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Mobilite: Lumia 950XL, LG V10, Xperia Z5'e en iyi kamera ödülü, iPhone 6s'de işlemci tartışması ve dahası...

4 yıl
47,2b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik başta Microsoft'un yeni akıllı telefon modelleri Lumia 950 ve Lumia 950XL olmak üzere LG'nin yeni amiral gemi telefonu V10, Xperia Z5'e gelen en iyi kamera ödülü ve Samsung'un yeni nesil Exynos işlemcisi gibi önemli konuları sizler için değerlendiriyorlar.
 

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crazy585858 4 yıl en beğenilen
videonun başlıklarından biride "mesut microsofta gömüyor... " olsaydı keşke :)



şaka bi yana mesut bey microsofra alaycı ve sinirli yaklaşıyor bu garip bi durum benim için l950xl alınabilir bi telefondur wp10da gayet iyi... ve diger bi konuya gelecek olursak.. sizin gibi bilgisine güvendiğim iki adamın bu kadar iphone meraklısı olmasına ve sanki kusursuzmuş gibi anlatmanıza şaştım kaldım doğrusu.. iphone bir hastalıktır alan kendini bir halt zanneder(herkes değil) telefonu alırsınız ama size emanet verilmiş gibidir hiçbirşeyi özelleştiremezseniz vs. vs. biraz tarafsız olun mesut ve erdi abilerim geçenlerde apple ın size mağazada yaptığı saygısızlığı unuttunuz heralde ? apple karaktersiz paragöz bir firmadır...



tek doğru dediğiniz şey lg nin çok iyi işler yaptığıdır :)
videonun başlıklarından biride "mesut microsofta gömüyor... " olsaydı keşke :)şaka bi yana mesut bey microsofra alaycı ve sinirli yaklaşıy...
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simbolmina 4 yıl
Geçen haftanın açık ara en önemli etkinliği ve cihazları Microsoft tarafından tanıtılmış olmasına rağmen "yok ya tutmaz bu, olmamış" deyip konuyu geçen tek site burasıdır herhalde. hayır erdi en azından teknolojik alanda bir şeyler söyleyecek, onu da konuşturmuyor mesut. telefonda gelen yenilikler.
- continium
- iris tarama özelliği
- sıvı soğutma sistemi
- oled ekranın nimetleri ile beraber tanıtılan glance özelliği (öncekilerle benzer ama gene nokia)
- evrensel windows 10 uygulamalarının artışı ve çeşitliliği. (adam bütün yatırımını bunun üzerine yapmış, reklamını yapmasın tabii, çok mantıklı)
hayır, diyor ki sistem olmamış, gelişmemiş. neredeyse 10 yıldır piyasada popüler olan ve her sene gelişen ios ve android kadar gelişmemiş olduğunu bir siz mi biliyorsunuz hakikaten? bu sıffı ifşa ettiğiniz çok teşekkürler, yoksa paramızı sahtekarlara kaptıracaktık.
fan mıyım değil miyim bilmiyorum. android 6.0 kurdum telefonuma geçen gün, sıfır değişim ve yenilik. eskiden çalışan uygulamalarımın bir kısmı da artık çalışmıyor. ios 8'den sonra apple ekosositeminden çıkmıştım. uygulama desteği evet daha fazla ama kullanmasam arada muazzam fark var sanıcam. garip garip zamanlarda kapanan uygulamalar, reklamlardan ve freetoplay'den geçilmeyen, birbirinin kopyası yüzlerce uygulama. mağazalar hep bu durumda. iphone yıllardır şarj sorunu yaşar, android yıllardır yavaşlık vs sorunları yaşar. bunun tek kusuru uygulama ama mevcut uygulamaların alternatifi yok, telefonu eline alınca hiçbir şey yapılmıyor vs.
surface book. hala dell diyor mesut. benzer donanımlı ürünler arasında 200 dolar fark var ve microsoft bir de üzerinde custom nvidia chip koyuyor laptopa 14 saatlik kullanım ömrüyle. ön izleme ve hands-on yorumları tek kelimeyle mükmemmel denen cihaz için çöp alınmaz deniyor durup dururken. kıyas yapsan piyasadaki muadillerinden daha gelişmiş, fiyatları da yakın.
bu konuda objektiflik diye bir şeyden bahsetmek imkansız.
Geçen haftanın açık ara en önemli etkinliği ve cihazları Microsoft tarafından tanıtılmış olmasına rağmen "yok ya tutmaz bu, olmamış" deyip konuyu geçen tek site...
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smart1978 4 yıl
Lumia 950 modellerinde kameradaki Optical Image Stabilization 5. Jenerasyon...

