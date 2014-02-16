Mobilite: LG G2 Mini, ARM Cortex A17, Galaxy S5 Özellikleri, HTC Desire 8 Phablet ve dahası...

Haber Editörü
|abi böle devam :))
|erdi öyle bir sevdiki enderi hani foruma diyecesim geldi.
|32:31 :D
|Teknolojiyi sevdiren adamlar(Erdi,Ender,Mesut)
Teknolojinin Metin,Ali,Feyyaz'ı :)))
Tebrikler
Bir de Donanım Haber uygulamasını bekliyoruz,selam ve sevgiyle
|ikil arasındaki uyum güzel ama bu bölüm biraz sulu olmuş sanki
|Eve cikim izlerim
|izlerken gerçekten zevk aldım süpersinizzzzz başarılarınız ve ilk günkü gibi heycanınızın devam ediyor
|S 5 de oyun oynanmaz konusuna katilmiyorum eger 805 ile gelirse bence oyun oynanabilir
|Çinli markalar ülkemize gelse de pahalı telefonlara bir ayar çekse iyi olur.
|Şu an favori olan 2 tane ikili var.
1) Erdi ve Ender
2) Kadir Çöpdemir ve Pascal
Süper ikili.Tanıtıma devam Teşekkürler.
Saygılar
Birkan BİLEN
01.02 Erdi Bey : ''Konunun çok fazla dışına çıkmadan Ender''
09.25 Erdi Bey : ''Ender'in dediği gibi''
10.30 Erdi Bey : ''O konuda haklısın Ender''
16.10 Erdi Bey : ''Rekabet görür gibi geliyor Ender''
21.15 Erdi Bey : ''Sıradaki haberimize geçelim Ender''
23.34 Erdi Bey : ''Sıradaki haberimize geçelim Ender''
27.29 Erdi Bey : ''Çin'li telefon demişken Ender''
29.43 Erdi Bey : ''13 Şubat 2034'te Ender''
34.07 Erdi Bey : ''İsyan edeceğiz Ender''
Kaybeden Erdi Bey oldu bir daha ki mobilite programında Ender Bey'e program boyunca masaj yapsın
@peters izlemeni tavsiye ederim adamların içine dert oldun
İntikamım acı olacak :)