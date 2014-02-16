Mobilite: LG G2 Mini, ARM Cortex A17, Galaxy S5 Özellikleri, HTC Desire 8 Phablet ve dahası...

Mobilite yine bomba gibi bir bölümle ekranlarınıza geliyor. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, mobil dünyadaki en son yenilikleri, gelişmeleri, dedikoduları sizler için yorumluyor.

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