Mobilite: Galaxy S III renklendi, One X+ geliyor, Optimus 4X HD Türkiye'de, Android tabletler, iOS ve fazlası

Haber Editörü
Mobilite yeni bölümüyle karşımızda. Bu bölümde yeni renk seçeneği de hazırlanan Galaxy S III'den daha güçlü versiyonu geliştirilen HTC One X'e, Türkiye pazarına giren LG Optimus 4X HD'den, Lenovo'nun Windows 8'li tabletine kadar çok sayıda gelişme Erdi ÖZÜAĞ ve Ender Yıldız'ın yorumlarıyla ekranlarınıza geliyor.
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Adam haklı beyler
APPLE deyince neden geriliyor ortam anlamadım, Apple yoksa smartphone üretmiyor mu? Sadece androitçileri mi konuşmamız lazım yani, WP'lu Nokia ve Apple konuşmak yasak mı, bi kere İphone 4S alan yeterli donanımla kesin 3-4 sene yazılım desteğini garantiler, bunu androitçiler yapamıyor diye mi geriliyorsunuz, Taş gibi WP8'li Nokialar geliyor Eylül'de, Nokia'yi taktir ediyorum duruşundan ötürü boyun eğimedi androide, başkası olsaydı şimdiye kadar g.. korkusundan çoktan oturmuştu androitin kucağına, androidin tekelilini kıracak olan Apple ve Nokia+Microsoft işbirliğidir başkası yok, Tekelci samsung ve android yeter artık kuduz dibi sağa sola saldırma ve insanları yanıltma, zaten hep Apple/Microsoft/Nokia patentlerini ihlal ederek bu duruma geldiniz, dava açılınca kızıyorsunuz, hiç kızmayın diğerlerinin de haklarına saygı gösterin ve insanları yanıltmayın!
sen anlamamamışsın beni.ortada apple ile ilgili bir durum yokken arkadaşın yaptığı gibi çıkışlar yapmak anlamsız.zaten bu arkadaşında kuvvetle muhtemel en fazla lise çağında olduğunu düşündüğümden,durduk yere milleti gerip kendine küfrettirmesini istemediğimden uyardım.yoksa benim içinde iphone,diğer markaların çeşitli pazarlam hileleri ve göz boyamalarına rağmen her daim toplamda en iyi faydayı-performansı veren üründür.ama ne yazıkki nokia ve wp için söylediklerinize katılmıyorum.nokia ve microsoft,bilişim sektörünün en tekelci,en dışlayıcı markalarıdır.