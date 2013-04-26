Mobilite: Galaxy S4 işlemci performansı, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanımları, Yeni Nexus 4 ve Android 5.0, OPPO'nun yeni "kağıt telefonu", Apple değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi hesap makinesi ve dahası...

Haber Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Galaxy S4'ün işlemcileri için performans değerlendirmesi, HP'nin yenilikçi bilimsel hesap makinesi, OPPO'dan kağıt gibi telefon, yeni Nexus 5 ve Android 5.0, Apple'ın yeni ürün kategorileri, PlayStation 4 ve Xbox 720 donanım değerlendirmeleri, Renault'un F1 teknolojileriyle donatılmış "minik ama hızlı" elektrikli otomobili Twizy ve çok daha fazlası Erdi ÖZÜAĞ - Ender YILDIZ'ın keyifli anlatımıyla Mobilite'nin bu bölümünde.
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Herkesin kendi zevkidir,saygı duyarım ancak o arka kapağın abartısız plastik çay bardağı gibi kolay bir şekilde eğilip bükülmesi zaten direk sizi cihazdan uzaklaştırıyor.
Beklemekte her türlü yarar olacağını düşünmekteyim,Samsung toza ve suya dayanıklı yeni bir S4 çıkaracağını resmi olarak duyurdu keza Htc One daha ülkemize resmi anlamda gelmiş değil ve tabiki Note 3 faktörüde söz konusu olacak.
Özetle 2 bin TL az para değil bizde parayı sokakta bulmuyoruz ,bekleyip takipte kalmakta fayda var.