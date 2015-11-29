Mobilite: Mate 8, Xiaomi Redmi Note 3, Nokia 230 ve diğerleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin bu bölümünde Huawei'nin yeni tepe modeli Mate 8'i değerlendiriyor, tepe model telefon fiyatlarını değerlendiriyor ve Nokia 230 ile devam ediyoruz...
Haftalık Mobil Dünya turu Mobilite'nin bu bölümünde sizleri Mate 8, Xiaomi Remi Note 3, Nokia 230 değerlendirmeleri ve diğer gündem konuları bekliyor.
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Bir kez başınıza gelsin anlarsınız trafik kazası olursa bir polis çağırın bakalım kaç saatte geliyor veya evinize hırsız girsin çağırın bakalım polis geldikten sonra nasıl bir muamele ile karşılaşacaksınız.
U dönüşü yasak olan yerden dönen hız sınırı ihlal eden manyak gibi araba kullanan bir sürü polis gördüm. Çoğu silah kullanmayı bilmez silah kullanma eğitimi almamıştır tartışırsan seni vurmak tehdit eder.
Sayın Mesut Çevik ve Erdi Özüağ eleştirmekte haklısınız ve eleştirmelisiniz ona bir şey demiyorum ama bir çoğumuzun buraya kokuşmuş olan ülkemizin dertlerini dinlemek için gelmediğini unutmayın lütfen.
Saygılarla