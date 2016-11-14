Mobilite: HTC Bolt, Moto M, iPhone 7 Jet Beyaz ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Mobilite'nin yeni bölümünde iPhone 7 ailesi için iddia edilen Jet Beyaz renk seçeneği, HTC'nin yeni modeli Bolt, Motorola Moto M, Galaxy S7 ve LG G5'e Android 7.0 gibi gelişmeler yer alıyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, LG'nin ülkemizde yapılanmaya giden mobil biriminden HTC 11, Moto M ve iPhone 7 Jet Beyaz iddialarına kadar gündemdeki konuları değerlendiriyorlar.