Harbi merak ettim diğer markalarınki kaçıncı . Bugüne kadar bu konuda bir teknik bilgi bulamadım Microsoft hariç ...

LG G4 teki OIS tam bir rezalet OIS olmasa fark edilmeyecek cinsten . LG G4 teki OIS kaçıncı jenerasyon OIS ? ...


Lumia 950 ile USB Type-C tüm nimetlerinden faydalanıyor Nexus 6P veya birçok Android telefondaki gibi USB 2.0 değil . Lumia 950 serilerinde USB 3.1 ve aynı port üzerinde görüntü güç besleme usb hub çoklama desteği var .

Bilindiği gibi gibi bu apart evrenseldir artık MHL kablosuna gerek yok . Artık USB Type -C olması ile standart olan çoklu türden bağlantı çoklayacıları ile Lumia 950 varyantları uyumlu olmakta.


Nexus Samsung gibi firmalar teknolojik yenilikte hep geride kalması kötü .


Ekranı da AMOLED değil OLED ... Ek olarak ClearBlack ekran teknolojisi de eşssiz yansıma azaltmakta ekranı için ... Windows tan gelen font iyileştirme ClearType her ne kadar yüksek dpi ile gereksiz olsa bile bir artı .

Snapdragon 810 v2.1 olsa da Microsoft ısınma olasılığına karşı sıvı soğutma borucukları döşemiş
... Bunu akıl edebilmesi açısından Microsoft bu işi ciddiye aldığının kanıtı .

Snapdragon dan ötürü Radyo donanımsal olarak var .


Adaptive Çift anten ile sinyal çekim zayıflaması tarih olmakta


Microsoft asıl şimdi Amiral Gemi modelini çıkarttı . Daha önceleri kamerası ile önde idi şimdi herşeyi ile önde ...

Wifi ile 9 saat gezinme süresi


Film izlemede ise 11 saat ile kendisini şimdiden kanıtladı ...


microsoftstore.com/...


