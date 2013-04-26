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Mobilite: Galaxy S4 işlemci performansı, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanımları, Yeni Nexus 4 ve Android 5.0, OPPO'nun yeni "kağıt telefonu", Apple değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi hesap makinesi ve dahası...

6 yıl
10,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Galaxy S4'ün işlemcileri için performans değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi bilimsel hesap makinesi, OPPO'dan kağıt gibi telefon, yeni Nexus 5 ve Android 5.0, Apple'ın yeni ürün kategorileri, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanım değerlendirmeleri, Renault'un F1 teknolojileriyle donatılmış "minik ama hızlı" elektrikli otomobili Twizy ve çok daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ - Ender YILDIZ'ın keyifli anlatımıyla Mobilite'nin bu bölümünde.
 

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TeufeL-07 6 yıl en beğenilen
10 Dakikalık konuyu sırf süreyi uzun tutabilmek adına aynı cümleleri ayrı ayrı en az 3 er defa kuruyorsunuz. Örnek; Ender x86 mimarisinin yeni konsol çıkış sürelerini kısaltabileceğinden bahsediyor , hemen peşine Erdi sanki ilk kendi söylüyormuş gibi cümleyi tekrar kuruyor. Evet katılıyorum dese video 10 dakikaya inecek bizde hem sıkılmamış hemde kotamızı yememiş olacağız . Videoların sürelerinden şikayetçi değilim (değişik konulara değindiğiniz taktirde ) ancak bu yaptığınızda videoyu sardırmamıza sebep oluyor.. Saygılar...
10 Dakikalık konuyu sırf süreyi uzun tutabilmek adına aynı cümleleri ayrı ayrı en az 3 er defa kuruyorsunuz. Örnek; Ender x86 mimarisinin yeni konsol çıkış süre...
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EgeTurk 6 yıl
Açıkcası S4 almayı düşünüyordum ancak dün akşam yayınlanan değerlendirme videosunda değinilen özelliklerin sağlıklı şekilde kullanılmadığını sadece kağıt üzerinde yazılı olduğunu görünce vazgeçtim,sonuç itibari ile vereceğiniz ücret 2 Bin TL olacağını göz önünde bulundurursanız başka alternatiflere bakmak ve araştırmak daha mantıklı.
Herkesin kendi zevkidir,saygı duyarım ancak o arka kapağın abartısız plastik çay bardağı gibi kolay bir şekilde eğilip bükülmesi zaten direk sizi cihazdan uzaklaştırıyor.
Beklemekte her türlü yarar olacağını düşünmekteyim,Samsung toza ve suya dayanıklı yeni bir S4 çıkaracağını resmi olarak duyurdu keza Htc One daha ülkemize resmi anlamda gelmiş değil ve tabiki Note 3 faktörüde söz konusu olacak.
Özetle 2 bin TL az para değil bizde parayı sokakta bulmuyoruz ,bekleyip takipte kalmakta fayda var.
Açıkcası S4 almayı düşünüyordum ancak dün akşam yayınlanan değerlendirme videosunda değinilen özelliklerin sağlıklı şekilde kullanılmadığını sadece kağıt üzerin...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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fthkn 6 yıl
Bazen insanların aklını kaçırmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Galaxy s3 veya note 2 gibi cihazlar varken sırf yeni diye bir cihaza insan neden para vermek ister? Sadece yeni olduğu için mi? Amaç ne? Sadece yenisine sahip olmak için mi alıyorsunuz? Yoksa en ileri donanıma işiniz dolayısıyla ihtiyaç duyduğunuz için mi? Galaxy s3 bir insanın her işini görebiliyorken s4 neden? Bunu anlayamıyorum. Şimdi birisi çıkar sen anlamazsın der. Tamam ben anlamıyorum ve anlamak da istemiyorum.
Bazen insanların aklını kaçırmış olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Galaxy s3 veya note 2 gibi cihazlar varken sırf yeni diye bir cihaza insan neden para vermek i...
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DH Misafiri 6 yıl
Uzun zamandır bu kadar geyik birşey izlememiştim. Zamanımı boşuna harcadınız.
Videonun başındaki intro da çok uzun...
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DH Misafiri 6 yıl
GT_55
Programda yeni nesil konsollar için 2-3 sene ömür biçmelerini neye dayarak söylüyorlar onu anlayamadım.Sırf x86 mimarisi olduğu için mi?Eski konsollar 7-8 sene gittiyse, bu nesil daha da fazla gidecek.Sanki gpuların geleceği çok parlak da böyle bir varsayımda bulunuyorlar.Gtx 700 serisi bile 28 nm ile üretilecek.20 nmye geçmeden, çok büyük fark atmaları zor. Ayrıca, xbox360 neyse de, ps3 çıktığında, 8800 gtli bir pc daha iyi grafik veriyordu.Hatta ps3 gpusundan 2-3 kat daha güçlüydü 8800 gtler..Düşünün böyle bir sistem 7. seneyi bitirecek.Ve halan the last of us gibi, beyond gibi oyunlar çıkıyor.Yani lafın özü, Erdi ve Ender beyin, yeni nesil konsollar 2-3 sene de bir yenisi gelir cümlesine katılmıyorum.Bunlar konsol pc değil, her yıl ekran kartı gibi güncellensinler.

