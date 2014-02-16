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Mobilite: LG G2 Mini, ARM Cortex A17, Galaxy S5 Özellikleri, HTC Desire 8 Phablet ve dahası...

5 yıl
5,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobilite yine bomba gibi bir bölümle ekranlarınıza geliyor. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, mobil dünyadaki en son yenilikleri, gelişmeleri, dedikoduları sizler için yorumluyor.
 

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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
Skor tablosu 3-0 olarak bitti ama sadece benim bulduklarımla 8-0 ediyor

01.02 Erdi Bey : ''Konunun çok fazla dışına çıkmadan Ender''
09.25 Erdi Bey : ''Ender'in dediği gibi''
10.30 Erdi Bey : ''O konuda haklısın Ender''
16.10 Erdi Bey : ''Rekabet görür gibi geliyor Ender''
21.15 Erdi Bey : ''Sıradaki haberimize geçelim Ender''
23.34 Erdi Bey : ''Sıradaki haberimize geçelim Ender''
27.29 Erdi Bey : ''Çin'li telefon demişken Ender''
29.43 Erdi Bey : ''13 Şubat 2034'te Ender''
34.07 Erdi Bey : ''İsyan edeceğiz Ender''

Kaybeden Erdi Bey oldu bir daha ki mobilite programında Ender Bey'e program boyunca masaj yapsın



@peters izlemeni tavsiye ederim adamların içine dert oldun
Skor tablosu 3-0 olarak bitti ama sadece benim bulduklarımla 8-0 ediyor01.02 Erdi Bey : ''Konunun çok fazla dışına çıkmadan Ender''09....
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ens1252 5 yıl
Seni bulacam oğlum!!!

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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fx57 5 yıl TheNewAtilla
Atilla35-1905

Erdi abiden kendi kalesine hattrick


İntikamım acı olacak :)
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ardarda45 5 yıl
abi böle devam :))
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doctor5945 5 yıl
erdi öyle bir sevdiki enderi hani foruma diyecesim geldi.
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mavizaman 5 yıl
32:31 :D
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DH Misafiri 5 yıl
Teknolojiyi sevdiren adamlar(Erdi,Ender,Mesut)
Teknolojinin Metin,Ali,Feyyaz'ı :)))
Tebrikler
Bir de Donanım Haber uygulamasını bekliyoruz,selam ve sevgiyle
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excalibre 5 yıl
ikil arasındaki uyum güzel ama bu bölüm biraz sulu olmuş sanki
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anelka39 5 yıl
Eve cikim izlerim
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2moon 5 yıl
izlerken gerçekten zevk aldım süpersinizzzzz başarılarınız ve ilk günkü gibi heycanınızın devam ediyor
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koyunsavar 5 yıl
S 5 de oyun oynanmaz konusuna katilmiyorum eger 805 ile gelirse bence oyun oynanabilir
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quartx 5 yıl
Çinli markalar ülkemize gelse de pahalı telefonlara bir ayar çekse iyi olur.
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BirkanBilen 5 yıl
Şu an favori olan 2 tane ikili var.
1) Erdi ve Ender
2) Kadir Çöpdemir ve Pascal
Süper ikili.Tanıtıma devam Teşekkürler.
Saygılar
Birkan BİLEN
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