Note 5 sahibi olarak epey etkilendim ...
Lumia 950 modellerinde kameradakiOptical Image Stabilization 5. Jenerasyon...Harbi merak ettim diğer markalarınki kaçıncı . Bugüne kadar bu ...
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Hirotaro 3 yıl
İlk defa mesut cevike katildim ozellikle wp kismindaki soylediklerinin tamami dogru .
2500tl ver ama banka uygulamalarini kullanama,instasi 2yildir beta vss.. 2599tl nin hakkinin anca yarisini verir 1249 olursa ancak .(950xl denen akilsiz telefon)
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denizhanq 3 yıl
Bu yorumu bir lumia 1520 ve windows 10 mobile insider sürümlerini en başından beri kullanan biri olarak yapıyorum. Ayrıca nokia fanı olan birisiyim.
Videoda ki kötülemelerin hepsi doğru ve yerinde olmuş. Belki birilerinin kafalarına dank eder. Evet ses tonu falan biraz yüksek olabilir ama en doğrusunu yapmışlar. Birilerinin dünya deviyim diye dolandırdığı insanların sesi olması lazım.
Vaadler orta da win10 mobile yapılan değişiklikler ortada ve hepsi hüsran. Sistem iki tane özellik ve görsellik geldi belini doğrultamadı halen daha stabilite yakalanmış değil. Final sürüm ne zaman gelecek o hiç belli değil. İnstagram halen beta facebook halen çağ dışı. Orda sadece bunun muhabbetini yapmışlar geldi falan diye. Microsoft kuru gürültü altında bişeyler yapmaya çalışıyor. Facebook en büyük ortağı ama halen daha gif desteği gelmedi. İris tarayıcı var koy facebook entegresini adamlar şifreyle falan uğraşmasın. O yüzdne kimse microsoftu savunmasın burda. Herkes sussun kullananlar konuşsun. Maxicepe girin 1200 sayfalık konu var.
Nokia bu sistemden gittiğinden beri hiç bişey güzel gitmiyor. En azından yenilikçi özellikler ekleyerek bişeyler katıyorlardı. Microsoft sayesinden bunların çoğu artık çalışmıyor :)
Bu sistem şuan sadece 950xl de güzel çalışıyordur. Bundan da adım gibi eminim.
Microsft sadece konuşuyor arkadaşlar reelde bunların hiç biri gerçekleşmedi. Ben kullanan ve fanı olan birisi olarak bunları yazıyorum. Mesut abi çok seviyorum. Çok da güzel eleştirmiş. Mesut abi kadar düşünseler sistem çok daha gelişmişti.
Microsoft android ve ios kısmına daha çok önem verdiğini yaptığı uygulamalar ile gösteriyor. Yazılacak çok şey var ama bizim konuşmamızla olacak şeyler değil.
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onur_77 3 yıl
Lumialara neden bilmiyorum ama çok sempati duyuyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
merhabalar lumia 950 xl almak için bekliyorum haberlerinizi dinledikten sonra aklımdaki fikir değişti teşekkürler içimde hep bi süphe vardı iphone 6s plus gibi bi telefon mu alsam diye biraz daha para verip sizin acımasızca eleştirilerinizden sonra epeyi bilendim çünkü farkettim ki 4 yıldır lumia 920 kullanıyorum bakın 4 yıl diyorum pili hala bir günü çıkarıyor defalarca yere düştü hala kullanıyorum tabi micorsoft nokia gibi iyi bir iş çıkarır mı malzeme kalitesinde bilmiyorum fakat bu videodan sonra gerçekten microsoftun para kazanmasını istedim çünkü biraz duygusalda baktım yıllarca ben windowsu yıllarca kaçak göçek kullandık microsoft bunu bilmiyor muydu biliyordu fakat ev kullanıcılarının böyle kullanmasını görmezden geldi bu yüzdün dünyada hala birçok bilgisayar bu işletim sistemiyle çalışıyor ve gördüğüm kadarıyla şuan herkes burun kıvırıyo bütün bunları yapanlar bizler değilmişiz gibi microsoft benim aile şirketim gibi seviyorum fenerbahçeymiş gibi seviyorum mağazasında eksikleri var almayın arkadaşlar bu beyleri dinleyin isterseniz ama almadan önce sağdan soldan eski yeni farketmez bi wp alıp kullanın isterse 4 yıllık olsun benim gibi göreceksiniz en yeni oyunları uygulamaları işlemleri rahatlıkla yapabilen takılmayan cihazlardır. Yine kimseyi etki altında bırakmak istemem çünkü yeni gelecek telefonu daha incelemeden övmenin-yermenin anlamı yok ama bu beylerin daha video başlangıcında bu denli hırsla saldırması fanatiklik derecesinde konuşmalarının altında bir sebep muhtemel vardır anlaşmaları vardır para alıyorlardır demiyorum belkide çok daha bilgilidirler benden fakat dediğim gibi cihaz bi ülkemize gelsin görelim hep beraber ben güveniyorum ve dediğim gibi alıcam. (küçük bi not girmek istedim iphoneun yeni çıkacak olan 7 telefonunda kullanacağı çipleri samsungla yaptığı anlaşmayı iptal ettiği söyleniyor ne kadar doğru bilemem ama 6s çip farklılıkları %20 üstündedir ama yazılımsal olarak çok büyük farklılıklar göstermemektedir sadece pil ve ısınma konusunda farklılıklar yaşanıyor) saygılar sevgiler
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MNC78 4 yıl
MASA DAKI TELEFON MARKASI NE ACABA
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alperd82 4 yıl
Çok taraflı ve sübjektif bir Video olmuş Sn.Mesut ÇEVİK.
Video olmuş dedim çünkü İnceleme olamamış.

Siz haz etmiyorsunuz diye "WP almayın diyemem ama almayın" gibi bir cümle kurmanız yakışmamış.
Ben de iPhone sevmiyorum o paralar bence verilmez çıkıp almayın diyebilir miyim?

