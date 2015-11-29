Mobilite: Mate 8, Xiaomi Redmi Note 3, Nokia 230 ve diğerleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Mobilite'nin bu bölümünde Huawei'nin yeni tepe modeli Mate 8'i değerlendiriyor, tepe model telefon fiyatlarını değerlendiriyor ve Nokia 230 ile devam ediyoruz...

Haftalık Mobil Dünya turu Mobilite'nin bu bölümünde sizleri Mate 8, Xiaomi Remi Note 3, Nokia 230 değerlendirmeleri ve diğer gündem konuları bekliyor.