Mobilite: Lumia 950XL, LG V10, Xperia Z5'e en iyi kamera ödülü, iPhone 6s'de işlemci tartışması ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Microsoft'un yeni akıllı telefon modelleri Lumia 950 ve Lumia 950XL olmak üzere LG'nin yeni amiral gemi telefonu V10, Xperia Z5'e gelen en iyi kamera ödülü ve Samsung'un yeni nesil Exynos işlemcisi gibi önemli konuları sizler için değerlendiriyorlar.
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şaka bi yana mesut bey microsofra alaycı ve sinirli yaklaşıyor bu garip bi durum benim için l950xl alınabilir bi telefondur wp10da gayet iyi... ve diger bi konuya gelecek olursak.. sizin gibi bilgisine güvendiğim iki adamın bu kadar iphone meraklısı olmasına ve sanki kusursuzmuş gibi anlatmanıza şaştım kaldım doğrusu.. iphone bir hastalıktır alan kendini bir halt zanneder(herkes değil) telefonu alırsınız ama size emanet verilmiş gibidir hiçbirşeyi özelleştiremezseniz vs. vs. biraz tarafsız olun mesut ve erdi abilerim geçenlerde apple ın size mağazada yaptığı saygısızlığı unuttunuz heralde ? apple karaktersiz paragöz bir firmadır...
tek doğru dediğiniz şey lg nin çok iyi işler yaptığıdır :)
- continium
- iris tarama özelliği
- sıvı soğutma sistemi
- oled ekranın nimetleri ile beraber tanıtılan glance özelliği (öncekilerle benzer ama gene nokia)
- evrensel windows 10 uygulamalarının artışı ve çeşitliliği. (adam bütün yatırımını bunun üzerine yapmış, reklamını yapmasın tabii, çok mantıklı)
hayır, diyor ki sistem olmamış, gelişmemiş. neredeyse 10 yıldır piyasada popüler olan ve her sene gelişen ios ve android kadar gelişmemiş olduğunu bir siz mi biliyorsunuz hakikaten? bu sıffı ifşa ettiğiniz çok teşekkürler, yoksa paramızı sahtekarlara kaptıracaktık.
fan mıyım değil miyim bilmiyorum. android 6.0 kurdum telefonuma geçen gün, sıfır değişim ve yenilik. eskiden çalışan uygulamalarımın bir kısmı da artık çalışmıyor. ios 8'den sonra apple ekosositeminden çıkmıştım. uygulama desteği evet daha fazla ama kullanmasam arada muazzam fark var sanıcam. garip garip zamanlarda kapanan uygulamalar, reklamlardan ve freetoplay'den geçilmeyen, birbirinin kopyası yüzlerce uygulama. mağazalar hep bu durumda. iphone yıllardır şarj sorunu yaşar, android yıllardır yavaşlık vs sorunları yaşar. bunun tek kusuru uygulama ama mevcut uygulamaların alternatifi yok, telefonu eline alınca hiçbir şey yapılmıyor vs.
surface book. hala dell diyor mesut. benzer donanımlı ürünler arasında 200 dolar fark var ve microsoft bir de üzerinde custom nvidia chip koyuyor laptopa 14 saatlik kullanım ömrüyle. ön izleme ve hands-on yorumları tek kelimeyle mükmemmel denen cihaz için çöp alınmaz deniyor durup dururken. kıyas yapsan piyasadaki muadillerinden daha gelişmiş, fiyatları da yakın.
bu konuda objektiflik diye bir şeyden bahsetmek imkansız.
Harbi merak ettim diğer markalarınki kaçıncı . Bugüne kadar bu konuda bir teknik bilgi bulamadım Microsoft hariç ...
LG G4 teki OIS tam bir rezalet OIS olmasa fark edilmeyecek cinsten . LG G4 teki OIS kaçıncı jenerasyon OIS ? ...
Lumia 950 ile USB Type-C tüm nimetlerinden faydalanıyor Nexus 6P veya birçok Android telefondaki gibi USB 2.0 değil . Lumia 950 serilerinde USB 3.1 ve aynı port üzerinde görüntü güç besleme usb hub çoklama desteği var .
Bilindiği gibi gibi bu apart evrenseldir artık MHL kablosuna gerek yok . Artık USB Type -C olması ile standart olan çoklu türden bağlantı çoklayacıları ile Lumia 950 varyantları uyumlu olmakta.
Nexus Samsung gibi firmalar teknolojik yenilikte hep geride kalması kötü .
Ekranı da AMOLED değil OLED ... Ek olarak ClearBlack ekran teknolojisi de eşssiz yansıma azaltmakta ekranı için ... Windows tan gelen font iyileştirme ClearType her ne kadar yüksek dpi ile gereksiz olsa bile bir artı .
Snapdragon 810 v2.1 olsa da Microsoft ısınma olasılığına karşı sıvı soğutma borucukları döşemiş ... Bunu akıl edebilmesi açısından Microsoft bu işi ciddiye aldığının kanıtı .
Snapdragon dan ötürü Radyo donanımsal olarak var .
Adaptive Çift anten ile sinyal çekim zayıflaması tarih olmakta
Microsoft asıl şimdi Amiral Gemi modelini çıkarttı . Daha önceleri kamerası ile önde idi şimdi herşeyi ile önde ...
Wifi ile 9 saat gezinme süresi
Film izlemede ise 11 saat ile kendisini şimdiden kanıtladı ...
microsoftstore.com/...
Note 5 sahibi olarak epey etkilendim ...