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Mobilite: HTC Bolt, Moto M, iPhone 7 Jet Beyaz ve dahası...

3 yıl
33,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde iPhone 7 ailesi için iddia edilen Jet Beyaz renk seçeneği, HTC'nin yeni modeli Bolt, Motorola Moto M, Galaxy S7 ve LG G5'e Android 7.0 gibi gelişmeler yer alıyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, LG'nin ülkemizde yapılanmaya giden mobil biriminden HTC 11, Moto M ve iPhone 7 Jet Beyaz iddialarına kadar gündemdeki konuları değerlendiriyorlar. 

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hakan985 3 yıl en beğenilen
Erdi özüağ teknoloji editörlüğü ve başarılı sunumları ile hem donanımhaberin hem türkiyenin en iyisi konumunda kendisini naçizane tebrik ediyorum
Diğer editörlerinde kendisini izleyip geliştirmelerini tavsiye ederim bir izleyici olarak...
Erdi özüağ teknoloji editörlüğü ve başarılı sunumları ile hem donanımhaberin hem türkiyenin en iyisi konumunda kendisini naçizane tebrik ediyorumDiğer edit...
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1 Avatar
starcloth 3 yıl
Htc nin telefon komedi olmuş sd810 nedir abi



İzlanda ve kuzey ülkelerine özgü yapsa belki satar el sobası özellikli...
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arizaeren 3 yıl
07:10 "samsung note 'yediye' gibi olmus" note yediyi avrat yaptiniz:))
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LBerk8 3 yıl
Snapdragon 810 u niye bu kadar gömdünüz HTC one m9 um var hiç bir sıkıntım yok kasmıyor ısınmıyor ama geçen senede kaldığı için tabiki bu yıl ki telefonlar kadar performanslı değil
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tachyon 3 yıl
Huawei fiyatlandırmada Xiaomi,Meizu ve OnePlus markaları gibi daha alçak gönüllü olmalı. Ne yaparsa yapsın insanlardaki "Huawei o kadar para etmez" şeklinde ki algıyı değiştiremez.
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just_shop 3 yıl
s7 edge freezing edition
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adroid 3 yıl
Şu hatice de uyduruk bi tel yapmis htc bolt diyip duruyor
Bolt a sıçayım
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DH Misafiri 3 yıl
huawei mate 7 gibi bir telefona bile güncelleme vermeyip android 4.4 bıraktıkdan sonra en süper telefonu yapsa bile gözümde sıfırdır bundan sonra
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teknokaptan 3 yıl
Amerika'ya özel çıksın fark etmez ben buradayım bana ulaşin hangi telefonu istiyorsaniz yazin bana.
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KuvvetMira27 3 yıl
Yol windows 10 değil :D :D :D
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hector_1990 3 yıl
lg türkiye zaten kapatsın gitsin ya haziranda verdiğim telefonu ekimde aldım birde teslim tarihi ağustos yazıyordu yazıklar olsun böyle firmaya bir daha lg telefon düşünmüyorum
microsoftun şuan en iyi olduğu taraf xbox falan kısmı windows 10 yani olmamış bir işletim sistemi ssdli sistemler bile yavaşlama yaşıyor stabil olarak çalışmıyor vista faciası zaten belliydi win 8 çok farklı değildi hata yapılır ama hatadan geri dönüş lazım ama bu yok
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