Ben de PS4 alacağım ama sen neye göre "Eski konsollar 7-8 sene gittiyse, bu nesil daha da fazla gidecek." diyorsun? GPUların geleceğinde ne varmış? GTX Titan gibi bir kart geçmişte kaç kere gördün? Aksine GPUların geleceği hiç olmadığı kadar aydınlık. PS4'te 7850 kullanılıyor. Beğenmediğin 28nm 700 serisi kartlar bile onu 2-3'e katlayacak. Oyunlara birşey diyen ama konsolların numaralarla grafikleri iyi gösterdiğini bilmeyen yok. 720p ve 30 fps sınırı da cabası. Bence de yeni nesil konsollar 3-4 yılda bir güncellenecek. Çünkü teknoloji sadece gelişmez, aynı zamanda gelişme hızı artar.
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KaramazovX 6 yıl
Sen çok yanlış gelmişin dayı
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DH Misafiri 6 yıl
Ben Ps3 kullanıcısıyım merak ettiyim bişey var ps4 te oyunlarda kılavye , maus desteyi olucakmı ve 4 gb büyük full hd filimleri ps4 izleyebilecekmiyiz. Bunların hiç biri ps3 de yok bana göre çok büyük bir eksik. Bununla ilgili edidötör arkadaşlar videolarda paylaşırsa ps4 almayı düşünen arkadaşlar için çok iyi olur. Yapmış oldugunuz videoları büyük bir zevkle seyrediyoruz saygılarımla.
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hollowman_ 6 yıl
Mobiliteyle uugulama haber birleştirilse güzel olur bence. mobilitenin son dakikalarını çeşitli güncel uygulamaların ve mobil oyunların tanıtımına ayırırsanız hem uygulama haber videoları arasını çok açmadan güncel uygulamaları tanıtmış olursunuz hemde uygulamalar için ayrı bir video hazırlamayla, bu haber videosunun içini çok fazla uygulamayla doldurmak için uğraşmak zorunda da kalmamış olursunuz.
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Recharged 6 yıl
Çekim yapılan mekanda arka plan çok kötü ve iç karartıcı.Birazda programa uygun şekilde görüntüler verilebilir arka planda.Bu benim önerim sadece dikkate alır veya almazsınız.Onun dışında gayet güzel bir program olmuş,sıkılmadan izledim yine.
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theleoncancan 6 yıl
Ne olur aynı konuları tüm videolarda dile getirmeyin..
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ycanatilgan 6 yıl
Çok güzel bir bölüm olmuş elinize sağlık.
Hp'nin hesap makinesi konusunda kopya falan dediniz. Eşeğin aklına karpuz kapuğu düşürdünüz. :)
Ayrıca Mobilite başlarken ve biterken gelen müziğe hayranım süpersiniz. Teşekkürler.
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mfatih85 6 yıl
Nvidia geçenlerde Sony 'nin konsolun çıkış tarihi için acele ettiğini söylemişti.gerçektende biraz daha mı beklemek gerekiyor ,daha yeni nesil donanım için
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FakülteninReyizi 6 yıl
Komünizm parayi bulana kadar feminizm kocayi bulana kadar s3 iphone u bulana kadar demisler
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Creaker 6 yıl FakülteninReyizi
gülcem1sn
Komünizm parayi bulana kadar feminizm kocayi bulana kadar s3 iphone u bulana kadar demisler



yazdım bi köşeye
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titrexius 6 yıl
hesap makinesine dair yorumlardan çok, hesap makinelerinin ülkemizdeki öğrenciler açısından hangi amaçlarla kullanıldığına dair yorumlar yapılmış... :(
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