Siz çıkın ADİL bir şekilde cihazların özelliklerini anlatın para edip etmeyeceğine insanlar karar verir.
Tanıtım değil Karalama yapmışsınız videonun en başından sübjektif fikirlerinizi paylaşıp geçmişsiniz belki videonun sonunda bana göre deyip yorum yapsanız daha iyi olmaz mıydı.

WP'da kaç yıldır var "MANUEL Kontrol Kamera"?
Siz videoda geçin kamerasını dediniz sonra sanki Manuel Kontrolü "LG" icat etmiş gibi vaaaaoooovvv falan diyorsunuz.
Çok itici bir tarz bu...
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0MG90 4 yıl
Biri şunlara Microsoft haberlerini okutsun birde Windows 10 Mobile ön izleme sürümünü verinde kullansınlar
Video özeti: Gidin iPhone alın
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olağan_şüpheli 4 yıl
Windows işletim sistemi kötü değil o kadar ama market olmadıktan sonra bir ablamı yok. 2500 tl verilecekse adam gibi market de olmalı. Bakalım w10m sonrası ne olacak.
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Krone 4 yıl
Son zamanlarda Nokia'nın yani Microsoft'un çok güzel cihazlar yaptığını düşünüyorum. İşletim sistemi de oldukça hızlı ama bir Android bir iOS seviyesinde uygulama desteği yok. Keşke olsa da tercih etsek. Belki belli başlı yöntemler vardır doğrudur ama içerik olarak bana zengin gelmiyor WP. Mesut Bey'in de dediği gibi Dock üniteleriyle uğraşacaklarına daha faydalı şeyler yapabilirler. Fiyat politikasında da biraz bonkör olmaları lazım. 2500 Lira bandında cihaz satmaya kalkarsan kullanıcı kendini kanıtlamış bir iPhone 6 6S ve ya üst düzey bir Android telefon tercih eder. Sen piyasadan 200-300 lira daha ucuza satmalısın ki insanlar bu cihaza desin ki ikisinin de özellikleri aynı bu daha ucuz bunada bir bakalım.
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mkyb 4 yıl
Mesut Çevik biraz alaycı yaklaşmış fakat adamın dedikleri doğru. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Ooo contanium geliyor diye sevinenlerin kaçı çevirici cihazı alıp kullanacak merak ediyorum. Akıllı telefonun amacı mobilite. Kablolarla uğraşacağıma açarım laptopu veya tableti anında işimi görürüm.

Fiyat meselesine gelecek olursak bu cihazın maximum ederi 1500 TL. Aha bak buraya yazıyorum bu cihaz 2.500 ve üstü ile gelecek ama senesi dolmadan dediğim seviyelere gelecek. Zira kimse almaz bu fiyata. Anca 1-2 tane Microsoft fanboyu alır o kadar.

Son olarak Mesut Çeviğin güzel bir lafı vardı :
Gelişecek diye işletim sistemi alınmaz, gelişmiş işletim sistemi alınır.
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Mağdur Adam 4 yıl
Dh stratejist ve ileri teknoloji ceolari yine samsungun batacagini falan soylemisler
su yorumlar kopariyor beni.
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TR_001 4 yıl
Kısaca; her izlediğiniz bültendeki şahıslara itibar etmeyin. Kimsenin ne olduğunu bilemezsiniz. Belki program, belki de program yapımcısı rakip firma tarafından finanse ediliyor olabilir! Belki de kendi şahsi menfaatleri yada çalıştığı kurumun menfaatleri uyuşmadığı için o firmayı kötürülüyor olabilir! O bakımdan ben bu teknoloji dalında bu tür siyasi tartışma programı benzeri yayınlara karşıyım. Biri veril verişyriyor, diğeri de he he diyor ve destekliyor! Windows 10 ve mobil platformu ile Microsoft bariz şekilde ilgi çekti ve satışlarını daha şimdiden arttırdı. WM, ciddiye alınabilecek bir rakip olarak duruyor artık Android'in karşaısında. Bunu Zaman daha iyi gösterecek ama, yazılım + ürün bütünü olarak iki üretici var dünyada ve bunların dışındaki telefonları seçmek 'bence' akıl kârı değil. Apple ve Microsoft...
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