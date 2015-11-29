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Mobilite: Mate 8, Xiaomi Redmi Note 3, Nokia 230 ve diğerleri

3 yıl
38,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin bu bölümünde Huawei'nin yeni tepe modeli Mate 8'i değerlendiriyor, tepe model telefon fiyatlarını değerlendiriyor ve Nokia 230 ile devam ediyoruz...
Haftalık Mobil Dünya turu Mobilite'nin bu bölümünde sizleri Mate 8, Xiaomi Remi Note 3, Nokia 230 değerlendirmeleri ve diğer gündem konuları bekliyor.

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Lazeran 3 yıl en beğenilen
Bu ülkenin polisi hukümetin elinde toplumu bastırmak için kullandığı bir araçtan başka bir şey değil. Ne bir terörist saldırısı engelleyebilirler ne hırsız yakalayabilirler ne kayıp bir insanı bulabilirler tamamen eğitimsiz maaş köleliği yapan bir güruh.
Bir kez başınıza gelsin anlarsınız trafik kazası olursa bir polis çağırın bakalım kaç saatte geliyor veya evinize hırsız girsin çağırın bakalım polis geldikten sonra nasıl bir muamele ile karşılaşacaksınız.
U dönüşü yasak olan yerden dönen hız sınırı ihlal eden manyak gibi araba kullanan bir sürü polis gördüm. Çoğu silah kullanmayı bilmez silah kullanma eğitimi almamıştır tartışırsan seni vurmak tehdit eder.
Sayın Mesut Çevik ve Erdi Özüağ eleştirmekte haklısınız ve eleştirmelisiniz ona bir şey demiyorum ama bir çoğumuzun buraya kokuşmuş olan ülkemizin dertlerini dinlemek için gelmediğini unutmayın lütfen.
Saygılarla
Bu ülkenin polisi hukümetin elinde toplumu bastırmak için kullandığı bir araçtan başka bir şey değil. Ne bir terörist saldırısı engelleyebilirler ne hırsız yaka...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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profecco 3 yıl
Sitenin sahibi elini cebine götürsün artık ve bir şeyler yapsın çok sık çökmeye başladı DONANIMHABER. Bilmiyorum sunucuları mı taşırsınız ne yaparsınız...
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system electronıc 3 yıl
mate 8 1799,1899 tl gibi hakkıdır. fazlası çok çok zor. Biz fanatik bir milletiz,bizim için fiyat da değil marka önemli. İsterse berbat bir telefon olsun,ama marka olsun,biz gider 4000 tl verir paşa paşa alırız ve kimseye de laf ettirtmeyiz marka ya. ölümüne lg,samsung,htc,apple cı oluruz. Onlar kazıklar biz bir bildikleri vardır deriz, pilleri az gider ama pil çıkıyor deriz, kamera sı kötüdür ama 20 mp kamera var deriz. Tasarım berbattır ama biz çok stabil deriz. Deriz de deriz... Biz ölümüne fanatik milletiz. HER KONU DA
mate 8 1799,1899 tl gibi hakkıdır. fazlası çok çok zor. Biz fanatik bir milletiz,bizim için fiyat da değil marka önemli. İsterse berbat bir telefon olsun,ama m...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl
Mesut bey bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor ne yazıkki bazı konularda. Whatsapp tan trafik ihbar hattında sürücü tarafından cekildigi tespit edilen gönderilerde göndericiye ceza işlemi uygulanıyor. Ayrıca araclarda söför dışında yolcularında olabileceğini düşünemiyor bile. Araçta olmadanda kullanılabiliyor bu ihbar hattı, örneğin hatalı yere parkeden, kaldırıma cıkan, ters yöne giren vs gibi.
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MaedHrOS 2 yıl
80 e merdiven dayamış ve nokia 6300 telefonu bozulmuş bir insana böyle tuşları olan dokunmatiği falan olmayan nokia 230 kıvamında bir telefon bakayım dedim google aramasında bu sayfaya yönlendirildim.. yönlendirilmeden önce birkaç tane de youtube videosu izledim güzel güzel incelemiş insalar telefonu, buraya gelip ilk sayfadaki videoyu izleyince mesut ve erdinin muhteşem dalga geçmeleri ile karşılaştım, malesef ülkede eskaza donanım incelemecisi olmuş olanın getirdiği eksiklikleri yaşıyoruz, turuncu forum da bunun öncülüğünü yapıyor
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MaedHrOS 2 yıl
bir mesut çevik inceleme klasiği daha..

