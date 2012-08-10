Mobilite: Galaxy S III renklendi, One X+ geliyor, Optimus 4X HD Türkiye'de, Android tabletler, iOS ve fazlası

Mobilite yeni bölümüyle karşımızda. Bu bölümde yeni renk seçeneği de hazırlanan Galaxy S III'den daha güçlü versiyonu geliştirilen HTC One X'e, Türkiye pazarına giren LG Optimus 4X HD'den, Lenovo'nun Windows 8'li tabletine kadar çok sayıda gelişme Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.



