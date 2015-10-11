Mobilite: Lumia 950XL, LG V10, Xperia Z5'e en iyi kamera ödülü, iPhone 6s'de işlemci tartışması ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Microsoft'un yeni akıllı telefon modelleri Lumia 950 ve Lumia 950XL olmak üzere LG'nin yeni amiral gemi telefonu V10, Xperia Z5'e gelen en iyi kamera ödülü ve Samsung'un yeni nesil Exynos işlemcisi gibi önemli konuları sizler için değerlendiriyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.