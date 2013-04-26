Mobilite: Galaxy S4 işlemci performansı, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanımları, Yeni Nexus 4 ve Android 5.0, OPPO'nun yeni "kağıt telefonu", Apple değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi hesap makinesi ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Galaxy S4'ün işlemcileri için performans değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi bilimsel hesap makinesi, OPPO'dan kağıt gibi telefon, yeni Nexus 5 ve Android 5.0, Apple'ın yeni ürün kategorileri, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanım değerlendirmeleri, Renault'un F1 teknolojileriyle donatılmış "minik ama hızlı" elektrikli otomobili Twizy ve çok daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ - Ender YILDIZ'ın keyifli anlatımıyla Mobilite'nin bu bölümünde.

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