nokia 230 hakkında onlarca inceleme videosu izledim hiçbirinde bu şekilde dalga geçer ve laubali bir tutum söz konusu değil, malesef ülkede yapacak iş yokluğundan eskaza donanım incelemecisi olmuş insanlar ile başbaşayız.turuncu forum da bunun öncülüğünü yapıyor.
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ultiMance 3 yıl
Mate 8 32 GB = 1699
Mate 8 64 GB = 1899
En rekabetçi fiyatlar bence bu şekilde. Bunun dışında telefonun varlığından bile haberleri olmayabilir insanların :)
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theARSLANN 3 yıl
huawei p8 modelini bile 2 bine satıyoken mate 8 e 2500 fiyat biçer. bence mate 8 max fiyatı lg g4 bandında olmalı.
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DH Misafiri 3 yıl
Huawei 16gb lık 1549 32 gb lık 1699 olursa hemen telefonumu satar alırım. 2000 tl gelirse 100 kişiden 5 kişi anca alır.
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digital2 3 yıl
64 GB versiyonunu 1800 , 32 olan versiyonu ise 1500TL den getirse çok hoş olur
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ultiMance 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Huawei 16gb lık 1549 32 gb lık 1699 olursa hemen telefonumu satar alırım. 2000 tl gelirse 100 kişiden 5 kişi anca alır.

Mate 8 16 gb versiyon yok. 32 den başlıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
2299 ama hemen gelecekse yok 6 ay sonra gelecekse zaten 1999 üst sınır
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byalfax 3 yıl
Mesut Çevik beyin program içerisinde çok laubali ve her şeyle dalga geçer gibi bir hali var.
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awolfinsky 3 yıl
Whatsapp mevzusu ülkemizin geldiği durumu çok iyi anlatıyor.Emniyet kendi koyduğu kuralı çiğnemeye teşvik ediyor gerçekten komedi bir ülkeyiz.

Huawei ve zte ye gelirsek bu bu telefonlar 2000 liradan çıkarsa iş yapar ama dediğiniz gibi 2400 civarında çıktığında karşılarına dişli rakipler çıkıyor.Adamların hakkını yemeyelim işçilik ve özellikler süper ama güncelleme desteği vs düşündürücü kimse gidipte rüştünü ispatlamış halk diliyle kapı gibi firmalar varken bilinirliği düşük firmalardan ürün almaz.

Firmalar için gelecek alt ve orta segmentte uygun fiyata güzel özellikleri olan ve en az 2 yıl güncelleme garantili bir model yapsalar alır yürürler.Birde güzel işini hakkıyla yapan bir teknik servisin olursa müşteri memnuniyetin tavan yapar ve senin yürüyen kanlı canlı reklamların olur.

Ondan sonra üst seviyeye adım attığında kimsenin kafasında soru işaretleri oluşmaz.Yapmışsın üst seviye bir telefon çokda güzel olmuş kıs kârdan tribünlere oyna şimdi ekmeğini yemezsin ama bir 2-3 yıl sonra o kapı gibi firmalardan biri olursun.
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orhan.akcali 3 yıl
Huawei mate 8 = 1599 TL'ye alınabilir
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tuncay altuntoprak 3 yıl
mobildeyim sadece bende mi tam ekran olmuyor video
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phenomeni 3 yıl
mate 8 maksimum 1800-1900 olması durumunda kişilerin diğer amiral gemilere yönelirken mate 8 ide mutlaka göz önünde bulunduracaklardır.
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