve göz boyamalarına rağmen her daim toplamda en iyi faydayı-performansı veren üründür.ama ne yazıkki nokia ve wp için söylediklerinize katılmıyorum.nokia ve microsoft,bilişim sektörünün en tekelci,en dışlayıcı markalarıdır.
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marancı 6 yıl
elinize sağlık
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Musketeer. 6 yıl
Mavi yeterince güzel bence...
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TeufeL-07 6 yıl
Herkese yaptığı işten dolayı saygım sonsuz ama Ender Yıldız konuşurken göğüsüm sıkışıyor , kalp krizi geçirecek gibi hissediyorum kendimi. Havalarda resmen boğuluyorum .
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